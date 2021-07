Prasówka 11.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Anglia - Włochy 1:1 karne 2:3. Memy po finale Euro 2020”?

Prasówka 11.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Anglia - Włochy 1:1 karne 2:3. Memy po finale Euro 2020 W finale Euro 2020 Anglia przegrała po rzutach karnych z Włochami 2:3. W trakcie spotkania większość Europejczyków trzymała kciuki za Włochówi. Drużynie Garetha Southgate'a kibicowali tylko Anglicy, bo nawet Szkoci i Walijczycy nie życzyli Lwom Albionu wygranej. Zobaczcie memy po finale Euro 2020 Anglia - Włochy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.07.21

📢 Takie będą nowe zasady kontroli Abonamentu RTV. Kto może zostać ukarany? [12.07.2021] Abonament RTV nadal jest obowiązkowy. W 2021 roku konieczne jest uiszczanie opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Każdy posiadacz odbiornika radiowo-telewizyjnego jest zobowiązany płacić miesięczną opłatę. W tym roku opłata ta wzrosła. Czy trzeba płacić abonament? Czy grozi nam kara za niepłacenie abonamentu? Czy dług może się przedawnić? Sprawdzamy.

📢 Takie znaki zodiaku są najmądrzejsze. Osoby o takich znakach i imionach dobrze się uczą [lista - 12.07.2021] Możecie wierzyć lub nie, ale do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion i horoskopu przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób najinteligentniejszych.

Prasówka 11.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice w czasie finału Włochy - Anglia na Mariackiej ZDJĘCIA Fani spotkali się w Katowicach, aby razem oglądać mecz. Ale emocje! W niedzielę 11.07.2021 r. w wielkim finale turnieju Euro 2020 na Wembley w Londynie spotkały się reprezentacje Włoch i Anglii. Tradycyjnie w Katowicach na głównym deptaku, czyli na ulicy Mariackiej na wspólne oglądanie meczu umówili się piłkarscy kibice na czele z włoskimi fanami mieszkającymi w naszym regionie. Zobacz na ZDJĘCIACH jaka atmosfera panowała na Mariackiej podczas finału mistrzostw Europy. Kibice Italii po meczu oszaleli ze szczęścia, bo ich zespół wygrał w rzutach karnych!

📢 Jezioro Pławniowickie przyciąga plażowiczów. Sprawdźcie, tam jest pięknie Niedziela na popularnych "Pławkach". Nie brakowało chętnych do wypoczynku nad Zalewem Pławniowickim. Nic dziwnego, to atrakcyjna okolica i warto się tam wybrać. 📢 Masz taki banknot w portfelu? Możesz zarobić miliony! Zobacz najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty Banknot, który masz w portfelu, może być warty kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Jak to możliwe? Znaczenie ma jego numer seryjny. Które banknoty są najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Ile są warte? Sprawdź, jakie banknoty trzymasz w portfelu. Możesz zarobić fortunę! 📢 Najtańszy sklep w Polsce? Nie jest to Biedronka, Lidl ani Carrefour! Zobacz ranking 2021 Agencja marketingowa ASM Sales Force opublikowała najnowsze wyniki swojej analizy średniej wartości koszyka zakupowego w najpopularniejszych w Polsce sieciach handlowych. Generalnie eksperci zauważyli dużą konkurencję między dyskontami. Co ciekawe ceny spadły o 4,9% względem maja 2020 roku. Który zatem market jest najtańszy w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka ani Lidl.

📢 Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz w Bytomiu ZDJĘCIA Gwiazdy tenisa poprowadziły trening z dziećmi z programu „Rakiety Lotosu” W niedzielę 11.07.2021 r. podczas 95. Narodowych Mistrzostw Polski w tenisie rozgrywanych na kortach Górnika Bytom odbył się pokazowy trening dla dzieci, który poprowadziły gwiazdy polskiego tenisa - Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz. Zobacz ZDJĘCIA. 📢 WRAK-RACE Silesia w Gliwicach. Spaliny, ryk silników i dużo emocji w obiektywie Marzeny Bugały Zasada tych zawodów samochodowych jest prosta: uczestnicy ścigają się autami, które lata świetności mają już dawno za sobą i których wartość nie przekracza tysiąca złotych. Emocje? Warte każdej ceny!

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Pasemka, kolorowe frotki, koczki i fryzury z grzywką. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 #Polishgirl na lato na Instagramie. Zobacz najciekawsze zdjęcia. Trudno oderwać wzrok 12.07.2021 #Polishgirl to bardzo popularny hasztag na Instagramie. Zostało nim oznaczonych już ponad 60 milionów zdjęć! Zobacz najciekawsze z ostatnich dni.

📢 Te domy kupisz w atrakcyjnej cenie. Nieruchomości od komornika. Licytacje komornicze domów z całej Polski [ZDJĘCIA] 12.07.2021 Ile kosztują domy wystawione na komornicze licytacje? Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. 📢 Tego nie kupuj! GIS Wycofane produkty ze sklepów Pepco, Lidl, Biedronka, Ikea KWIECIEŃ Wyrzuć to albo odchorujesz! 12.07.2021 Wycofane produkty przez GIS w ostatnich dniach. Lista wycofanych produktów jest coraz dłuższa, sprawdź które produkty zostały wycofane przez GIS w ostatnich dniach. Tego nie kupuj, jeśli nie chcesz chorować. Na liście GIS są produkty z popularnych sklepów takich jak Lidl, czy Biedronka ale również Pepco. Sprawdź ostrzeżenia GIS z ostatnich dni na temat wycofanych produktów ze sklepów. Tego lepiej nie kupować, jeśli nie chcesz chorować.

