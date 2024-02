Prasówka 12.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka”?

Prasówka 12.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Polska - Korea Płd.: Porażka Biało-Czerwonych na koniec nieudanego turnieju w Sosnowcu ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 11 lutego ostatnim meczu prekwalifikacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Polska przegrała w Sosnowcu po dogrywce z Koreą Południową 2:3. Nasi hokeiści zajęli w imprezie na Stadionie Zimowym dopiero trzecie miejsce. Awns do finału olimpijskich kwalifikacji wywalczyła Ukraina. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polska - Korea Płd.

📢 Mysłowice w PRL-u. Tak miasto wyglądało przed laty. W latach 70. odwiedził je Fidel Castro! Zobacz ZDJĘCIA Historia Mysłowic sięga XI wieku. Zarówno pochodzenie nazwy miasta, jak i jego herbu nie są jednoznaczne. W mieście mieszka obecnie ponad 72 tys. osób i dziś Mysłowice nie przypominają miejsca, które możemy oglądać na starych zdjęciach. Jak miasto wyglądało w PRL-u? Co się zmieniło, a co dziś jest takie samo, jak dawniej? Zapraszamy na spacer po Mysłowicach przed laty.

Prasówka 12.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Julia Wieniawa lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Artystka to polska ikona mody. Zobaczcie zdjęcia Julia Wieniawa lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa, piękna i utalentowana polska aktorka, jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Kolonia Zgorzelec w Bytomiu zachwyca wyglądem. Zobaczcie zdjęcia odnowionych familoków. Jest pięknie! Kolonia Zgorzelec w Bytomiu zachwyca wyglądem. 24 z 34 budynków przeszło renowację. Łączny koszt inwestycji to ponad 39 mln złotych. Zobaczcie jak prezentuje się osiedle. Efekt zwala z nóg! 📢 Parkowe Hercklekoty 2024 w Dolinie Trzech Stawów ZDJĘCIA, WYNIKI Jubileuszowe zawody w katowickim Parku Leśnym W niedzielę 11 lutego 2024 roku w Katowicach odbyły się główne biegi dziesiątej edycji imprezy Parkowe Hercklekoty. Rywalizowano na 5 i 10 kilometrów. Na starcie pojawiły się tłumy uczestników. Zobacz ZDJĘCIA z Doliny Trzech Stawów. 📢 Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę. Ochotnicy 13. Śląskiej Brygady OT złożyli przysięgę wojskową w Kuźni Raciborskiej Ponad 500 ochotników z całej Polski, którzy ukończyli szkolenia podstawowe i wyrównawcze w ramach projektu "Ferie z WOT", złożyło w ten weekend przysięgę wojskową. Wśród nich, znalazło się 77 ochotników z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym samym Wojska Obrony Terytorialnej powiększyły się o kilkuset żołnierzy.

📢 Miss Studniówki 2024 w Zagłębiu. Wyjątkowe kreacje, piękne fryzury i uśmiechy. Tak prezentowały się maturzystki! Czas tegorocznych studniówek powoli się kończy, choć w lutym będą się na nich bawić jeszcze maturzystki i maturzyści części szkół w Zagłębiu i całym województwie śląskim. To wyjątkowy moment w życiu młodych ludzi, tak więc starają się wtedy zaprezentować z jak najlepszej strony. Dziś prezentujemy więc wyjątkowe kreacje, jakie przywdziały na studniówkową zabawę maturzystki ze szkół w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie. 📢 Chorzów stał się planem filmowym czasów PRL-u. Na Cmentarnej i Hajduckiej padał sztuczny śnieg. ZDJĘCIA "Zima pod Znakiem Wrony" Cmentarna i Hajducka w Chorzowie zmieniły się na jeden dzień w plan filmowy. Kręcono na nich m.in. scenę pościgu do filmu "Zima pod Znakiem Wrony" w reżyserii Kasi Adamik. Na ulicy pojawiły się m.in. samochody rodem z PRL-u. Co ciekawe, pełne starych kamienic ulice Chorzowa "zagrają" Warszawę w grudniu 1981 roku. Wtedy w Polsce wybuchł stan wojenny.

📢 W biurowcu w Będzinie powstają tanie mieszkania. Spółka chce sprzedać więcej lokali, ale pojawił się problem. Uda się go rozwiązać? W Będzinie, podobnie jak innych miastach Zagłębia, brakuje mieszkań. Ciekawą propozycję ma jeden z przedsiębiorców, który proponuje sprzedaż biurowych powierzchni i przekształcenie ich w lokale mieszkalne. Część pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 100 ma już nowych lokatorów, ale pojawił się problem ze sprzedażą kolejnych powierzchni. 📢 Praca furmanów na Śląsku - zobaczcie na zdjęciach Arka Goli jak wyglądała. Ten zawód odchodzi w zapomnienie... Przez wiele dekad furmani dowozili mieszkańcom województwa śląskiego węgiel. Wraz ze stopniowym zamykaniem kopalń widok koni ciągnących furmanki stał się coraz rzadszy. Na zakończenie tegorocznej zimy zapraszamy do podróży w przeszłość. Zabiorą nas w nią zdjęcia Arka Goli, fotoreportera DZ, na których można zobaczyć m.in. Sylwestra Jagłę, ostatniego z zabrzańskich furmanów.

📢 Trójkąt Trzech Cesarzy. Czy wiesz, że znajduje się w Śląskiem? Tutaj rządzili trzej carowie za czasów zaborów. Zobaczcie pocztówki Na pewno większość z nas słyszała o miejscu znanym jako Trójkąt Trzech Cesarzy, ale nie wszyscy wiedzą, co to dokładnie jest i gdzie się znajduje. Trójkąt Trzech Cesarzy to obszar, na którym krzyżowały się granice: Austrii, Rosji i Prus. W dzisiejszych czasach teren ten obejmuje Mysłowice i Sosnowiec. Jak wyglądało to miejsce w czasie zaborów? Widać to dokładnie na starych pocztówkach z tego okresu... 📢 Katowice w PRL-u na kolorowych i czarno-białych zdjęciach. Tak wyglądała stolica naszego województwa po wojnie i w latach 70. oraz 80. Jak wyglądały Katowice w PRL-u? Zebraliśmy dla Was zdjęcia stolicy naszego województwa, zarówno te z czasów bezpośrednio po wojnie, jak i z lat 60., 70 i 80. Te obrazy opowiadają historię Katowic, zobaczcie sami!

