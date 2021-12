Pożar w Zabrzu. Spaliła się hala magazynowa. Z ogniem walczyło 7 zastepów straży pożarnej

Pożar w Zabrzu

Pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Zabrza i dwa zastępy zabrzańskich Ochotniczych Straży zostały zadysponowane do pożaru, który wybuchł na ul. Żywieckiej w Zabrzu. Zgłoszenie o pożarze hali magazynowej wpłynęło do dyżurnego zabrzańskiej straży pożarnej.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do pożaru materiałów składowanych na regałach w hali magazynowej przylegającej bezpośrednio do kotłowni - mówi st. kpt. Wojciech Strugacz, oficer prasowy KM PSP w Zabrzu.

- Dzięki szybkiej i sprawnej akcji gaśniczej strażacy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na pozostałą część hali, co doprowadziło do uratowania i zmniejszenia strat w mieniu - przyznaje oficer prasowy zabrzańskiej straży pożarnej.