📢 W tych zawodach jest zbyt wielu pracowników. Oto lista pechowych profesji: 11.07.2021 W niektórych zawodach stanowczo zbyt wiele osób szuka pracy, przez co ofert zatrudnienia nie starcza dla wszystkich. Mało tego, nadwyżka pracowników występuje w całej Europie. Przedstawiamy listę profesji, które nie wróżą świetlanej przyszłości. 📢 Wakacje 2021 nad Bałtykiem i za granicą. Gdzie wypoczniemy taniej lub za taką samą cenę jak nad polskim morzem? KIERUNKI, CENY Wakacje 2021 nad Bałtykiem nie należą do najtańszych. Eksperci już w czerwcu wyliczyli, że w tym roku za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu zapłacimy tyle co za wakacje w Grecji. Teraz okazuje się, że wczasy w Grecji mogą kosztować nas nawet nieco taniej. W biurach podróży mimo sporego obłożenia są jeszcze oferty na lato. Sprawdziliśmy, gdzie za granicą wypoczniemy taniej lub za taką samą cenę co na polskim morzem.

📢 Nie trzeba wyjeżdżać daleko, by odpocząć. Nasze propozycje na wycieczkę maksymalnie godzinę drogi od Katowic Lato w pełni, wiele osób na urlopach, sporo odlicza czas do upragnionych wakacji. By choć na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, nie trzeba jednak daleko wyjeżdżać. Gdzie się wybrać, gdy nie chcemy martwić się długim dojazdem? Nasze propozycje na szybki wypad, gdzie droga od Katowic zajmie maksymalnie godzinę czasu. 📢 Tak się jeździło na wakacje 20 lat temu. Piętrowe pociągi, autobusy PKS, kraciaste torby, lanosy wypakowane po dach, autostrada w planach Nie było nawigacji, autostrady, w pociągu siedziało się koło WC, taki był ścisk. Lanosy, xary, golfy mieliśmy zapakowane po dach. Z obskurnego dworca PKS przy SKargi w Katowicach odjeżdżało 250 autokarów dziennie. Tanie linie? Zapomnij. Na drogę - paczka papierosów za 4 złote, w zapasie - butelka wina za 11. Jedziemy w podróż 20 lat temu. Oto zdjęcia wyjazdów na wakacje i nie tylko z lat 2001 - 2006.

📢 Jubileuszowa Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Na Jasnej Górze modli się kilkadziesiąt tysięcy wiernych Na Jasnej Górze trwa dwudniowa Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jubileuszowej, trzydziestej pielgrzymce towarzyszy Hasło "Ewangelia radosną tajemnicą". W głównych uroczystościach, niedzielnej mszy świętej uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy wiernych. 📢 Roszków. Tragiczny wypadek nad stawem. Samochód stoczył się do wody. Zginęła kobieta Samochód osobowy stoczył się do stawu. Przebywały w nim dwie osoby. Jednej z nich nie udało się uratować. Do tragedii doszło we wsi Roszków w gminie Krzyżanowice niedaleko Raciborza w niedzielę 11 lipca nad ranem.

📢 Wilkowice: wybuchła substancja łatwopalna. 13-letni chłopak trafił do szpitala. Dziecko jest ciężko poparzone W sobotę 10 lipca doszło do bardzo groźnego zdarzenia w Wilkowicach (pow. bielski). W wyniku wybuchu substancji łatwopalnej 13-letni chłopak został poparzony. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala w Krakowie.

📢 Netto zamyka sklepy w woj. śląskim. Sieć zwalnia pracowników. Oto lista sklepów do likwidacji Netto zamyka sklepy, których utrzymanie się nie opłaca - także w woj. śląskim. Chodzi o punkty, które spółka Salling Group przejęła od Tesco Polska 16 marca 2021 roku. Początkowo zapewniała o utrzymaniu zatrudnienia w przejmowanych sklepach. Niestety 5 lipca opublikowała informację o zamknięciu kolejnych 41 oddziałów Tesco i zwolnieniu 2,5 tys. pracowników. 📢 IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Zapowiada także silny wiatr oraz opady deszczu. Ostrzeżenie pogodowe dla szeregu miast i powiatów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z możliwym wystąpieniem w południowej części Polski burz z gradem. Dotyczy ono sześciu województw, w tym śląskiego. 📢 Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 11.07.21 Nie od dziś wiadomo, że każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Barany są niezwykle ambitne, pewne siebie i lubią być liderami. Wagi z kolei bywają egoistyczne, jednak mają duże poczucie humoru. Co sprawia, że z niektórymi znakami dogadujemy się dużo lepiej? Kto jest naszą bratnią duszą, z którą porozumiemy się bez słów? Z kim możemy stworzyć głębszą relację? Przejdź do galerii i poznaj prawdziwe bratnie dusze według znaków zodiaku.

📢 Horoskop na lipiec 2021. Komu będzie będą sprzyjać gwiazdy? Lipiec sprzyja aktywnym, czeka ich dobra passa. Sprawdź horoskop miesięczny Horoskop na lipiec 2021 podpowiada przestrzeń dla Twojej aktywności. Wkrocz na swoją ścieżkę do spełnienia! Leniwe letnie rozprężenie jednych nie musi hamować działania innych. Gwiazdy sprzyjać będą znakom zodiaku, które są pewne swojej wartości, potrafią zachować dystans, a zarazem z konsekwentnym zaangażowaniem dążą do celu. Sprawdź horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku, który przygotowała wróżka Lorelei. 📢 UWAŻAJ! Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! SPRAWDŹ 11.07.2021 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 UWAGA! Zobacz, trujące rośliny dla psa. Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psów i kotów! Rośliny trujące dla kota! 11.07.2021 Zobacz, trujące rośliny dla psa. Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych. 📢 Morskie Oko 2021 w godzinach szczytu. Najlepsze MEMY o turystach w Tatrach. Kolejki, fasiągi i oszałamiające widoki 11.07 Morskie Oko nieustająco jest na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek (od tego roku jeżdżą... hybrydy; konie wspomaga napęd elektryczny). To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.

