Pracownicy z Ukrainy na kwarantannie bez środków do życia. Możesz pomóc. Trwa zbiórka

- Nie ma jasnej informacji, kiedy osoby te będą mogły wyjechać. Możliwe, że będzie to okres kilku tygodni lub miesięcy, wtedy gdy wszyscy uzyskają negatywne wyniki testu na koronawirusa. Sytuacja w jakiej się znaleźli jest źródłem ogromnego stresu dla nich, a także ich rodzin, czekających na Ukrainie na swoich bliskich, którzy wyjechali „za chlebem”. W niektórych sytuacjach byli to jedyni żywiciele rodziny - czytamy w apelu mieszkańców Chałkowa.

Mieszkańcy są stale w kontakcie telefonicznym i na co dzień w miarę własnych możliwości pomagają osobom z Ukrainy. Wielu z pracowników z Ukrainy pozostawiło w kraju rodziny i dzieci bez środków do życia.

Ukraińcy przyjechali do Polski do pracy. Na miejscu przeszli badania na obecność koronawirusa. Kiedy okazało się, że wszyscy mają dodatnie wyniki badań na obecność koronawirusa, zaczęły się ich kłopoty.

Jak udało się nam dowiedzieć, chorzy zostali przewiezieni busem. Pośrednik, który sprowadził Ukraińców do Polski do pracy, twierdzi, że wszystko odbywało się zgodnie z przepisami.

Początkowo mieli zostać oni przetransportowani do szpitala jednoimiennego, zakaźnego (prawdopodobnie do placówki w Tychach). Na miejscu zapadła jednak decyzja o tym, że chorzy pozostaną w obecnym miejscu zamieszkania. – Chorzy odmówili jazdy do szpitala, poza tym ich objawy nie kwalifikowały ich do umieszczenia w szpitalu. Udzielone zostały im teleporady telefoniczne – mówi Marian Nowak, dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

Kłobucka policja obecnie dba między innymi o to, żeby przestrzegane były wszystkie zasady kwarantanny. – Sprawdzamy sprawę, jeżeli stwierdzimy jakieś nieprawidłowości, zajmiemy się nimi. Obecnie prowadzimy czynności związane ze sprawdzaniem, czy przestrzegana jest kwarantanna – mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.