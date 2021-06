Praca sezonowa dla młodych. Gdzie można zarobić w wakacje? Sprawdziliśmy oferty w sieci

Wiele młodych osób, chce w okresie wakacyjnym połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz spędzania wolnego czasu na wielu wycieczkach, czy relaksie, chcą też zarobić. Co roku, podobnie i w tym, pracownicy sezonowi najchętniej poszukiwani są do branży gastronomicznej. Restauracje, także te hotelowe, często latem przeżywają prawdziwe oblężenie! Wiele prac w restauracjach wiąże się także z wyjazdami, na przykład nad wybrzeże morza Bałtyckiego. W tym roku, ze względu na pandemię, wszystkie oferty pojawiły się dość późno - było to związane z zamknięciem różnych części gospodarki.

Jak co roku, najwięcej potrzebnych rąk do pracy jest w gastronomii - pomoc kuchenna, kelner, czy kucharz to najbardziej rozchwytywane zajęcia. Gastronomia może mieć w tym roku pod tym względem problemy. Jak przyznaje Arkadiusz Kaczor, podczas zamknięcia tego sektora gospodarki, wielu ich pracowników po prostu się przebranżowiło. Na długie miesiące lockdown'u musieli znaleźć inną pracę, w innej branży. By wrócili do gastronomii, trzeba by ich przekonać, choć to może nie być proste. Każdy będzie obawiał się czwartej fali koronawirusa i utraty pracy, za kilka kolejnych tygodni.