📢 Zbrodnia w Borowcach. Nie żyją rodzice i ich nastoletni syn. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Policja szuka podejrzanego W Borowcach (w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona) doszło do rodzinnej tragedii. Nie żyją trzy osoby. Wszystkie odniosły rany postrzałowe. Ofiary to 44-letni mężczyzna, jego 44-letnia żona oraz ich 17-letni syn. Policja wytypowała podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. Wysłała za nim list gończy. Do obławy zaangażowano setki policjantów, śmigłowce, drony i psy tropiące. 📢 Jak kiedyś wyglądał dworzec Łódź Fabryczna? Jak wyglądała Łódź w latach 90. XX wieku? Łódź na starych zdjęciach z lat 90! 11.07.2021 Jak wyglądała Łódź w latach 90. XX wieku? Choć bardzo się zmieniła, to trwały remonty, nie brakowało protestów. Protestowali m.in taksówkarze. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU nie powinny być razem. Więcej ich dzieli niż łączy. Między nimi nie pojawi się silna więź! [HOROKOP MIŁOSNY] 11.07 Horoskop miłosny wskazuje, które znaki zodiaku, łącząc się w pary, będą z trudem pracować nad nawiązaniem silnej relacji. Często z pozoru piękne początki takich znajomości, kończą się wielkimi zawodami i zranieniem. Pewne pary znaków zodiaku więcej dzieli niż łączy, chcą innego życia i patrzą w przyszłość w zupełnie innym kierunku. Trudno w tych relacjach o kompromis. Nie oznacza to jednak, że pary te są skazane od początku na porażkę! Wszystko zależy od tego, ile są w stanie poświęcić, by wypracować silną, zdrową relację. Przejdź do horoskopu miłosnego i sprawdź, które znaki zodiaku nie powinny być razem!

📢 Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Kosmiczna, przeszklona fasada zapiera dech w piersiach Kosmiczna, zapierająca dech w piersiach, przyciągająca uwagę - tak w kilku słowach można scharakteryzować bryłę Cavatiny Hall w Bielsku-Białej, nowoczesnego budynku łączącego w sobie funkcję sali koncertowej, studia nagrań i biurowca. Fasada jest już praktycznie gotowa, trwają prace wykończeniowe w środku obiektu.

📢 Po co nam dziś centra handlowe? Jaką rolę pełnią w Zabrzu, Dąbrowie Górniczej a jaką w Gdańsku? Odwiedzamy je średnio kilka razy w miesiącu. Robimy w nich zakupy, polujemy na promocje lub po prostu szukamy rozrywki. Centra handlowe wrosły już na stałe w polski krajobraz, nie tylko ten wielkomiejski. Według danych CBRE najwięcej centrów i parków handlowych buduje się obecnie w małych miastach. Zdaniem analityków miasta małe i średnie to miejsca o największym potencjale dla rozwoju tego typu placówek. Dlaczego centra handlowe są potrzebne właśnie małym ośrodkom?

📢 Śląskie z wysoka: Stąd zobaczysz ciekawą panoramę regionu i jego przyrody. Widoki zachwycą Pomysł na niedzielną wycieczkę? Tu można wejść i spojrzeć z wysoka i zobaczyć najfajniejsze widoki. Spojrzenie z lotu ma swój wyjątkowy urok. Dlatego tak bardzo zachwycają zdjęcia z drona, które pokazują miejsce, które znamy - z wyjątkowej perspektywy. Oto nasze subiektywne propozycje. Dodajcie swoje! 📢 Sosnowiec. Koniec remontu estakady na DK94. W końcu pojedziemy bez problemów, nie będzie korków W końcu zniknie zwężenie na DK94 obok elektrociepłowni. To znak, że remont estakady dobiegł końca. Taka informacja z pewnością ucieszy wszystkich kierowców. 📢 Dąbrowa Górnicza. Jeziora Pogoria polecają się na lato. Ratownicy wodni w akcji Na plaży ręcznik przy ręczniku. W wodzie pluskają się ochoczo najmłodsi, nieco starsi przemierzają taflę jeziora na rowerku wodnym. Mały chłopiec woła, że chciałby zjeść loda, a tuż obok mama goni swoją pociechę, upominając, że trzeba w upały mieć na głowie czapkę. Jest tłoczno, gwarno, żar leje się z nieba. Tak właśnie wygląda lato nad Pogorią w Dąbrowie Górniczej. A nad wszystkim, co dzieje się na plaży, wokół niej, a przede wszystkim w wodzie czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łatwo nie jest. Muszą być skoncentrowani, szybcy, wyczuleni na nietypowe sytuacje i czasem dziwne zachowania plażowiczów.

📢 Finałowa odsłona SEC w Rybniku. Kibice z całego kraju przy Gliwickiej. Zobaczcie ZDJĘCIA Zwycięstwo Leona Madsena w ostatniej rundzie SEC i triumf w klasyfikacji ostatecznej żużlowych mistrzostw Europy Mikkela Michelsena zobaczyli kibice żużla, którzy zgromadzili się na Stadionie Miejskim w Rybniku. Atmosfera zawodów była wspaniała. Zobaczcie zdjęcia kibiców z finałowej odsłony SEC na torze w Rybniku! 📢 Festiwal Artystów Ulicy w Gliwicach. Ulicznicy opanowali miasto. Zobaczcie zdjęcia Kariny Trojok Lato w Gliwicach bez "Uliczników"? To już czternasta edycja uwielbianego przez publiczność festiwalu - jak co roku w międzynarodowej obsadzie. I dla każdego: w plenerze, ze wstępem wolnym! Zobaczcie, co działo się w sobotę - i zaplanujcie sobie niedzielę z Ulicznikami. Warto! 📢 Brenna. Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki. Kosy poszły w ruch! Trwa Rok Górali w Województwie Śląskim Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki odbyły się dzisiaj 10 lipca w Brennej na Śląsku Cieszyńskim. Najlepsi spece od koszenia trawy kosą - panie i panowie - rywalizowali w gospodarstwie agroturystycznym U Gazdy. Impreza została zorganizowana w ramach trwającego Roku Górali w Województwie Śląskim. - Podczas koszenia najważniejsza jest praktyka. No i kosa musi być dobrze naostrzona oraz wyklepana - powiedział Jan Bednarz z Rajczy na Żywiecczyźnie, zwycięzca mistrzostw.

