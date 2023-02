PPK - czy to się opłaca? W 2023 roku automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. To musisz wiedzieć PORADNIK 10.02.2023

Co oznacza autozapis w pracowniczych planach kapitałowych?

Autozapis w PPK oznacza, że jeśli pracodawca nie otrzyma od pracownika deklaracji o rezygnacji z PPK, musi „zapisać” go do programu. Jest to ułatwienie dla pracownika, który by otrzymać 1,5% wpłat do PPK od pracodawcy oraz dopłaty od państwa, nie musi nic robić. Z autozapisem mamy do czynienia przy każdej zmianie pracodawcy, a także cyklicznie, co cztery lata, począwszy od 2023 r.

