Poznajcie Zosię. Takich dzieci jest bardzo dużo. Można im pomóc. Dom Aniołów Stróżów w Dzień Dziecka rusza z nową kampanią społeczną

Nowa kampania społeczna Domu Aniołów Stróżów

1 czerwca - w Dzień Dziecka - rusza nowa kampania społeczna Domu Aniołów Stróżów, której celem jest zbiórka pieniędzy na działania na ulicy skierowane do dzieciaków. Bohaterką kampanii jest 7-letnia Zosia. Poznajcie jej historię. Takich dzieci jak ta 7-latka jest bardzo dużo. Każdy może im pomóc. Wystarczy wesprzeć Dom Aniołów Stróżów. (Więcej o pracy ulicznej Domu Aniołów Stróżów przeczytacie w piątek, 4 czerwca w papierowym wydaniu "Dziennika Zachodniego")

Poznajcie Zosię. Dziewczynka ma 7 lat. W ciągu dnia większość czasu spędza w samotności, bez wsparcia i opieki ze strony kogoś bliskiego. W jej ogromnych oczach widać niepewność, smutek i strach - to jedno z setek tysięcy dzieci w Polsce, które potrzebują pomocy. Do takich dzieci każdego dnia dociera Dom Aniołów Stróżów. Zosia i inne dzieci same nie poproszą o pomoc. Ale można pomóc Domowi Aniołów Stróżów dotrzeć do takich dzieci, które tej pomocy potrzebują.