📢 Jasna Góra. Rozpoczęła się 30. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk apeluje o ofiary w małych kopertach Na Jasnej Górze rozpoczęła się w sobotę (10 lipca) XXX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W tym roku jej hasłem przewodnim jest zdanie "Ewangelia radosną obietnicą". Uroczysta msza święta, w której będą uczestniczyć tysiące wiernych odbędzie się w niedzielę (11 lipca) o godz. 11 na błoniach jasnogórskich, ale pielgrzymów można spotkać już dzisiaj, część z nich uczestniczy w mszy świętej, której przewodniczy bp prof. Ignacy Dec ze Świdnicy.

📢 Będzin. Sobotnie popołudnie z muzyką na miejskiej plaży. Taneczne hity, zjeżdżalnie, wakacyjny wypoczynek Sobota 10 lipca nie jest już tak upalna, jak poprzednie dni, ale nie przeszkodziło to w żaden sposób w korzystaniu z uroków wakacji oraz letniego weekendu. W Będzinie tym razem można było wziąć udział w dyskotece na plaży miejskiej na Brzozowicy.

📢 Horoskop dzienny na sobotę, 10 lipca 2021. Co się dziś zdarzy? Oto przepowiednie wróżki Matary dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na sobotę, 10 lipca 202. Zobacz, co może Ci dziś przynieść los. Przepowiada wróżka Matara. Na co trzeba uważać i na co zwrócić uwagę w sobotę? Co się wydarzy pod koniec tygodnia? Dowiedz się i poznaj przepowiednie dla twojego znaku zodiaku. Horoskop zodiakalny znajdziesz w galerii. Przeczytaj go uważnie.

Kliknij w kolejne zdjęcie.

📢 Król i królowa disco polo pokazali swoje auta. Zenek Martyniuk i Magda Narożna postawili na prestiż i bezpieczeństwo? [10.07.2021, ZDJĘCIA] Zenek Martyniuk i Magda Narożna to najbardziej rozpoznawalni artyści disco polo w województwie podlaskim. Są też jednymi z najlepiej zarabiających przedstawicieli tej branży. Nie dziwi więc wcale, że Zenek Martyniuk i Magda Narożna wybrali jedne z droższych marek motoryzacyjnych. Zobaczcie jakim autem jeździ lider Akcentu, a czym wozi się wokalistka zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Dwoje polskich turystów zginęło w Turcji. Zostali śmiertelnie potrąceni na przejściu dla pieszych Smutne wieści napłynęły do naszego kraju z Turcji. Minionej nocy, z piątku, 9 lipca, na sobotę, 10 lipca, w popularnej miejscowości turystycznej Alanya zginęła dwójka Polaków. Zostali potrąceni przez kierowcę na przejściu dla pieszych. 📢 8 grzechów głównych turystów w górach. Proste błędy groźne na szlaku. Co trzeba wiedzieć, by w górach być bezpiecznym Nie sprawdzenie prognozy pogody, wybranie trasy ponad siły uczestników, brak odpowiedniego sprzętu, upór, słabe nawodnienie organizmu – to niektóre najczęstsze błędy, jakie popełniają turyści w Beskidach. - Turystów nadal jest dość dużo w górach. I taki trend najpewniej utrzyma się i w te wakacje – mówi Marcin Szczurek, naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR, który radzi, co turyści powinni robić, aby być bezpiecznym w górach.

📢 Wypadek z udziałem karetki we Wrocławiu. Przewożony pacjent... "wyzdrowiał" i poszedł do domu [ZDJĘCIA] W sobotę, 10 lipca przed godziną 14, na ul. Wejherowskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Popowicką, karetka pogotowia ratunkowego zderzyła się z samochodem osobowym.

📢 Czwarta fala koronawirusa już w Hiszpanii? Drastyczny wzrost liczby zakażeń. Wariant Delta atakuje Wariant Delta koronawirusa coraz mocniej atakuje Hiszpanię. Tylko ostatniej doby odnotowano w tym kraju prawie 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Na zachodzie Europy zaczyna się prawdopodobnie czwarta fala koronawirusa. 📢 Bieg Barbórkowy w Rybniku. 156 uczestników w środku lata biegiem uczciło górnicze święto. "Nareszcie dopięliśmy swego" ZDJĘCIA Zupełnie inne wydanie miał w tym roku Bieg Barbórkowy w Rybniku. Z powodu koronawirusa zawody kilkakrotnie przekładano. Wreszcie postanowiono, że okazji Barbórki biegacze będą rywalizować... latem. Mimo niecodziennych okoliczności, bieg przyciągnął 156 uczestników. - Nareszcie dopięliśmy swego - mówili zadowoleni biegacze. Zobaczcie zdjęcia!

