Pracownia 22Architekci odpowiada Koniecznemu: pod osiedle Nowy Nikiszowiec nie został wycięty żaden las

Wycinka lasu? Pracownia 22Architekci odpowiada Koniecznemu

Nie milkną echa burzy, jak rozpętała się po wpisie znanego architekta Roberta Koniecznego na temat wybudowanego w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” osiedla Nowy Nikiszowca w Katowicach.

- Czy naprawdę trzeba było wyciąć kawał lasu, by zbudować tę mieszkaniówkę? I co gorsza, wykoszono właśnie kolejne hektary, by wprowadzić tam drogi, robiąc skrzyżowanie w środku lasu – napisał Konieczny na Facebooku. Wpis wywołał gorącą dyskusję, również wśród architektów. Nie wszyscy zgadzają się z Koniecznym, ale ten w rozmowie z „DZ” podtrzymał swoje stanowisko.