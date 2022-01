Prasówka 1.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podatkowy Nowy Ład staje się faktem, od nowego roku będą działać zupełnie inne reguły gry z fiskusem. By skorzystali podatnicy zarabiający najmniej, jeszcze więcej do budżetu państwa oddać będą za to musieli specjaliści o wyższych zarobkach, np. informatycy. Już trwają poszukiwania sposobów, by uniknąć tych fiskalnych skutków, zwłaszcza w zakresie drakońskiego wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne - np. osoba zarabiająca 11 tys. zł miesięcznie prawie 1 tys. zł będzie musiała oddać w formie takiej składki bez prawa odliczenia - i eksperci podatkowi je podpowiadają.