📢 W Wiśle powstanie nowy czterogwiazdkowy hotel. Będzie miał ponad 230 pokoi, strefę SPA & Wellness oraz duży parking podziemny Na działce o powierzchni ponad jednego hektara przy ul. Wyzwolenia i Gimnazjalnej w Wiśle powstanie obiekt hotelowy w standardzie co najmniej czterech gwiazdek wpisujący się w otaczający krajobraz dzięki kaskadowej bryle budynku dostosowanej do kształtu prawie 30-metrowego zbocza. 📢 Takie produkty świetnie działają na nasz mózg. Dieta na dobrą pamięć [lista] Nie możesz się skupić? Ciągle o czymś zapominasz? Zła dieta może skutkować problemami z pamięcią. Te produkty świetnie wpływają na pracę mózgu. Włączenie ich do codziennej diety może zapobiec wielu chorobom. Sprawdź w naszej galerii produkty, których spożywanie poprawia pracę mózgu. 📢 Memy po meczu Anglia - Dania: Sterling faulowany przez sznurówkę. "Nie mam wątpliwości" Anglia - Dania 2:1 po kontrowersyjnym rzucie karnym na Wembley. Kibice momentalnie zareagowali i tworzą doskonałe piłkarskie memy. Po wtorkowym meczu Włochów z Hiszpanami kibice nie spodziewali się, że na Wembley zobaczą równie emocjonujące spotkanie, a jednak drugi półfinał też dostarczył im wielu wrażeń. W pojedynku Anglii z Danią 90 minut znów nie wystarczyło do wyłonienia zwycięzcy i o zwycięstwie Anglików 2:1 i ich awansie do finału zadecydowało trafienie Harry'ego Kane'a z karnego w dogrywce. Zobaczcie memy po meczu Anglia - Dania.

📢 Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Oto zasady i grupy zwolnione z opłat Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla osób, które posiadają w domu odbiornik telewizyjny lub radiowy. To opłata niewysoka, jeśli chodzi o kwotę jednorazową jednak rocznie uzbiera się już całkiem spora sumka. Nie każdy, kto posiada w domu TV czy radio musi płacić opłatę abonamentową. Jest wiele grup, które ustawowo są zwolnione z tego obowiązku! Ważne, że nie dzieje się to z automatu! Trzeba to zgłosić! Zobaczcie, czy jesteście w grupie osób zwolnionych z abonamentu RTV. 📢 Śląsk po burzach. Zerwane dachy, zalane domy, drogi i wiadukty, połamane drzewa. Ponad trzysta interwencji strażaków w woj. śląskim Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły nad województwem śląskim. Nawałnica największe szkody wyrządziła w niewielkich Starokrzepicach (powiat kłobucki), gdzie wichura z budynków pozrywała trzy dachy. Interweniowali też strażacy z Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Tychów. W całym województwie straże pożarne wyjeżdżały łącznie do ponad trzystu interwencji. W samej Częstochowie było ich aż 72.

📢 Zmutowane szarańczaki w Chodzieży niedaleko stoku narciarskiego. Są różowe, ale niegroźne W Chodzieży w okolicy stoku narciarskiego występuje niecodzienna mutacja szarańczaków. W tym sezonie mają one nietypową, bo jaskraworóżową barwę. Przyciągają wzrok, ale nie są groźne. Czy różowa anomalia pozostanie z nami na stałe? 📢 Mieszkanka Jastrzębia boi się, że dzieci trafią do domu dziecka przez długi. 23-latka szuka pomocy 23-latka z Jastrzębia ma 40 tysięcy złotych długu, jest chora, nie może podjąć stałej pracy. A partner nie interesuje się dziećmi. Jak można jej pomóc? Historię jastrzębianki poznamy w czwartek, 8 lipca, o godz. 20 w Polsacie w programie "Wolni od długów"

📢 Inwazja chrabąszczy na Śląsku. Guniak czerwczyk atakuje najczęściej wieczorem. Dzieci uciekają z placów zabaw Guniak czerwczyk, zwany potocznie chrabąszczem spóźnił się praktycznie o miesiąc. Opóźnienie w pojawieniu się owadów spowodowane jest chłodną wiosną w tym roku. Guniak czerwczyk szczególnie aktywny w powietrzu jest w godzinach wieczornych. Jak zwraca uwagę jeden z naszych Czytelników - guniak wywołuje popłoch wśród dzieci, które uciekają z placów zabaw. Jest także utrapieniem dla rowerzystów. Kiedy skończy się masowy lot guniaków i czy jest się czego bać?

📢 Takie rzeczy możesz znaleźć za darmo na OLX. Oto zdjęcia przedmiotów, które czekają na nowych właścicieli Kuchenka gazowa, zabawki i dziecięce ubrania, książki, meble, rośliny do ogrodu, a nawet kosmetyki, ziemniaki czy słodycze - takie przedmioty czekają na drugie życie. Zaglądając na popularny serwis ogłoszeniowy, zebraliśmy ogłoszenia opiewające na... zero złotych. Dosłownie! Co dokładnie można zdobyć za darmo? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojechali na wakacje kamperem. Zaglądamy do środka! Wakacje w kamperze są coraz bardziej popularne w świecie celebrytów. Na swój wóz turystyczny zdecydowali się także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. W pierwszą wyprawę ruszyli do Szwecji. Tak wygląda kamper Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Zaglądamy do środka! 📢 Ceny paliw w województwie śląskim: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Bielsko-Biała. Reporterzy DZ sprawdzili, gdzie najtaniej 9.07.2021 Ceny paliw w województwie śląskim. Ile kosztuje litr paliwa w Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej czy Katowicach. Ceny sprawdzili reporterzy Dziennika Zachodniego. Jakie wnioski? Ceny paliw niestety utrzymują się na wysokim poziomie, co nie jest dobrą wiadomością przed wakacyjnymi wyjazdami. Kiedy możemy spodziewać się spadku cen?

