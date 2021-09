Poznaj Polskę w woj. śląskim. Nieistniejący zamek i muzeum na liście. Gdzie wysyła uczniów minister Czarnek?

Słyszeli Państwo o programie "Poznaj Polskę". Chodzi o szkolne wycieczki. Ministerstwo Edukacji i Nauki an rok szkolny 2021/22 przygotowało listę miejsc w Polsce, do któych klasy na taką wycieczkę mogą się udać, a nawet - dostaną dofinansowanie w wysokości 8- proc. kosztów wyprawy. 6 września 2021 zaczęło się przyjmowanie wniosków. A w internecie - punktowanie błędów, jakie znalazły się w tzw. "liście ministra Czarnka". Listę ministerstwo poprawiło, ale wciąż są na niej błędy. Sprawdzamy, co zaproponowano dzieciom do zwiedzania w woj. śląskim.

Zobaczcie, jakie to miejsca. Niektóre nic Wam nie mówią, a miejsca, które Wam wydają się istotne, by poznać region, jego historię i złożoność, w liście nie zostały ujęte? To i tak niejedyny kłopot, bo niektóre po prostu nie istnieją. Na liście jest np. Zamek w Ogrodzieńcu - w rzeczywistości zamek jest w sąsiedniej miejscowości - w Podzamczu, a nazywa się Zamek Ogrodzieniecki. Jest też Muzeum Techniki w Gliwicach - takiego muzeum w Gliwicach nie ma, jest za to Muzeum Techniki Sanitarnej, ale ono na liście się nie znalazło. Na "liście Czarnka" jest też jako polecana destynacja w woj. śląskim Pstrążna i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - cóż, takie miejsce jest na Dolnym Śląsku, a nie w woj. śląskim. Czytając listę trudno też nie odnieść wrażenia, że jedyna obecna w historii regionu religia to katolicka. Zaś w kategorii Kultura i dziedzictwo narodowe należy zapoznać się jedynie z izbami regionalnymi, nieczynnymi kopalniami lub zakładami pracy.