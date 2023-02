Praca zdalna w Kodeksie Pracy 2023. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik? Czy pracodawca może wysłać pracownika na pracę zdalną?

Nowelizacja w kodeksie pracy dotyczy pracy zdalnej

W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy. W 2023 roku zmiany będą dotyczyć pracy zdalnej, która zostanie wprowadzona na stałe do kodeksu.

Eksperci wymieniają zalety nowelizacji kodeksu pracy 2023

Wprowadzenie do Kodeksu pracy formuły zdalnej poszerzy pulę kandydatów do zatrudnienia, m.in. o specjalistów z innego miasta czy kraju, którzy nie są skłonni do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na pracę - uważają eksperci rynku pracy.

W ocenie ekspertów agencji zatrudnienia Trenkwalder wprowadzenie formuły zdalnej do Kodeksu pracy sankcjonuje niejako istniejące już na rynku elastyczne rozwiązania. Pandemia zrewolucjonizowała zasady pracy pod tym względem i to, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stało się powszechne i ogólnie obowiązujące - zauważyli.