📢 Szczepionka na Covid-19 wkrótce płatna? Ile będzie kosztować? Oto cena szczepionki na koronawirusa! Dotychczas w Polsce osób zaszczepionych zostało około 30 mln osób. To jednak nadal zbyt mało, aby osiągnąć odporność zbiorową. Minister Zdrowia zapowiedział, że rząd może wkrótce rozważyć wprowadzenie opłaty za usługę szczepienia. 📢 Poldimania w Zabrzu. Koszulki Łukasza Podolskiego w sklepie Górnika idą jak woda ZDJĘCIA Po przyjeździe do Zabrza Łukaszqa Podolskiego i podpisania przez mistrza świata kontraktu z Górnikiem w mieście, a właściwie w połowie Śląska zapanowała Poldimania. Koszulki z nazwiskiem nowego piłkarza 14-krotnych mistrzów Polski idą jak woda, a po prezentacji "Poldiego" przed klubowym sklepem Górnika stała długa kolejka fanów, bo nie wszyscy chętni mogli wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia koszulek Podolskiego i innych klubowych gadżetów zabrzańskiego klubu.

📢 Nawałnica w powiecie kłobuckim. Wiatr zerwał dachy z 4 budynków w powiecie kłobuckim. W pow. częstochowskim 60 interwencji strażaków Potężne burze połączone z wiatrem i intensywnymi opadami deszczu przeszły w piątek (9 lipca) przez powiaty częstochowski i kłobucki. Najpoważniej sytuacja wyglądała w gminie Krzepice. W Starokrzepicach wichura zerwała dachy z 4 budynków, w tym 3 budynków mieszkalnych. Strażacy mieli kilkadziesiąt interwencji. 📢 Co się będzie działo w województwie śląskim 9-11 lipca 2021? Zobacz imprezy na weekend Od Moniuszki do Nirvany, czyli Klasyka w Fabryce to nowy cykl muzyczny ramach Fabryki Pełnej Wydarzeń w Dąbrowie Górniczej, który zainaugurowany zostanie w niedzielę, 11 lipca. W ten weekend w naszym województwie ponownie zagoszczą gwiazdy rodzimej sceny muzycznej, w tym Mery Spolsky czy Nosowska. Kto zaś spragniony jest wrażeń filmowych może zarezerwować czas na wizytę w kinie studyjnym. W katowickim Kinoteatrze Rialto przez najbliższe dni królować będzie Cinema Italia Oggi – Przegląd Nowego Kina Włoskiego. Na co warto się wybrać w ten weekend? Zerknijcie do galerii.

📢 Rojst'97 jest już do oglądania. Niektóre sceny kręcono m.in. w Częstochowie Druga odsłona serialu Rojst trafiła niedawno na platformę streamingową Netflix. W produkcji niektóre lokacje zostały nakręcone w Częstochowie. Filmowcy zawitali też do Katowic. 📢 Robisz to na drodze? Dostaniesz taki mandat, że się nie pozbierasz! Taryfikator mandatów nie przebacza Przepisy drogowe bywają bezlitosne, ale przede wszystkim mają zapewnić nam bezpieczeństwo na drodze. Zapewne każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się je bezkarnie nagiąć, ale jeśli takie zachowanie zarejestruje policja, nie będzie nam do śmiechu, bo każde przekroczenie przepisów drogowych uwzględnia taryfikator mandatów i punktów karnych, który zostanie wobec nas w takiej sytuacji zastosowany. O ile za pozornie błahe rzeczy możemy otrzymać jedynie upomnienie bądź mandat w wysokości 50 złotych, o tyle w taryfikatorze mandatów jest wiele pozycji, za które nakładana grzywna może nam skutecznie opróżnić portfel. Zobacz, za co możesz dostać mandat nawet na 800 złotych! Robisz to?

📢 Ekipa Friza ma swój rollercoaster. Energylandia zaprasza na wakacje ZDJĘCIA Karol Friz Wiśniewski nie tylko umie w lody Ekipa Friza będzie miała swój rollercoaster w popularnym parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Obiekt będzie nosił nazwę Ekipa Light Explorers. To kolaboracja Energylandii i Ekipy Friza. Przypomnijmy, że nie tak dawno w Polsce zapanował szał na Lody Ekipa, które rozchodzą się w ogamgnieniu. Jesteście ciekawi, jak wygląda rollercoaster Ekipy? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Śmiertelny wypadek w Sławkowie. Ciężarówka zderzyła się z osobowym volkswagenem. Nie żyje 24-latek Śmiertelny wypadek w Sławkowie. 24-letni kierowca osobowego volkswagena nie przeżył zderzenia z ciężarowym volvo. Do zdarzenia doszło w piątek, 9 lipca na niewielkiej ulicy Niwa. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Okoliczności ustalają działający na miejscu policjanci.

📢 Jastrzębie-Zdrój. Nowe życie pokopalnianej łaźni. Będzie tu Instytut Dziedzictwa i Dialogu Jak zagospodarować pokopalniane tereny, by dać im nowe życie? Wskazówek udziela Jastrzębie. W pokopalnianej Łaźni Moszczenica, miasto planuje stworzyć instytucję kultury. Instytut Dziedzictwa i Dialogu ma się wprowadzić do budynku dawnej KWK Moszczenica za niecały rok. - To symbol przemiany Jastrzębia-Zdroju - tłumaczy Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju. 📢 Złodzieje i włamywacze z woj. śląskiego okradają domy i mieszkania. Nazwiska i zdjęcia opublikowała śląska policja Złodzieje i włamywacze sa poszukiwani przez śląską policję. Przestępcy włamywali się do domów i mieszkań, a potem je okradali. Publikujemy wizerunki włamywaczy poszukiwanych przez śląską policję (stan na 07.07.2021). Policja poszukuje te osoby za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz któregoś z nich? Jeśli tak - jak najszybciej zgłoś to na policję.

📢 Weekend w klubie Pomarańcza w Katowicach. Co to była za impreza! Muzyka, taniec i dobra zabawa. Zobaczcie zdjęcia Epic Come Back w Klubie Pomarańcza. Do popularnej dyskoteki w Katowicach wrócili klubowicze. Była muzyka i dobra zabawa. Zobaczcie zdjęcia z weekendowej zabawy w katowickiej Pomarańczy. To zdjęcia z imprezy z piątku i soboty 2-3 lipca. Byliście w miniony weekend w Pomarańczy? Odszukajcie się na zdjęciach. 📢 Wojsko sprzedaje dziś auta osobowe, busiki, dostawcze i autobusy. Wielki przetarg AMW Wojsko sprzedaje sprawny sprzęt z demobilu. Największym zainteresowaniem cieszą się samochody. Dziś Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowszy przetarg AMW. Na licytację zostały wystawione używane przez wojsko auta, które czekają na nowych właścicieli. To samochody osobowe, busiki do przewozu pasażerów, autobusy, dostawcze i ciężarowe. Dodatkowo, wojsko zdecydowało się na sprzedaż różnego rodzaju sprzętów. Sprawdź najnowszą ofertę Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Hit lata 2021 pod Tarnowem! Po ochłodę w upały do Parku Zdrojowego obok Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach [ZDJĘCIA] 9.07 Park Zdrojowy w Ciężkowicach został oficjalnie otwarty 25 czerwca. Uroczystość połączona została z nadaniem nowej atrakcji Pogórza i Małopolski imienia Zbigniewa Jurkiewicza, zmarłego w ubiegłym roku burmistrza Ciężkowic i inicjatora utworzenia tego wyjątkowego miejsca, które łączyć ma relaks i odpoczynek na świeżym powietrzu, w malowniczej okolicy z zabiegami zdrowotnymi. Zobaczcie zdjęcia! 📢 W Dąbrowie Górniczej powstają tunel, ronda, nowe drogi i peron. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta Dąbrowa Górnicza zmienia się diametralnie, tak więc wkrótce trudno będzie ją poznać. Najwięcej nowości czeka kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej i kolei. W mieście powstają m.in. nowe drogi, ronda, tunele i centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda dziś.

📢 Powódź Tysiąclecia w Raciborzu. Woda sparaliżowała życie. Reportaż Dziennika Zachodniego z 1997 roku 24 lata temu w Raciborzu rozpoczęła się Powódź Tysiąclecia. Racibórz został zalany i wiele miast, aż po Wrocław, znalazło się pod wodą. Poniżej publikujemy reportaż naszego ówczesnego dziennikarza, Jerzego Filara, który ukazał się w Dzienniku Zachodnim 11 lipca 1997 roku. 📢 Łukasz Podolski powitany przez 10 tys. kibiców Górnika Zabrze. Były śpiewy, race i autografy ZDJĘCIA Takiego powitania nie maił dotąd w Zabrzu żaden piłkarz. Blisko 10 tys. fanów Górnika przyszło w czwartek wieczorem na stadion, by przywitać w domu Łukasza Podolskiego. Transparent tej właśnie treści zawisł zresztą na sektorze Torcidy, a kibice głośno krzyczeli "Śpiewają miasta, śpiewają wioski, w Górniku Zabrze Łukasz Podolski". Na Arenie Zabrze z okazji pojawienia się byłego mistrza świata były śpiewy, race i autografy. Zobaczcie zdjęcia z powitania Podolskiego przez kibiców Górnika.

📢 Milionerzy w woj. śląskim to prawie 4 tys. mieszkańców! Gdzie jest ich najwięcej? Sprawdź dane Kolejny raz wzrosła liczba milionerów w województwie śląskim. Aktualnie mieszka tu ponad 3800 milionerów! Najwięcej w okolicach Częstochowy, Bielska-Białej oraz Katowic. Najszybciej natomiast bogacą się mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i Kłobucka. A jak jest w innych miastach? Sprawdźcie! 📢 Niespodziewane wyniki matur 2021 w woj. śląskim. W tych miastach są najlepsi maturzyści Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur. W maju do egzaminu dojrzałości przystąpiło prawie 30 tysięcy absolwentów liceów oraz techników. Zdawali obowiązkowy egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Jak na egzaminie wypadli uczniowie ze szkół w woj. śląskim?

📢 Serial "Wojenne dziewczyny" kręcony jest w Bielsku-Białej. Część miasta zmieniła się w plan filmowy Zdjęcia do serialu "Wojenne dziewczyny" rozpoczęły się w Bielsku-Białej. Ekipa filmowa pojawia się w różnych częściach miasta, budząc spore zainteresowanie bielszczan. W środę 7 lipca ekipa filmowa pracowała m.in. w rejonie bielskiej starówki.

📢 Kto dziś umiera na COVID-19? 99 procent zgonów to osoby niezaszczepione! W Polsce 98,8 proc. osób, które zmarły na COVID-19, były osobami niezaszczepionymi. Takimi statystykami nie są zaskoczeni lekarze, którzy od ponad pół roku podkreślają, że szczepienie chroni przed zgonem oraz ciężką hospitalizacją. Czy ten argument przekona w końcu antyszczepionkowców? 📢 Ogrody Kapias kwitną latem i cudownie pachną. Zieleń działa kojąco na gości Ogrody Kapias w Goczałkowicach Zdroju można zwiedzać każdego dnia. Lato jest okresem, gdy w Ogrodach Kapias wszystko kwitnie. Na początku lata rośliny wyglądają przepięknie, a przede wszystkim cudownie pachną. Relaks, inspiracja i edukacja, czyli potrójna korzyść. Ogrody Kapias to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie śląskim do zwiedzania za darmo. 📢 Nowe leki wycofane z aptek. Jeżeli je kupiliście - nie stosujcie! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę LIPIEC 2021 Nowe leki wycofane przez GIF. Sprawdź, czy masz te środki w swojej apteczce. Absolutnie, w żadnym przypadku ich nie używaj. Mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który nakazał wycofać leki ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece.

