PPK 2023. Rusza automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czy to się opłaca? To musisz wiedzieć PORADNIK 21.02.2023 OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Pracownicze plany kapitałowe 2023 - czy to się opłaca?. Zgodnie z prawem ruszył autozapis do PPK. Oznacza to, że osoby w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożyły deklaracji o rezygnacji. Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany do ponowienia autozapisu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co oznacza rezygnacja z udziału w programie? Może jednak zostać, bo PPK to jeden z najlepszych i najpewniejszych sposobów oszczędzania, którego nie odczujemy mocno w naszych budżetach.