📢 Julia Wieniawa w różnych odsłonach wzbudza coraz większe zainteresowanie. Jej zdjęcia przyciągają uwagę użytkowników sieci. Zobacz! Julia Wieniawa w różnych odsłonach wzbudza coraz większe zainteresowanie. Jej zdjęcia, zamieszczone między innymi w mediach społecznościowych przyciągają uwagę wzrastającej liczby użytkowników sieci. Młoda piosenkarka i aktorka robi zawrotną karierę oraz jako kolejna przedstawicielka świata showbiznesu cieszy się rosnącą popularnością. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie artystka prezentuje własny wizerunek w rozmaitych strojach, które gwiazda ma na sobie nie tylko podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, ale również w innych okolicznościach. Zobacz, jak obecnie wygląda Julia Wieniawa! 📢 Bal Sportowca w Zabrzu: Podolski Supermistrzem 2023, nagrody dla Urbana i Yokoty ZDJĘCIA W sobotę 10 lutego w Zabrzu odbył się tradycyjny Bal Sportowca. W trakcie imprezy w Hali Pogoni poznaliśmy zwycięzców zabrzańskiego Sportowego Plebiscytu 2023. Specjalne wyróżnienie otrzymał Lukas Podolski. Zobaczcie zdjęcia z Balu Sportowca.

📢 Kibice nie zawiedli! Tłumy w katowickim Spodku na IEM 2024. ZDJĘCIA Wierni kibice wypełnili katowicki Spodek po brzegi podczas Intel Extreme Masters 2024! Atmosfera była niesamowita, a emocje sięgały zenitu. Tłumy kibiców nie zawiodły, wspierając swoich ulubionych graczy i drużyny przez cały weekend. Przekonajcie się sami, jakie emocje towarzyszyły uczestnikom podczas IEM 2024! 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek, 12 lutego 2024. Sprawdź, co zobaczyła Estera w gwiazdach. Czy to będzie udany dzień? Horoskop dzienny na poniedziałek, 12 lutego 2024. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co przyniesie dzień? Jakie czekają Cię niespodzianki? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przyszykował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Memy o małżeństwie to spojrzenie na związek dwojga ludzi z przymrużeniem oka. Zobacz zabawne grafiki, traktujące temat z dystansem! Memy o małżeństwie to spojrzenie na związek dwojga ludzi z przymrużeniem oka. Te zabawne grafiki traktują temat z wielkim dystansem, przez co wywołują uśmiech na niejednej twarzy. Ogólnie wszelkie obrazki z humorem, jakie można znaleźć w internecie odnoszą się do rozmaitych aspektów rzeczywistości, wobec czego są one bardzo urozmaicone – zarówno pod kątem motywów jak też form przekazywania konkretnych myśli. Nawiązują zatem do kwestii kulturowych, społecznych, politycznych czy obyczajowych. W tym przypadku twórcy memów wzięli pod lupę małżonków. Nie dla tego, aby skrytykować formę ich związku, ale zwrócić uwagę na utożsamiane z nim ludzkie postawy i sposoby zachowania. Te bowiem kojarzą się nieraz wyłącznie ze stereotypami, które nie odnajdują odzwierciedlenia w życiu codziennym. Są jednak zabawne oraz stają się bardzo często tematem rozmaitych skeczów kabaretowych bądź innych form o charakterze satyrycznym. Warto dodać, że grafiki idealnie wpisują się w Światowy Dzień Małżeństwa, przypadający 11 lutego. Zobacz memy i uśmiechnij się!

📢 Zagłębie w PRL-u na kolorowych i czarno-białych zdjęciach. Tak wyglądał Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa Górnicza w latach 60.,70. i 80. Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa Górnicza to największe miasta Zagłębia. Dziś są prężnymi ośrodkami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Przez ostatnie dziesięciolecia bardzo się zmieniły, a największe przemiany zaszły tam w czasach PRL-u. 📢 Bytom sprzed stu lat wygląda imponująco – szczególnie na zdjęciach, którym nadano nieco kolorów. Zobacz i porównaj! Bytom sprzed stu lat wygląda imponująco – szczególnie na zdjęciach, którym nadano nieco kolorów. Te same miejsca w wersji koloryzowanej prezentują się bardziej panoramicznie i detalicznie, bowiem można dostrzec na nich więcej szczegółów. Miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowało się na terenie Niemiec, w związku z czym jego mieszkańcy inaczej niż w Polsce doświadczali rzeczywistość lat pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. Kiedy polskie miasta podnosiły się po stu dwudziestu trzech latach niewoli, Bytom przeżywał rozkwit na wielu płaszczyznach. Na fotografiach archiwalnych widać dobrze rozwinięte miasto, które tętniło życiem jego mieszkańców. Zobacz stare zdjęcia i porównaj Bytom w wersjach czarno-białej oraz kolorowej!

📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia emerytalne 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta. 📢 Makabryczne odkrycie! Policja znalazła dwa ciała w jednym z domów w Sosnowcu W niedzielę ( 11 lutego) w Sosnowcu policja odnalazła dwa ciała - kobiety i mężczyzny. Okoliczności ich śmierci są niejasne. Trwa dochodzenie. 📢 „Bądźmy Razem”. Spotkanie Wolnych Polaków w Mikołowie Z inicjatywy poseł Izabeli Kloc, w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie odbyło się spotkanie pod hasłem „#Bądźmy Razem”. Takie spotkania odbywają się w całej Polsce z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego w ramach rozwijającego się ruchu Wolnych Polaków. W spotkaniu wzięli udział również poseł Marzena Machałek, sekretarz stanu w ministerstwie edukacji rządów Zjednoczonej Prawicy oraz poseł Bolesław Piecha.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [12.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Szokuje, budzi zdziwienie i podziw! Niezwykły Kościół pw. Św. Franciszka i Św. Klary w Tychach. To prawdziwy hit architektoniczny! Kościół pw. Św. Franciszka i Św. Klary to nie tylko miejsce kultu, lecz także arcydzieło sztuki współczesnej. Zbudowany w 2000 roku, ten niezwykły kościół zachwyca swoją nietypową formą i unikalnym stylem architektonicznym. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [12.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [12.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę [12.02.2024] Czy już wkrótce Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Takie są plany. Pojawiają się także nowe propozycje na uiszczanie opłaty. Zobacz, co wkrótce może czekać wszystkich Polaków. 📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [12.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Tak wygląda córka Agnieszki Osieckiej. Po matce odziedziczyła ogromny majątek [12.02.2024] Agnieszka Osiecka już od samego początku swojej kariery charakteryzowała się ogromnym talentem, do przekazywania rzeczy pozornie prostych, w sposób wybitny. Prawdziwa mistrzyni słowa, której teksty nawet nieświadomie wyśpiewują miliony Polaków. 📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" [12.02.2024] Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Odpuszczane są podczas mszy świętej. Wiedzieliście? Sprawdźcie co wykreślić z rachunku sumienia! W życiu każdego chrześcijanina grzechy są nieodłączną rzeczywistością. W ciągłym dążeniu do doskonałości moralnej często zdarza się popełnić błędy, przekroczyć granice etyki czy zgrzeszyć wobec Boga. Jednakże, istnieje pewna klasa grzechów, które nie wymagają indywidualnej spowiedzi. Otóż, na każdej Mszy Świętej wiele z tych grzechów jest odpuszczanych poprzez tzw. spowiedź powszechną. Jakie grzechy można pominąć w rachunku sumienia przed spowiedzią? Sprawdźcie!

📢 Miss Studniówki 2024 w Śląskiem. Te dziewczyny wyglądały przepięknie na balu maturalnym! Nie można oderwać od nich wzroku. Zobaczcie ZDJĘCIA Trwa wyjątkowy czas dla uczniów klas maturalnych - Studniówki. Mimo że egzamin maturalny zbliża się wielkimi krokami, to właśnie teraz myśli skierowane są ku dobrej zabawie, wyjątkowym kreacjom, fryzurze i pierwszym krokom tańczonym na parkiecie w rytm poloneza. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu, jakim jest bal maturalny, każdy pragnie zaprezentować się z najlepszej strony. Spośród setek zdjęć, uwieczniających magiczne studniówkowe chwile, wyłoniliśmy Miss Śląskiej Studniówki 2024. Te niezwykłe dziewczyny zachwyciły nie tylko swoją urodą, ale również stylem i pewnością siebie. Zobaczcie sami!

📢 HIP-HOP NIGHT z KALI w Energy 2000 Katowice. Zobacz zdjęcia z imprezy! Niezapomniana impreza z cyklu HIP-HOP NIGHT odbyła się w piątek 9 lutego 2024 roku w klubie Energy 2000 Katowice. Gwiazdą wieczoru był KALI, znany z takich hitów jak: “OPARY”, “30 KMH”, “WSTAWAJ”, “MONA LISA” i wiele innych. Niezapomniana impreza z cyklu HIP-HOP NIGHT odbyła się w piątek 9 lutego 2024 roku w klubie Energy 2000 Katowice. Gwiazdą wieczoru był KALI, znany z takich hitów jak: “OPARY”, “30 KMH”, “WSTAWAJ”, “MONA LISA” i wiele innych. Raper zaprezentował swoje najlepsze utwory i rozgrzał publiczność do czerwoności. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj w Lake Placid drugi KONKURS, WYNIKI Piotr Żyła tuż za podium w niedzielnym konkursie Pucharu Świata W niedzielę 11 lutego 2024 roku w Lake Placid w USA odbył się drugi w ten weekend konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrał Stefan Kraft, a Piotr Żyła zajął 4. miejsce. Poniżej WYNIKI. 📢 Górnik Zabrze - Chrobry Głogów: Mecz o miejsce na podium pod dyktando zabrzan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 11 lutego meczu 20. kolejki Orlen Superligi Górnik Zabrze pokonał KGHM Chrobrego Głogów 39:26. Dzięki tej cennej wygranej zabrzanie umocnili się na trzeciej pozycji w tabeli odskakując od ekipy z Głogowa na cztery punkty. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Górnik Zabrze - Chrobry Głogów. 📢 Oszałamiające przebrania cosplay na Intel Extreme Masters 2024 w Katowicach! ZDJĘCIA Katowicki Spodek w ten weekend stał się areną Intel Extreme Masters, gdzie poza ekscytującymi rozgrywkami e-sportowymi, nie brakuje również fascynujących cosplayów. Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć, przedstawiających najbardziej intrygujące z nich!

📢 Centrum przesiadkowe Zabrze Goethego otwarte. Dawna „belka” zmieniła się nie do poznania! Zobaczcie zdjęcia Zabrze Goethego i Rokitnica Pętla to dwa nowe centra przesiadkowe, które od soboty, 10 lutego, zaczną obsługiwać pasażerów. W obu miejscach zatrzymywać się będą autobusy niemal 40 linii. - Oznacza to, że zabrzańscy pasażerowie zyskają dwie lokalizacje, gdzie będzie można dogodnie przesiadać się i z których łatwo będzie dojechać komunikacją miejską w różne części miasta i Metropolii – podkreśla Zarząd Transportu Metropolitalnego. 9 lutego oficjalnie otwarto obiekt przy ul. Goethego, na scenie wystąpili Verba i Matt Palmer. 📢 Tu powstaje najwyższy budynek mieszkalny w Chorzowie! Wieżowiec Cosmo budują przy Astrów – niedaleko Parku Róż. Zobaczcie ZDJĘCIA To ma być najwyższy budynek mieszkalny w Chorzowie - 19 kondygnacji (w tym 2 podziemne), tarasy, mały ogród, charakterystyczna fasada. Cosmo powstaje przy ulicy Astrów. Zobacz zdjęcia z budowy i wizualizacje. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie 2025 roku.

📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania w województwie śląskim - LUTY 2024. Zobacz aktualne oferty lokali mieszkalnych w Śląskiem! Kolejne nieruchomości Polskich Kolei Państwowych w województwie śląskim zostały przeznaczone na sprzedaż. Wśród nich można znaleźć między innymi grunty, lokale użytkowe oraz powierzchnie reklamowe. Największą ich część stanowią jednak lokale mieszkalne, które znajdują się w różnych zakątkach naszego regionu. Jak daje się zauważyć, nieruchomości przeznaczone do zamieszkania prezentują niejednakowy stan i warunki. Wiele z nich wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu oraz przygotowania do ponownego użytku. Jeśli natomiast nadają się one do zagospodarowania w celach mieszkalnych, to ich zakup i modernizacja mogą okazać się korzystnymi inwestycjami. Każdy, kto interesuje się nabyciem takiego lokalu jest zobowiązany wziąć udział w przetargu. Zobacz aktualne oferty nieruchomości przeznaczonych do zamieszkania, mieszczących się w naszym regionie!

📢 Śląsk w PRL-u na kolorowych zdjęciach. Tak wyglądała druga połowa stulecia w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach. Lata 70., 80. i 90. Śląsk i PRL? Pierwsze skojarzenie to zapewne smutne, zadymione miasta pełne kopalń, hut i fabryk. Ale to błędne postrzeganie regionu, bo w PRL-u też bywało kolorowo, a Śląsk ze swoim industrialnym charakterem pozostaje pięknym regionem. Dowodem na to jest nasza galeria zdjęć Śląska z lat schyłku PRL-u, a także z lat 90., dekady pełnej przemian ustrojowych. Zobaczcie! 📢 Protest rolników na DK 81. Kilkaset ciągników na trasie między Pawłowicami a Ochabami. Zobaczcie ZDJĘCIA Około 400 ciągników wzięło udział w proteście rolników w południowej części województwa śląskiego. Protestujący zebrali się w Pawłowicach, a następnie w zwartej kolumnie przejechali drogą krajową nr 81, tzw. wiślanką, do Ochab i wrócili z powrotem. W ten sposób rolnicy ze Śląska Cieszyńskiego wyrazili swój sprzeciw m.in. wobec napływu produktów rolnych z Ukrainy i polityce Zielonego Ładu. Zobaczcie ZDJĘCIA z protestu w Pawłowicach.

📢 Tarnowskie Góry w PRL-u – tak górnośląskie miasto wyglądało kilkadziesiąt lat temu. Zobacz ZDJĘCIA Historia Tarnowskich Gór sięga średniowiecza. Na terenie zajmowanym obecnie przez miasto najpierw powstała wieś Tarnowice. To jej miasto zawdzięcza swoją nazwę. Zapraszamy na spacer po Tarnowskich Górach w PRL-u. 📢 Orzegów – jedna z najstarszych dzielnic Rudy Śląskiej. Podobno rolnicy wykopywali tu z ziemi ludzkie czaszki. Zobacz ZDJĘCIA Wieś Orzegów po raz pierwszy została wspomniana w 1282 r. Dziś to dzielnica Rudy Śląskiej, w której mieszka ponad 8 tys. osób. Jej nazwa ma najprawdopodobniej związek z tutejszymi rolnikami. Gdy orali ziemię, znajdowali w niej ludzkie czaszki, które najpewniej pozostały tu po najazdach tatarskich. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę.

📢 Warta Poznań - Raków Częstochowa: Wiosenny falstart mistrza Polski ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 11 lutego meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy piłkarze Warty Poznań niespodziewanie pokonali w Grodzisku Wielkopolskim Raków Częstochowa 2:1. Mistrz Polski w pierwszym tegorocznym ligowym spotkaniu zaliczył wiosenny falstart. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Warta - Raków.

📢 Częstochowa. Remont DK91. Mieszkańcy korzystają już z nowych kładek i przejścia podziemnego Zniknęły tymczasowe przejścia dla pieszych na wciąż remontowanej ale. Wojska Polskiego (DK91) w Częstochowie. Teraz mieszkańcy mogą korzystać z nowych kładek dla pieszych i przejścia podziemnego na wysokości ulicy Brzozowej. Niestety dojście do tych obiektów jest jeszcze utrudnione z powodu trwających prac wykończeniowych. 📢 Walentynkowe morsowanie w Mysłowicach. Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko 11 lutego na Hubertusie odbyło się walentynkowe morsowanie. Uczestnicy mogli również skorzystać z sauny, a na koniec wydarzenia odbyło się ognisko. Zobacz zdjęcia. 📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej wyrosła na piękną kobietę. Zobacz stylizacje aktorki młodego pokolenia! Oliwia Bieniuk chętnie prezentuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Aktorkę młodego pokolenia można zobaczyć między innymi na zdjęciach, jakie na bieżąco zamieszcza ona na przykład na Instagramie. Na fotografiach przyszła artystka pokazuje się w rozmaitych stylizacjach. Jak daje się zauważyć, aktorka ma tam na sobie odzież, którą wybrała w zależności od tego, gdzie znajdowała się w czasie wykonania zdjęcia oraz w jakich okolicznościach. Na fotografiach widać więc zarówno strój codzienny, w którym młoda artystka spędza czas wolny, jak też związany z jej pracą zawodową. Wśród stylizacji Oliwii Bieniuk nie brakuje również klasycznych, a także uniwersalnych rozwiązań. Nierzadko widać też modne zestawienia, jakie wpisują się w aktualne trendy modowe. Zobacz stylizacje aktorki młodego pokolenia!

📢 Śmieszne obrazki i memy o Śląsku i po śląsku! Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić! Ślonsko godka to wyjątkowy element kulturowy, który nieustannie budzi zainteresowanie i fascynację badaczy oraz pasjonatów lingwistyki. Niezależnie od tego, czy traktujemy ją jako gwarę, język, czy etnolekt, ważne jest docenienie jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości i unikalnej historii regionu Śląska. Czy hanysy potrafią śmiać się sami z siebie? Warto to sprawdzić. W tym celu mamy dla Was specjalny materiał: memy o i po śląsku! 📢 National Geographic poleca te miejsca w województwie śląskim! Co warto odwiedzić? [LISTA TOP 15] Zobacz ZDJĘCIA Województwo śląskie to prawdziwa perła w koronie Polski. Zdaniem National Geographic to region pełen miejsc wartych odkrycia. Od malowniczych krajobrazów po historyczne zabytki, Śląsk oferuje niezapomniane atrakcje dla każdego podróżnika. National Geographic przygotowało listę miejsc, które wyróżniają się swoją niepowtarzalnością i zasługują na uwagę. Odkryj niezwykły Śląsk i zanurz się w fascynującej podróży po jego zakątkach!