📢 Miss Śląska. Oto najpiękniejsze: Angelika Krzymień Miss Śląska i Amelia Skowron Miss Śląska Nastolatek Miss Śląska 2021 i Miss Śląska Nastolatek 2021. Najpiękniejsze Ślązaczki wybrane! W Katowicach odbyła się gala finałowa konkursu Miss Śląska. Zdaniem jury, na koronę Miss najbardziej zasłużyła 23-letnia Angelika Krzymień z Sosnowca. W trakcie konkursu przyznano także tytuł Miss Śląska Nastolatek. To miano przypadło z kolei 16-letniej żorzance, Amelii Skowron. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Chorzów. Wkrótce otwarcie Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim. Wiśniowy sad, kaskady wodne, taras widokowy i ogród żwirowy Zen Ogród Japoński wraca do Parku Śląskiego. Wkrótce miłośnicy chorzowskiego parku będą mogli spacerować wśród kaskad wodnych i roślin Kraju Kwitnącej Wiśni. Inwestycja rozpoczęła się 1,5 roku. Teraz Park Śląski zaprasza do zmodernizowanego ogrodu, który wkrótce zostanie oficjalnie otwarty. Na filmie przygotowanym przez park, można zobaczyć jak zmieniło się to miejsce. Przypominamy w galerii wizualizacje ogrodu. Wkrótce będzie można się przekonać, czy są one tożsame z rzeczywistością.

📢 Uwaga, niebezpieczne owady! Ich ugryzienie może powodować ból i groźne choroby. Są szczególnie groźne dla alergików Polska to nie Australia, w której szczególnie trzeba uważać na jadowite zwierzęta, ale także w naszym kraju występują gatunki owadów i pajęczaków, na które trzeba wyjątkowo uważać. Ich ugryzienie w najlepszym przypadku powoduje duży ból, ale co gorzej może powodować groźne choroby. Ugryzienia mogą być szczególnie niebezpieczne dla alergików. 📢 Kobiety poszukiwane za oszustwa. Nazwiska i zdjęcia prezentuje Śląska Policja. Oszustki z województwa śląskiego są na wolności Oszustki z województwa śląskiego mają na koncie wielu oszukanych ludzi. Uciekły i nie ma po nich śladu. Poszukiwane kobiety ściga śląska policja, która ujawniła ich nazwiska i zdjęcia. W policyjnej bazie danych figuruje ponad sto kobiet poszukiwanych przez śląską policję za oszustwo. Zobacz kobiety poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za podrabianie dokumentów, posługiwanie się fałszywymi imieniem i nazwiskiem.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 11 lipca 2021. Wróżka Augusta odkrywa, co szykuje Ci dziś los. Zobacz horoskop zodiakalny na 11.07.2021 Horoskop dzienny na 11 lipca 2021 postawiła wróżka Augusta. Jakie ważne wskazówki i sugestie na niedzielę ma niezawodna wróżbitka dla znaków zodiaku ? Przepowiednia wróżki może przygotować Cię na to, co dziś szykuje dla Ciebie los. Augusta ostrzega, czego lepiej się strzec i podpowiada, jakie okazje można będzie wykorzystać. Przekonaj się, co mówią gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku i jaki dzień Cię czeka w związku z pozycją ciał niebieskich 11. 07. 2021. Zobacz, co wywróżyła Ci wróżka Augusta. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Ceny nad morzem 2021. Ile za rybę, hamburgera, gofra, lody w barach i budkach. Czy w Mielnie jest drogo? Sprawdź! Ile trzeba zapłacić za zestaw obiadowy "ryba, frytki, surówka" w nadmorskiej miejscowości? Ile kosztuje gofr z dodatkami? Po ile są hamburgery, hotdogi i zapiekanki w Mielnie? Sprawdź! 📢 Te znaki zodiaku to dopiero leniuszki! Pierwsi do odpoczynku, ostatni do pracy. Czy należysz do leniwych znaków zodiaku? [17.05.2021] Niektóre znaki zodiaku cechuje lenistwo. Wbrew pozorom nie zawsze jest to zła cecha – czasami leniuchowanie sprzyja wymyślaniu ciekawych rozwiązań, które ułatwiają pracę. Poza tym nadgorliwość czasem bardziej szkodzi niż słodkie lenistwo. Do której grupy znaków zodiaku się zaliczasz? Jesteś bardziej pracowity czy bardziej leniwy? A może cechy te po prostu się w tobie przeplatają? Sprawdź!

📢 Eksperci ostrzegają: Te osoby nie powinny pić kawy! Sprawdź, czy jesteś na liście Kto zdaniem ekspertów nigdy nie powinien pić kawy? Chociaż prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane, są osoby, które nie tylko nie będą czerpać korzyści z picia tego napoju, ale może on być dla nich wręcz szkodliwy. 📢 Kierowcy poszukiwani w woj. śląskim za jazdę po alkoholu i narkotykach. Rozpoznajecie tych kierowców? Policja z województwa śląskiego poszukuje 286 osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Aż 64 z nich to recydywiści, którzy zostali przyłapani, choć byli już wcześniej skazywani za jazdę na podwójnym gazie lub objęci zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ich wizerunki, rysopisy i kontakt do właściwych jednostek policji znajdziecie w galerii zdjęć. 📢 Co lata na niebie? To chrząszcze. Lipcowa inwazja guniaka czerwczyka! Co lata na niebie wieczorami? To chrząszcze. Prawdziwa inwazja. Najwięcej ich zaczyna latać popołudniami i wieczorami. Wplątują się we włosy, wchodzą za koszule. Sieją panikę. Właśnie w tym okresie lata guniaki czerwczyki są najbardziej aktywne. Ich zaloty miłosne mogą nam przeszkadzać. Czy jest się czego bać?

STUDIO KADRA po półfinałach EURO 2020