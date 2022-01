Pracowity początek roku dla ratowników GOPR-u. Interweniowali na Babiej Górze

Ratownicy Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR mieli niespokojny i bardzo pracowity początek nowego roku. Interweniowali na Babiej Górze aż trzykrotnie, z czego do pierwszej akcji ratowniczej wyruszyli tuż po północy. Pomocy potrzebowała turystka schodząca ze szczytu Królowej Beskidów.

- Chwilę po północy urazu barku doznała turystka schodząca ze szczytu. Po zabezpieczeniu termicznym i podaniu leków przeciwbólowych została sprowadzona z asekuracją do stacji ratunkowej na Markowych Szczawinach, a następnie ewakuowana do Zawoi, skąd udała się do szpitala - poinformował GOPR Beskidy.