📢 Giszowiec w Katowicach na początku XXI wieku na zdjęciach. Zmieniło się wiele! Zobaczcie archiwalne fotografie słynnej dzielnicy miasta Archiwalne zdjęcia katowickiego Giszowca z początku XXI wieku. Giszowiec to jedna z najbardziej znanych dzielnic stolicy woj. śląskiego. Położona jest we wschodniej części miasta nad potokiem Bolina. Na Giszowcu znajdziemy budynki wielorodzinne z wielkiej płyty, a także zabytkowe domy (przeważnie jedno- i dwurodzinne), które stanowiły przed laty osiedle górnicze, uznane dziś za unikat w Europie. Osiedle to znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jak prezentowała się ta część Katowic na początku wieków? Zerknijcie do naszej galerii i powspominajcie stare czasy.

📢 Targi Ślubne 2024 - Częstochowa. Sprawdź najnowsze trendy ślubne. 11 lutego miłośnicy ślubnych marzeń z całego regionu zjechali się do Hali Sportowej Częstochowa, by wziąć udział w Targach Ślubnych 2024. To święto miłości zgromadziło około setkę wystawców prezentujących najnowsze trendy, inspiracje i usługi związane z organizacją wymarzonego ślubu. Sprawdź najnowsze trendy w branży ślubnej.

📢 Sparing: Polonia Bytom - Piast Gliwice ZDJĘCIA, WYNIK Drugoligowy beniaminek zremisował z gliwickim ekstraklasowcem W niedzielę 11 lutego 2024 roku Polonia Bytom rozegrała sparing z Piastem Gliwice. Mecz odbył się na boisku ze sztuczną murawą w Bytomiu. Dla Polonii był to pierwszy mecz kontrolny w tym dniu. Na trybunach nie zabrakło kibiców. Zobacz ZDJĘCIA. 📢 Światowy Dzień Kota 2024. To najśmieszniejsze memy o kotach. Jak nie kochać tych czworonogów? Na ten dzień czekają wszyscy właściciele kotów. Już 17 lutego nasze ukochane czworonogi będą obchodzić Światowy Dzień Kobiet 2024. Zanim sprawicie, aby nasze kociaki poczuły się naprawdę kochane, zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach! Niektóre z nich zrozumieją tylko właściciele czworonogów. 📢 Dzień Singla - najśmieszniejsze memy. Jesteś singlem? Te żarty poprawią Ci humor Dzień po Walentynkach, 15 lutego obchodzimy dzień wszystkich osób, które nie mają swojej połówki. Dzień Singla został ustanowiony po to, aby dodać otuchy osobom, które szukają swojej drugiej połówki, ale także po to, aby dostrzec pozytywne strony tego stanu. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o singlach!

📢 MEMY na Walentynki rozbawią Was do łez! Internauci nie zawiedli. Zobaczcie najzabawniejsze grafiki z humorem! Memy na Walentynki cieszą cię sporym zainteresowaniem wśród użytkowników sieci, którzy na bieżąco publikują i udostępniają humorystyczne obrazki w internecie. Twórcy zabawnych grafik na różne sposoby nawiązują w nich do rzeczywistości. Odnoszą się zatem do zjawisk, sytuacji, wydarzeń, a także do znanych powszechnie osób. Niejednokrotnie memy dotyczą również grup zawodowych oraz społecznych, w związku z czym bardzo często posiłkują się stereotypami. W tym przypadku humorystyczne obrazki nawiązują do walentynek, które jedni obchodzą, zaś inni nie, a sporo osób – tak jak twórcy zabawnych grafik – podchodzą do tego święta z przymrużeniem oka. Zobacz najzabawniejsze memy o dniu zakochanych, przypadającym 14 lutego!

📢 Morsowanie na Pogorii w Dąbrowie Górniczej w ostatnią niedzielę karnawału ZDJĘCIA MORSÓW W niedzielę 11 lutego odbyło się morsowanie na Pogorii. Morsy w Dąbrowie Górniczej w przedpołudnie podczas ostatniej niedzieli karnawału zanurzyły w lodowatej wodzie zbiornika Pogoria III. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego morsowania na Pogorii.

📢 Rumuńska piękność skradła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? "Koszmarna głębia" ("Deep fear") to nowy hit Netfliksa. Thriller jest jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych! 📢 Oto najdziwniejsze rzeczy, które kupisz w internecie. Komu przydadzą się takie gadżety? Niektóre to prawdziwe hity Separator białka, silikonowe ochraniacze na buty czy świeca o zapachu świeżo podpisanych papierów rozwodowych - to zaledwie trzy z najdziwniejszych aukcji, jakie możemy znaleźć w internecie. Okazuje się, że w sieci można kupić praktycznie wszystko. Tylko... po co? 📢 Przepiękne sportsmenki z województwa śląskiego. Ewa Swoboda, Iga Odrzywołek, Marta Puda, kto jeszcze? Sprawdź! Zobacz zdjęcia Sportsmenki z województwa śląskiego przyciągają uwagę nie tylko świetnymi osiągnięciami sportowymi, ale również swoją urodą. Wiele z nich ma potencjał, aby odnieść sukces również w modelingu i na wybiegach mody. Prezentują się doskonale zarówno w strojach sportowych, jak i w ubraniach na co dzień. W naszym zestawieniu znajdziecie takie zawodniczki jak: Ewa Swoboda, Paulina Paszek czy Justyna Święty-Ersetic. Zapraszamy do obejrzenia ich wyjątkowych zdjęć! Czyż nie są zachwycające?

