Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice rozgrzani meczem Polska - Łotwa. Konieczna była dogrywka! ZDJĘCIA”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice rozgrzani meczem Polska - Łotwa. Konieczna była dogrywka! ZDJĘCIA Polscy koszykarze przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Kolejnym sprawdzianem był towarzyski mecz z Łotwą, który rozegrano w Arenie Gliwice. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania i kibiców, którzy wspierali Biało-Czerwonych w ich twardej i zwycięskiej - po dogrywce - walce.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [18.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Doda na plaży w... prześwitującym bikini. Wszystko widać i nie ma się czego wstydzić! 18.06.2021 Tym razem Doda zaprezentowała się w bikini...na plaży. Kostium był prześwitujący...

📢 Colosseum Sauna Arena w Czeladzi - największa sauna na świecie oficjalnie otwarta! Na inauguracji rzymscy legioniści i Lady Pank Piątek 18 czerwca 2021 roku zapisze się w historii Czeladzi. Po godzinie 17 oficjalnie otwarta została w tym mieście największa na świecie sauna – Colosseum Sauna Arena. Wydarzenie to połączone zostało m.in. z wielkim weekendowym „Festiwalem Grilla 2021” , który potrwa w nowej części kompleksu term Pałacu Saturna do niedzieli 20 czerwca. Cały czeladzki kompleks świętuje również swoje 10-lecie. 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Tak mieszka Marcelina Zawadzka. W swoim mieszkaniu wygląda, jak księżniczka [prywatne zdjęcia] Marcelina Zawadza przez lata prowadziła program „Pytanie na śniadanie”. Popularność zdobyła kilka lat temu, gdy wygrała konkurs Miss Polonia. Ambitna celebrytka chętnie bierze udział w projektach związanych z show-biznesem. Nic dziwnego, że Marcelina Zawadzka ma fundusze na to, by pięknie urządzić swój dom. W ostatnim czasie prezenterka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Jej fani mogli obejrzeć niektóre z wnętrz jej mieszkania. Była Miss Polonia mieszka w naprawdę pięknym miejscu!

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Bieg dla Słonia 2021. Ponad 800 biegaczy rywalizowało w Parku Śląskim. Zawodnicy startowali falami ZDJĘCIA Po dwuletniej przerwie w Parku Śląskim znów odbył się Bieg dla Słonia. Ponad 800 biegaczy wystartowało spod Stadionu Śląskiego, by upamiętnić postać wielkiego polskiego himalaisty Artura Hajzera. Część zawodników pokonywała parkowe alejki już po zmroku. Zobaczcie zdjęcia z Biegu dla Słonia 2021.

📢 Przebudowa kolejowego węzła Czechowice-Dziedzice. Kiedy zakończenie inwestycji? Mija 20 miesięcy od podpisania kontraktu na przebudowę kolejowego węzła czechowickiego. Jego wartość to 1,4 mld zł. Wykonawcą jest Budimex. Wszystko ma być gotowe na wrzesień 2023, ale są starania, by termin zakończenia inwestycji przyspieszyć. 📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, sobota, 19.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 19 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Pięć kilometrów betonowej autostrady oddano 18 czerwca. W sierpniu ma zniknąć ostatni, kilkukilometrowy fragment starej gierkówki Pięć kilometrów nowiutkiej betonowej jezdni na autostradzie A1 oddali wykonawcy kierowcom. To łódzki odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Jedna z tych części autostrady, gdzie wciąż kierowcy przemykali kilka kilometrów starą gierkówką. Od piątku 18 czerwca do ich dyspozycji oddano 5 km betonówki. W sierpniu z kolei zniknie ostatni jeszcze eksploatowany odcinek starej gierkówki. Zastąpi go betonowa jezdnia A1.

📢 Premier z wizytą w Mikołowie. Mateusz Morawiecki odwiedził zakład firmy Rolnik Premier Matusz Morawiecki podczas swojej wizyty w województwie śląskim odwiedził Mikołów, gdzie zobaczył zakład należący do firmy Rolnik - jednego z największych w Polsce producentów na rynku owocowo-warzywnym. - Cieszę się, że udaje nam się coraz lepiej budować markę polskiej żywności. To 34 miliardy euro eksportu - zauważył szef rządu. Odniósł się również do bieżących spraw - cyberataku na skrzynki mailowe polityków, a także negocjacji dotyczących kopalni w Turowie.

