Praca dla Ukraińców czeka w woj. śląskim. Sprawdź najnowsze oferty pracy dla Ukraińców

W województwie śląskim 90 procent cudzoziemców zarejestrowanych w Urzędach Pracy stanowili obywatele Ukrainy. Do tej pory otrzymywaliśmy bardzo dużo ofert pracy skierowanych do obcokrajowców. Nawet pandemia nie załamała tej sytuacji. Pracownicy z Ukrainy, zawsze zapełniali niedobór pracowników na polskim rynku pracy i w tej kwestii nic się nie zmieni. Natomiast trudno przewidywać jak będzie wyglądała sytuacja związana z tym co się dzieje na ten moment. To wszystko jest nowe i przede wszystkim dynamiczne. Bardzo dużo osób przybywa teraz do naszego kraju uciekając przed wojną, jednak wielu mężczyzn, wraca by walczyć o swoją ojczyznę, a to właśnie oni stanowili większość w grupie zatrudnianych obcokrajowców. Musimy więc pamiętać, że na pewno zmieni się teraz cała struktura. Ciężko również przewidywać czy pracy na polskim rynku dla obywateli Ukrainy będzie więcej, na pewno nie będzie jej mniej. Myślę, że obywatele tego kraju na pewno będą traktowani priorytetowo, każdy stara się pomagać jak może, podobnie będzie z urzędami pracy. Chcemy stworzyć takie warunki, by przybyli uchodźcy czuli się u nas bezpiecznie - mówi Arkadiusz Kaczor, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy