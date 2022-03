PP: Arka Gdynia - Raków Częstochowa 0:2. Zdjęcia kibiców oraz z meczu

Raków Częstochowa broni Pucharu Polski i czyni to w imponującym stylu. Zespół Marka Papszuna pewnie pokonał Arkę Gdynia i zameldował się już w półfinale.

Spotkanie w Gdyni było rewanżem za ubiegłoroczny finał, ale tym razem Raków wygrał w mniej dramatycznym, ale znaczenie dojrzalszym stylu. Częstochowianie kontrolowali wydarzenia na boisku i umiejętnie odbierali Arce nadzieję.

Pierwszego gola zdobył Sebastian Musiolik strzałem głową po dośrodkowaniu Ivi Lopeza. Po przerwie, gdy gospodarze zaczęli łapać rytm w ataku skarcił ich Vladislavs Gutkovskis. Łotysz chwilę wcześniej leżał na murawie po starciu z Christianem Alemanem i do kolejnej akcji ruszył z tamponem w rozbitym nosie, ale nie przeszkodziło mu to w spokojnym ograniu Gordana Bunozy i jeszcze spokojniejszym strzale do siatki za plecami Kacpra Krzepisza.

Obrońcy trofeum mogli mieć jeszcze problemy, ale sędzia oszczędził Patryka Kuna, który powinien dostać drugą żółtą kartkę za faul na Mateuszu Stępniu już poza linią boczną boiska. Podobnych twardych starć było więcej, ale wynik już nie uległ zmianie, chociaż okazji nie brakowało.