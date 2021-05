Praca w Amazon. Ile zarabiają pracownicy firmy? Trwa rekrutacja i wirtualne zwiedzania centrów logistycznych

- Jesteśmy organizacją otwartą na różnorodność wykształcenia i doświadczeń zawodowych. Przyjmując nowe osoby do naszego zespołu, patrzymy przede wszystkim na potencjał rozwoju oraz zrozumienie naszych wewnętrznych zasad przywództwa. Nasze doświadczenie pokazuje, że osoby z doświadczeniem lub wykształceniem niezwiązanym bezpośrednio z logistyką lub branżą e-commerce, wnoszą do zespołu nowe spojrzenie i ciekawe pomysły, dlatego nie zamykamy się na konkretne branże - podkreśla Agata Dziuba, HR Manager w centrum logistycznym Amazon w Gliwicach.

Płace pracowników poziomu początkowego zaczynają się od 20 zł brutto za godzinę, a liderów zespołów od 25 zł brutto za godzinę. Zatrudnionym osobom przysługują również dodatkowe miesięczne premie w wysokości do 15 proc., uzależnione od frekwencji indywidualnej i wyników zespołu, a także szereg benefitów obejmujących prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny dojazd autokarem na wybranych trasach do pracy i z powrotem, ciepłe posiłki za 1 zł oraz możliwość skorzystania z „Programu Postaw na Swój Rozwój”.

Podczas pandemii Amazon nie zredukował zatrudnienia, a wręcz przeciwnie – zwiększył je na początku pandemii o 2000 etatów. Firma zatrudniła 10 tys. pracowników na okres przedświąteczny. Pracownicy mogli także liczyć na dodatki do pensji w związku z pracą w trakcie pandemii.

- Pracownicy zatrudnieni w Amazon od marca do końca maja, a następnie od 8 listopada do 26 grudnia otrzymali dodatek do pensji w wysokości 4 zł za godzinę, co dało kwotę 24 zł brutto za godzinę pracy. Dodatkowo, nasi pracownicy w Polsce realizujący zamówienia dla klientów otrzymali w lipcu jednorazowy bonus w wysokości do 1000 zł brutto. Ponadto, w styczniu 2021r. wypłaciliśmy dodatkowy bonus w wysokości 600 zł brutto wszystkim pracownikom Amazon w Polsce, którzy w grudniu obsługiwali zamówienia klientów - podkreśla Dziuba, HR Manager w Amazon w Giwicach.