Prasówka 18.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 18.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To już nie propozycje czy zapowiedzi, ale konkretne rozwiązania! Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy i skierowała go do Sejmu: każdy kto złoży oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej i konieczności zakupu nowego telewizora lub dekodera, by móc dalej odbierać sygnał telewizji naziemnej, dostanie dopłatę – odpowiednio 250 lub 100 zł. Ustawa szczegółowo reguluje również sposób składania wniosków i rozliczania przyznanej dotacji. Poznaj szczegóły!