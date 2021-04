Pożegnaliśmy wspaniałego kolegę, Józka Makala, fotoreportera „Dziennika Zachodniego”. Spoczął na cmentarzu w Sosnowcu przy ulicy Smutnej TES

Żył 94 lata. Ten czas bez reszty wypełniała jego rodzina i praca redakcyjna. Żona i dwie córki zawsze były na pierwszym miejscu. Ale spotkać Józefa Makala bez aparatu fotograficznego, to byłaby wyjątkowa okazja. Zawsze przecież mógł przyjść ten moment, którego pragnie każdy fotoreporter, by znaleźć się we właściwym czasie i w odpowiednim miejscu.