Praca po studiach. Absolwenci tych kierunków studiów najszybciej znajdują pracę. Oto TOP15 kierunków śląskich uczelni według systemu ELA

Średnia płaca absolwentów tego rocznika wyniosła 3 400 zł brutto. Na najlepsze zarobki mogli liczyć absolwenci nauk inżynieryjno-technicznych, a najmniej zagrożeni bezrobociem byli studenci nauk ścisłych i przyrodniczych. Wskaźnik bezrobocia, czyli średnia wartość ilorazu ryzyka bezrobocia absolwentów do stopy rejestrowanego bezrobocia w ich powiatach zamieszkania, choć nadal jest niski, to jednak wzrósł w porównaniu do poprzednich lat. Z wartości 0,53 w 2018 roku do 0,57 w 2019.