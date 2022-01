Prasówka 18.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci od nowego roku mogli liczyć na podwyżkę wynagrodzenia. Także w Kujawsko-Pomorskiem. Choć trzeba przyznać, ze zawód policjanta nie należy do łatwych, to przez społeczeństwo oceniani są różnie. Szczególnie teraz, po zmianach przepisów, kiedy egzekwują dużo wyższe mandaty. Sprawdzamy, jakie wynagrodzenie trafia na konto policjantów różnego stopnia.

Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Jednak jeśli możemy dostać jakieś pieniądze, zwykle nie zwlekamy! Dlatego przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!