📢 Przywiązał psa do słupa o 4 nad ranem, bo chciał iść do lekarza. Szokujące nagranie i tłumaczenie. Odpowie za nie przed sądem Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu udostępniło szokujące nagranie. Mężczyzna o 4:30 rano podjeżdża pod budynek schroniska wraz z owczarkiem niemieckim - przywiązuje psa do słupa i odjeżdża. Pies jest w szoku, próbuje się wyrwać, prawie dusząc się przez smycz, by biec za swoim panem. Pan postanowił go podrzucić, bo jak twierdzi, miał iść do lekarza. Schronisko szykuje zawiadomienie w tej sprawie, mężczyzna może odpowiedzieć za swój czyn przed sądem. To niestety nie pierwsza taka sytuacja.

📢 Abp Wiktor Skworc odwołał dyspensę od udziału w niedzielnej mszy świętej. "Pamiętajmy o wciąż obowiązujących przepisach sanitarnych" Od najbliższej niedzieli, 20 czerwca, na terenie archidiecezji katowickiej przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Decyzję wydał abp Wiktor Skworc. W świątyniach obowiązują już zwiększone limity wiernych. Od 26 czerwca w kościołach i miejscach kultu będzie mogło być zajętych do 75 proc. dostępnych miejsc. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 18.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w woj. śląskim. Wręczył nagrody zwycięzcom konkursu „Sówka – NIEmaSówka” Znamy zwycięzców wojewódzkiego konkursu „Sówka – NIEmaSówka” inspirowanego twórczością Erwina Sówki. Konkurs, był skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa. Miał na celu między innymi popularyzację twórczości niezwykłego śląskiego artysty Erwina Sówki.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Dramatyczny wypadek w Częstochowie. Czteroletnie dziecko wbiegło prosto pod samochód. Było reanimowane na miejscu, jest w ciężkim stanie Do dramatycznego wypadku doszło w piątek 18 czerwca w Częstochowie na al. Wojska Polskiego. 4-letni chłopczyk wbiegł prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Dziecko było reanimowane na miejscu i w ciężkim stanie, nieprzytomne, zostało przewiezione do szpitala. Ranna została też jego matka, która pobiegła, by je ratować

📢 W weekend w Śląskiem będzie się działo. Spotkania, koncerty, imprezy. Sprawdź listę wydarzeń na nadchodzące dni (18-20 czerwca) Spotkania, koncerty, imprezy - ten weekend znów przyniesie sporo okazji do tego, by wyjść z domu i posmakować kulturalnego i towarzyskiego życia, które przez wiele tygodni było zamrożone. Gdzie się wybrać, czego posłuchać, w czym wziąć udział? Podpowiadamy imprezy, z których warto skorzystać w ten weekend w naszym regionie. 📢 Awaria ING. Problemy z przelewami. Bank potwierdził; znamy przyczynę awarii, intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem. Problem rozwiązano Awaria ING. Kłopoty klientów ING wystąpiły w piątek 18 czerwca - występują problemy z działaniem systemu Moje ING oraz Moje ING mobile. Bank potwierdzał: są problemy, znamy przyczynę awarii, intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem. Prob.lemy trwały do godzin popołudniowych

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Koronawirus. Coraz mniej zakażeń. W woj. śląskim raptem 16 przypadków m.in. w Katowicach i Sosnowcu. W całym kraju 190 Jest 190 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w piątek 18 czerwca Ministerstwo Zdrowia. W tym gronie jest 16 osób z woj. śląskiego. Z powodu COVID-19 i powikłań w kraju zmarło 48 osób. Skąd są zakażeni z woj. śląskiego? Szczegółowe dane z miast i powiatów znajdują się w galerii. 📢 Zaginął 12-latek z Jastrzębia. Przemysław nie dotarł do szkoły i nie wrócił do domu. Szukali go najbliżsi i policja, w końcu sie odnalazł Rodzina i policjanci poszukiwali zaginionego 12-letniego Przemysława Zobka z Jastrzębia-Zdroju. W czwartek, 17 czerwca nastolatek wyszedł do szkoły, ale do niej nie dotarł. Nie wrócił także do domu. Ostatecznie 18 czerwca poinformowano o jego odnalezieniu.