📢 Budowa S1 Bielsko-Biała - Dankowice. Najnowsze ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA pokazują rozmach inwestycji Budowa drogi ekspresowej S1 z Bielska-Białej do Dankowic i dalej do Oświęcimia oraz Mysłowic nieustannie budzi zainteresowanie mieszkańców regionu. Nic dziwnego, bo to inwestycja, na którą czekają od lat, prowadzona z wielkim rozmachem, mająca być dla województwa śląskiego takim kręgosłupem drogowym. Co jakiś czas inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje zdjęcia z postępów prac. ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA z 30 stycznia 2024 roku. 📢 Piast Gliwice - Górnik Zabrze ZDJĘCIA KIBICÓW Tłumy na stadionie przy Okrzei na śląskich derbach W sobotę 10 lutego 2024 roku w meczu 20. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zagrał z Górnikiem Zabrze. Stadion przy Okrzei wypełnił się prawie po brzegi, a kibice zadbali o ognistą derbową atmosferę. Na meczu było 8.035 widzów, w tym 500 kibiców gości. Zobacz ZDJĘCIA.

📢 Nikiszowiec w Katowicach na archiwalnych zdjęciach z lat 30. XX wieku. Tak wyglądał tu wtedy zwykły dzień. Zobacz wyjątkowe fotografie! Katowicki Nikiszowiec na archiwalnych zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku. Nikiszowiec to bodaj najsłynniejszy punkt na mapie Katowic (zaraz obok Spodka) i jedno z najbardziej znanych historycznych osiedli robotniczych w Polsce, a nawet Europie. Co roku przyciąga ono masę turystów. Co wyróżnia je na tle innych miejsc w stolicy regionu? Na pewno niezwykła architektura i wyjątkowy klimat, którego nie zazna się nigdzie indziej. Zapraszamy na historyczny spacer uliczkami magicznego Nikiszowca niemal 100 lat temu. Zajrzyjcie do galerii! 📢 Rewolucja na lotnisku w Pyrzowicach. Nowoczesna metamorfoza, dzięki inwestycjom za 1,5 mld złotych. Szczegóły Lotnisko w Pyrzowicach do 2028 roku przejdzie transformację. Władze lotniska zaprezentowały program inwestycyjny na lata 2024-2028, na którego realizację przeznaczą blisko 1,5 mld złotych. Rozbudowane zostaną wszystkie strefy lotniska oraz wprowadzona zostanie nowa gałąź działalności, węzeł do przeładunku towarów i paliw, w oparciu o bocznicę kolejową. Najdroższą inwestycją, bo za kwotę 950 mln zł, będzie budowa nowego głównego terminala pasażerskiego. Jakie innowacje pojawią się na lotnisku w Pyrzowicach? Jakie są szczegóły wszystkich inwestycji?

📢 Voyage Voyage! KATE RYAN w Klubie Energy 2000 Katowice. Ale to była impreza! Zobaczcie zdjęcia. Czyste szaleństwo Dla wszystkich miłośników clubbingu to na pewno było wyjątkowe wydarzenie. W nocy 3 lutego w klubie Energy 2000 Katowicach goście mogli usłyszeć i zobaczyć na żywo jedną z największych gwiazd Euro-dance - Kate Rayan. Jej wielkie przeboje znane są chyba wszystkim! Désenchantée, Voyage Voyage czy Ella, elle l'a. Działo się! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Dąbrowa Górnicza. Problemy mieszkańców z kanalizacją i przydomowymi oczyszczalniami. Nie mogą zlikwidować nieekologicznych szamb Kanalizacja zdecydowanie ułatwia codzienne życie, choć to inwestycja kosztowna i czasochłonna. W Dąbrowie Górniczej mieszkańcy tak zwanych zielonych dzielnic, m.in. Łęki, Łośnia i Tucznawy, chcieliby jednak, by takie przedsięwzięcia rozpoczęły się u nich jak najszybciej. Dziś – jak podkreślają – nie ma kanalizacji, a nie mogą mimo tego zamienić starych szamb na ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak to możliwe?

📢 Wojsko wystawia na licytacje kolejny sprzęt. Można tanio kupić m.in. samochody, maszyny budowlane, instrumenty muzyczne [11.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [11.02.2024] 📢 Ruch Chorzów - Legia Warszawa: Ponad 37 tysięcy fanów na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA KIBICÓW Rozegrany 9 lutego mecz 20. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Ruchem Chorzów i Legią Warszawa oglądało na Stadionie Śląskim 37.223 fanów. Atmosfera podczas spotkania Niebieskich była bardzo gorąca, a widzowie stworzyli w Kotle Czarownic fantastyczną atmosferę. Zobaczcie zdjęcia kibiców na meczu Ruch Chorzów - Legia Warszawa.

📢 Synagoga Wielka w Katowicach - zabytek, którego już nie ma. Była jednym z najbardziej charakterystycznych budynków miasta ARCHIWALNE ZDJĘCIA Synagoga Wielka znajdowała się przy dawnej August-Schneiderstraße, w centrum Katowic. Miejsce, obecnie znane już tylko z widokówek zostało podpalone w 1939 roku. Jej historia ciągnie się jednak do dziś, w dodatku jest bardzo burzliwa. Synagoga Wielka była jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Katowic. Jak potoczyły się losy tego wyjątkowego miejsca, które zniknęło z mapy miasta? Sprawdźcie! 📢 Horoskop na niedzielę 11 lutego 2024. Wróżka Estera zdradza, co wydarzy się w drugą niedzielę lutego Luty dopiero się zaczął, a do Walentynek zostały już tylko trzy dni. Sprawdź horoskop zodiakalny dla każdego znaku zodiaku przygotowany przez Wróżkę Esterę na 11 lutego 2024 roku. Sprawdź, jakie wyzwania na Ciebie czekają!

