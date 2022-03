Prasówka 13.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

By skorzystać z prawa do ulgi dla klasy średniej trzeba uzyskać dochód mieszczący się w określonych widełkach. Jeśli okaże się, że był on niższy od dolnej granicy lub przekroczył górny dopuszczalny próg, ulgę trzeba będzie zwrócić. I – wbrew powszechnym obawom – to jedyna konsekwencja jaką poniesie podatnik.

Pierwsza niedziela marca - 6 to niedziela z zakazem handlu. Takich w tym roku jest przeważająca większość. Jednak jak przed zmianą przepisów zaostrzających zakaz handlu w niedzielę, zakupy zrobimy dziś w małych sklepach, w których za kasą stoi właściciel lub członek jego najbliższej rodziny. Dalej czynne są sklepy na stacjach benzynowych, kwiaciarnie itp. Duże sieci co do zasady dziś nie handlujące szukają jednak sposobów, by nie łamiąc przepisów móc prowadzić sprzedaż także w każdą niedzielę. Dlaczego to robią?