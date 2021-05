Praca w Polsce nadal atrakcyjna dla Ukraińców. Jednak z powodu pandemii kucharze zatrudnili się w fabrykach lub na budowach

Pandemia zmieniła na rynku pracy bardzo dużo. Kiedyś pracowała w Polsce cała ukraińska rodzina, a teraz pracuje albo ojciec, albo matka - mówi Uljana Worobec, Ukrainka od lat mieszkająca w Polsce, doradca dla cudzoziemców w Bielsku-Białej, koordynator projektów integracyjnych. Dodaje, że w ostatnich miesiącach wielu jej rodaków pracujących w branży turystycznej, która została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa, wróciło do kraju lub musiało się przebranżowić. - Na szczęście następuje powolne otwarcie, między innymi ogródków, więc znowu pojawia się zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy - podkreśla Uljana Worobec.

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, poinformowała, że w ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w woj. śląskim. Na koniec marca legalnie pracujących obcokrajowców w naszym regionie było ponad 66 tys. osób. To o 3 tysiące więcej niż w grudniu 2020 r. i blisko 10 tysięcy więcej niż pod koniec 2019 r. W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców na koniec marca br. było ponad 766 tys., z kolei na koniec kwietnia przeszło 780 tys. Od kilkunastu lat liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Najwięcej pracowników przyjechało z Ukrainy - Epidemia COVID-19 niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w drugim kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych - wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast, gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie ubiegłego roku, obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. I tak na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad 725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób - informuje Beata Kopczyńska.

Największy wzrost wśród zagranicznych pracowników nastąpił w przypadku obywateli Ukrainy. Również w województwie śląskim najwięcej cudzoziemców, którzy podjęli zatrudnienie to Ukraińcy. Na koniec marca składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad 53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec 2020 r. Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy to obywatele Białorusi - 2,2 tys. osób, następnie to Gruzini - ponad 1,7 tys. osób, kolejno obywatele Mołdawii - 909 osób, Rosji - 674 osób, Rumunii, Włoch i Czech - z każdego z tych krajów w granicach powyżej 340 osób.

Kucharze poszli na budowę i do fabryk Uljana Worobec stwierdziła, że pandemia miała ogromny wpływ na rynek pracy Ukraińców w Polsce. Przed epidemią standardem było, że w Polsce mieszkała cała rodzina. Pracowała i matka, i ojciec. Kiedy jednak zaczęła się pandemia i wprowadzanie kolejnych obostrzeń, w tym zamykanie przedszkoli i szkół, to z racji, że rodzice nie mieli z kim zostawić dzieci, jedno z nich decydowało się na powrót z dziećmi na Ukrainę, a w Polsce zostawała matka lub ojciec, w zależności kto jak atrakcyjną finansowo miał pracę.

- Po drugie wielu kucharzy musiało się przebranżowić. W swoim zawodzie nie mieli żadnych szans pracować, bo sporo firm gastronomicznych nie wytrzymało pandemii. Wielu z nich przyjęło się na produkcję, w Bielsku-Białej pracują na przykład w Hutchinsonie. Zatrudnili się także na budowach. Zmiany więc są, bo jeśli ktoś był szefem kuchni, a teraz pracuje na budowie, to nie jest dla niego korzystna sytuacja - zauważa Uljana Worobec. Na razie Ukraińcy mieszkający w Polsce godzą się z losem. Wielu wykonuje pracę niekoniecznie taką o jakiej marzyli lub do jakiej mają kwalifikacje. Mają jednak nadzieję, że za jakiś czas sytuacja wróci do czasu sprzed pandemii. Tym bardziej, że praca w Polsce nadal jest dla nich opłacalna. Na Ukrainie zarobki są porównywalne jak w Polsce, ale ceny są wysokie - jak mówi pani Uljana - takie, jak w Niemczech. Na Ukrainie mleko kosztuje w przeliczeniu na złotówki - 4 zł, chleb - 3,5 zł, ceny najtańszego mięsa zaczynają się od 20 zł, gdy tymczasem w Polsce można te produkty kupić na promocji znacznie taniej.

- Był taki czas przed pandemią, kiedy na Ukrainie zarobki wzrosły i dużo osób zaczęło wracać, ale epidemia zblokowała to. Nie da się także pojechać do Czech czy Niemiec, bo w sumie wróciły granice między krajami i póki co Polska jest jedną z nielicznych alternatyw, gdzie można zarobić w miarę przyzwoite pieniądze. Praca w Polsce była i jest, ale niestety nie wszyscy ją widzą - mówi Uljana Worobec. I dodaje, że na Ukrainie średnia pensja w branży gastronomicznej czy hotelarskiej wynosi 2 tysiące złotych netto, a w Polsce za takie pieniądze mało kto chce pracować, gdyż w branży gastronomicznej można zarobić nawet 4 czy 5 tysięcy złotych, w zależności od kwalifikacji.

Nadal potrzeba rąk do pracy Dorota Bizoń, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, informuje, że jeśli chodzi o rejestrację pobytu do 9 miesięcy i zezwoleń na pracę sezonową dla obcokrajowców, to dane utrzymują się na poziomie niewiele wyższym niż na początku pandemii. W zeszłym roku było chwilowe wahnięcie, ale rynek potrzebuje rąk do pracy, a obcokrajowcy nadal chcą pracować w Polsce.