📢 Natasza Urbańska przykuwa uwagę swoją urodą, strojami i uwodzicielskim spojrzeniem. Zobacz zdjęcia z wizerunkiem gwiazdy! Natasza Urbańska przykuwa uwagę swoją urodą, niebanalnymi strojami i uwodzicielskim spojrzeniem. Artystka wzbudza niemałe zainteresowanie swoimi stylizacjami, które przez wiele osób są postrzegane jako niezwykle kreatywne, choć też bardzo specyficzne. Piosenkarka, tancerka oraz aktorka prezentuje je nie tylko na scenie, przed kamerą czy podczas różnego rodzaju imprez rozrywkowych, ale również na zdjęciach, jakie zamieszcza w mediach społecznościowych. Na jej oficjalnym profilu na Instagramie można zobaczyć głównie estradowe rozwiązania, chociaż nie brakuje tam także innych form odzieżowej ekspresji. Natasza Urbańska inspiruje się bieżącymi trendami, które chętnie uwzględnia w swoich strojach, jednak zdecydowanie pozostaje wierna indywidualnemu stylowi. Oprócz ubrań, do cech wyróżniających jej stylizacje należą również fryzura i make-up. Można ją zobaczyć zarówno w charakterystycznych upięciach jak też rozpuszczonych włosach. Zobacz, jak obecnie prezentuje się gwiazda showbiznesu!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.02.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 11.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Skoki narciarskie. Dzisiaj w Lake Placid dwa KONKURSY, WYNIKI NA ŻYWO Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki na 7. miejscu w konkursie duetów W sobotę 10 lutego 2024 roku w amerykańskim Lake Placid odbyły się dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Konkurs indywidualny wygrał Słoweniec Lovro Kos. Najlepszy z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął 6. miejsce. W konkursie duetów 1. miejsce zajęła Austria. Polacy skończyli na 7. pozycji, choć przez chwilę byli wiceliderami. Poniżej WYNIKI. 📢 PlusLiga: GKS Katowice - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK GieKSa wygrała z trzykrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów W sobotę 10 lutego 2024 roku w meczu 21. kolejki PlusLigi GKS Katowice wygrał z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:0. Goście w drugim secie prowadzili 24:19, ale GieKSa była górą w tej partii! Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW w hali w Szopienicach.

📢 Polska - Ukraina: Awans na igrzyska oddalił się od Biało-Czerwonych ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W drugim meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Polska przegrała w Sosnowcu z Ukrainą po rzutach karnych 2:3. Po tej porażce szansa wyjazdu na igrzyska oddaliła się od naszej kadry, bo na zajęcie pierwszego miejsca w zawodach mamy już tylko matematyczne szanse. W ostatnim spotkaniu imprezy na Stadionie Zimowym Biało-Czerwoni w niedzielę zmierzą się z Koreą Południową. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Polska - Ukraina.

📢 Stadion GKS Katowice. Ten obiekt i zespół stanowi legendę w świecie futbolu! Jak stadion wyglądał przed laty, a jak teraz buduje się nowy? GKS Katowice to klub piłkarski z bogatą historią i długimi tradycjami, którego korzenie sięgają 1963 roku. Klub występuje obecnie w I lidze polskiej, a jego drużyna rezerwowa, GKS II Katowice, rywalizuje w okręgówce. W tabeli wszech czasów polskiej Ekstraklasy GKS Katowice zajmuje szanowane 12. miejsce. Od sezonu 2010/11 klubem zarządza spółka akcyjna, kontynuując swoją sportową działalność z nowymi perspektywami. Jak jednak wyglądał stadion GKS Katowice w początkach swojego istnienia i jak wygląda on teraz? Zobaczcie!

📢 Edyta Herbuś i jej stylizacje. Tancerkę oraz aktorkę można w nich zobaczyć między innymi w mediach społecznościowych. Sprawdź! Edyta Herbuś i jej stylizacje. Znaną tancerkę oraz aktorkę można w nich zobaczyć między innymi w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco publikuje ona zdjęcia z własnym wizerunkiem. Jak daje się zauważyć, artystka ma tam na sobie różnorodną odzież – w zależności od tego, gdzie znajdowała się w czasie wykonania fotografii oraz w jakich okolicznościach. Na zdjęciach wyraźnie dominują modne rozwiązania – zarówno w formie casualowych wersji odzieży jak też bardziej oficjalnych ubrań. Nie brakuje tam również typowo kobiecych kreacji, w których tancerka wygląda zmysłowo i niezwykle zjawiskowo. Wśród stylizacji Edyty Herbuś nie brakuje także gustownych sukienek oraz luźnych rozwiązań. Sprawdź, jak obecnie prezentuje się gwiazda ekranu i parkietu!

📢 Opuszczony domek pana Alfreda stoi zapomniany od 22 lat? Wnętrza to prawdziwy powrót do przeszłości... Sami się przekonajcie! W wiejskiej okolicy, gdzie ciszę przerywa jedynie szum wiatru i śpiew ptaków, stoi niepozorny opuszczony domek. Jego ściany zdają się opowiadać historię minionych czasów, kiedy miejsce to zamieszkiwał pan Alfred z rodziną. W szafie wciąż wiszą ubrania, na stoliku porzucone leżą guziki i igły. Lokatorzy musieli być religijni, bo pokoje zdobi wizerunek papieża Jana Pawła II...

📢 Piotr Adamczyk - żona. Tak teraz wygląda aktorka Karolina Szymczak, zagrała u boku Brada Pitta Karolina Szymczak to aktorka i modelka, a prywatnie żona Piotra Adamczyka - młodsza od niego o 19 lat. Para wzięła ślub w tajemnicy, 29 czerwca 2019 roku. Zobaczcie, jak teraz wygląda piękna Karolina Szymczak. W galerii pokazujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Centrum przesiadkowe w Zabrzu-Rokitnicy oficjalnie otwarte – pasażerów zacznie obsługiwać 10 lutego. Zobacz ZDJĘCIA Rokitnica Pętla i Zabrze Goethego, dwa nowe centra przesiadkowe, od 10 lutego zaczną obsługiwać pasażerów. W obu miejscach zatrzymywać się będą autobusy niemal 40 linii. - Oznacza to, że zabrzańscy pasażerowie zyskają dwie lokalizacje, gdzie będzie można dogodnie przesiadać się i z których łatwo będzie dojechać komunikacją miejską w różne części miasta i Metropolii – podkreśla Zarząd Transportu Metropolitalnego. 8 lutego oficjalnie otwarto obiekt w Rokitnicy. 📢 Rolnicy strajkowali na DK 78 w Szczekocinach. Nie będę grabarzem polskiej wsi, wołał Jacek Soska, były minister rolnictwa. ZDJĘCIA Ponad 250 rolników z powiatu zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego oraz z województwa świętokrzyskiego, strajkowało 9 lutego br. od godz. 10.00 do godz. 15.00, w ramach ogólnopolskiego strajku generalnego na DK 78 w Szczekocinach. Z początkiem strajku przemówienie do rolników wygłosił Jacek Soska, były minister rolnictwa oraz Andrzej Miąsko, organizator strajku. Następnie rolnicy na 20 minut zablokowali DK 78, a po czym wyruszyli 250 traktorami, na jednym pasie w przejazd w stronę Jędrzejowa, spowalniając tym samym ruch. Na DK 78 od strony Zawiercia, zrobiły się gigantyczne korki. O czym były minister rolnictwa mówił w przemówieniu? Jak strajk komentują organizatorzy? Zobaczcie ZDJĘCIA.

