Pożar w Zabrzu wybuchł w sylwestra. Mieszkańcy ewakuowani. Ogień zajął dach budynku wielorodzinnego

Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że pożarem objęta jest część dachu. Z budynku, jeszcze przed ich przyjazdem, ewakuowały się 24 osoby. Zabezpieczono miejsca zdarzenia i natychmiast przystąpiono do gaszenia ognia, by ten nie rozprzestrzenił się na resztę budynku.

Strażacy działali z wysokości drabiny mechanicznej oraz na klatkach schodowych. Wezwano autobus dla lokatorów, by mieli możliwość schronienia się przed zimnem na czas akcji gaśniczej. Po opanowaniu pożaru strażacy przeszukali pogorzelisko oraz prowadzili prace rozbiórkowe dachu.

Dzięki szybkiej akcji nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się ognia na część dachu, która nie została objęta pożarem, a także do mieszkań znajdujących się poniżej poddasza. Przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Zabrza po oględzinach obiektu wyłączyli go z użytkowania.