Prasówka 14.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Mont Blanc we Francji (4810 m n.p.m.) - góra nazywana „dachem Europy”, Pico de Coma Pedrosa w Andorze (2942 m n.p.m.), Musała w Bułgarii (2925 m n.p.m.), Triglav w Słowenii (2864 m n.p.m.) - to m.in. te szczyty zdobył dotąd Łukasz Kornatka w ramach projektu Korona Europy Łukasza dla miasta Knurów. Spośród 46 na liście, wszedł już na 37, zbliżając się tym samym do tego, by być w pierwszej dziesiątce polskich zdobywców.