📢 Zwierzęta dopasowane do znaków zodiaku. Z którym pupilem dogadasz się najlepiej? Możesz być zaskoczony Zwierzęta towarzyszą nam od wieków i często stają się nieodłącznymi członkami naszej rodziny. Wiele osób decyduje się na posiadanie pupila, który będzie odpowiadał ich charakterowi i stylowi życia. Jednym z popularnych sposobów doboru zwierzaka jest wybór na podstawie znaku zodiaku. Czy rzeczywiście istnieje związek między horoskopem a preferencjami zwierzęcymi? Oczywiście, że tak! Sprawdź jakie zwierzę będzie odpowiednie do twojego znaku zodiaku. 📢 Częstochowa. Egzorcyści spotkali się na Jasnej Górze. Nie chcą być postrzegani jako "katoliccy magicy" Blisko 70 kapłanów-egzorcystów wzięło udział w czterodniowym zjeździe na Jasnej Górze. Rozmawiali o aktualnych zagadnieniach związanych z posługą uwalniania, zwłaszcza o współpracy z psychologami. W sumie w kraju działa 160

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Protest rolników na DK 44 i DK 1 między Tychami a Bieruniem. Około setki ciągników Protest rolników w Tychach. Około setki ciągników zebrało się przy kościele w Urbanowicach i stąd ruszyło na DK 44, a następnie DK 1, by dołączyć do ogólnopolskiego protestu rolników przeciwko Zielonemu Ładowi. Utrudnienia na DK 44 i DK 1 między Tychami a Bieruniem mają potrwać do piętnastej. Rolnicy zaznaczają, że nie jest to blokada dróg, zajmują tylko jeden pas, drugi jest wolny. Proszę o zrozumienie, bo ochrona polskiego rolnictwa powinna być naszą wspólną sprawą.

📢 Od kiedy można rozliczyć PIT w 2024 r.? Najpierw pracodawca musi przekazać PIT-11 pracownikowi To pytanie — od kiedy można rozliczyć PIT w 2024 roku? — pada coraz częściej, co oznacza, że zbliża się okres składania zeznań podatkowych. W przypadku pracodawców ci mają coraz mniej czasu, by przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego, a potem pracownikom. Tak jak w poprzednich latach, PIT za 2023 rok nawet bez naszej ingerencji zostanie złożony automatycznie, jeśli nie wprowadzimy zmian w zeznaniu przygotowanym przez Urząd Skarbowy. Warto jednak sprawdzić poprawność naszego PIT-37 lub innego i dodać odliczenia, jeśli nam przysługują. 📢 Wyjątkowa studniówka 2024 VI LO im. Korczaka w Sosnowcu. Piękne polonezy, szampan, tort i świetna zabawa na parkiecie ZDJĘCIA Studniówka 2024 uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Wytworny polonez, udana zabawa na parkiecie, a do tego piękne stroje. Tego wszystkiego nie zabrakło podczas tegorocznego balu.

📢 Już 10 lutego obchodzić będziemy Chiński Nowy Rok! Co Cię czeka w Roku Drewnianego Smoka? Sprawdź horoskop dla swojego znaku. Chiński Nowy Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami, zwiastując nadejście roku Smoka - jednego z najbardziej znaczących znaków w astrologii wschodniej. W tradycji chińskiej każdy rok jest przyporządkowany jednemu z dwunastu zwierząt zodiaku, które przynoszą ze sobą określone cechy i energię. Rok Smoka, który rozpocznie się 10 lutego 2024 roku, jest uważany za czas szczęścia, pomyślności i potężnych przemian. Co Cię czeka w Roku Smoka? Sprawdź! 📢 Jesień w sanatorium? Najsłynniejsze sanatoria w Polsce. Tu zadbasz o swój stan zdrowia, zregenerujesz się, zrelaksujesz i odpoczniesz Jesień bądż zima w sanatorium? Dlaczego nie! Oto najsłynniejsze uzdrowiska w Polsce. Tam poprawisz swój stan zdrowia, zregenerujesz się, zrelaksujesz i odpoczniesz. Poza zapewnionymi kuracjami, zabiegami oraz zajęciami, jakie obejmuje plan pobytu w uzdrowisku można też skorzystać z bogactw natury.

Wybór uzdrowiska nie jest jednak możliwy, jeśli pobyt w sanatorium ma odbywać się w odpowiedzi na skierowanie, wystosowane przez lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miejsce i termin leczenia zostają pacjentowi wówczas przydzielone. Niektórzy decydują się na wyjazd prywatny, nierefundowany, w związku z czym sami wybierają uzdrowisko oraz czas pobytu w sanatorium. Sprawdź, gdzie warto pojechać!

📢 Najlepsze sanatoria w Śląskiem TOP 7. W tych miejscach wypoczniesz i szybciej wrócisz do zdrowia Oto najlepsze sanatoria położone w miejscowościach uzdrowiskowych w województwie śląskim. Ranking został stworzony w oparciu o opinie internautów, kw mapach Google. W zestawieniu najlepszych sanatoriów na Śląsku znalazły się te ośrodki, które uzyskały co najmniej 50 ocen internautów. Sprawdź w galerii, które z nich są najbardziej polecane.