📢 Bytom. Kobieta wpadła do komina w kamienicy. Cudem przeżyła. Została uwolniona przez sąsiada Do niecodziennego wypadku doszło w Bytomiu. W budynku wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Metodego podczas prac montażowych na dachu budynku kobieta wpadła do przewodu kominowego. Cudem przeżyła. Okoliczności zdarzenia bada policja. 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [18.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. W sobotę mecz z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwizdy Sanatorium Miłości 18.06.2021 Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Te fotoradary w Śląskiem robią kierowcom najwięcej zdjęć. Tutaj miej się na baczności i zdejmij nogę z gazu 106,5 tysiąca wykroczeń w ciągu pięciu miesięcy tego roku zarejestrowały w Śląskiem wszystkie działające tu fotoradary. To oznacza że większość kierowców, uwiecznionych na zdjęciach, zrobionych przez te urządzenia może się w najbliższych tygodniach spodziewać mandatów. Gdzie stoją najbardziej "zapracowane" fotoradary w Śląskiem?

📢 Bogate i biedne miasta w woj. śląskim: Katowice, Bytom, Gliwice, Tychy. Oto konkretne kwoty "na głowę" Kto jest bogatszy, Katowice, Gliwice, Tychy? Mamy dane. Największy kryzys jest w dużych miastach. Oto ile pieniędzy na mieszkańca przypadło w miastach na prawach powiatu w woj. śląskim w 2020 roku. Raport przygotował Forbes, opierając się na danych z Ministerstwa Finansów.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Aquapark w Częstochowie. Jest cennik, choć nadal nie znamy daty otwarcia. Bilet godzinny, całodniowy czy karnet? Znamy cennik, który będzie obowiązywał na pierwszym aquaparku w Częstochowie. Do kupienia będą m.in. bilety jednodniowe, całodniowe, a także karnety. Jakie ceny będą obowiązywać? Będą zbliżone do tych obowiązujących w innych parkach wodnych w naszym regionie. Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Częstochowie podał już cennik obowiązujący w parku wodnym, chociaż nie jest jeszcze znany termin otwarcia aquaparku.

📢 Dziewczyny ze Śląska szlifują formę na lato. Trenują na siłowni i salce fitness. Zobaczcie zdjęcia z Instagrama Akcja lato trwa! Robi się coraz goręcej i to nie tylko ze względu na fakt, że wielkimi krokami nadciąga lato, wakacje i sezon urlopowy. To ostatni dzwonek, by podciągnąć swoją formę i zdążyć na plażę. Zobacz, jak trenują dziewczyny ze Śląska. Obejrzyj w galerii zdjęć, jak bez żadnych kompromisów dają z siebie wszystko. Wszak forma sama się nie zrobi. Gratulujemy dyscypliny i wytrwałości! 📢 Miss Śląska 2021. Oto kandydatki do tytułu Miss Śląska. W Katowicach odbędzie się gala finałowa Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani. 📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła. Dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły.

📢 Pies zginął w męczarniach w salonie urody w Pyskowicach. Tosia spadła ze stołu i się udusiła. Właściciele są zrozpaczeni Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia. 📢 Zaginęła 15-latka z Chorzowa. Szuka jej rodzina i policja Trwają poszukiwania 15 - latki. Nastolatka 16 czerwca wyszła z domu i do tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. - Poszukiwania trwają, w dalszym ciągu nie wiem, gdzie może przebywać nastolatka - mówi st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

📢 Orzesze: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Kobieta chciała przejechać na rowerze Orzesze. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator. 📢 Szczepienia w woj. śląskim. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin Szczepienia w województwie śląskim: Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron wyłącza energię. Sprawdź wykaz ulic i godzin. Tutaj nie będzie światła Gdzie nie będzie prądu? Tauron dzisiaj informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO 📢 Tragiczny wypadek w Pankach. Półtoraroczny chłopczyk jest dotkliwie poparzony. Dziecko trafiło do szpitala w Katowicach helikopterem LPR Tragiczny wypadek we wsi Panki! 1,5-roczny chłopiec został dotkliwie poparzony. Do wypadku doszło w domu, gdy chłopczyk był pod opieką mamy. Wystarczyła chwila nieuwagi. Dziecko z oparzeniami ciała została przetransportowane śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie.

📢 Horoskop dzienny na piątek. Zobacz, co się wydarzy 18 czerwca 2021. Sprawdź horoskop dla wszystkich znaków zodiaku 18.06.2021 Horoskop dzienny wróżki Łucji na piątek 18 czerwca 2021 daje nadzieję wszystkich znakom zodiaku. Wróżbitka przepowiada przyszłość i jej wróżby się sprawdzają. Co może się dziś wydarzyć? Przygotuj się koniecznie i weź pod uwagę sugestie i wskazówki zróżki. Horoskop na środę podpowiada, czego się strzec i jakie okazje mogą się nadarzyć, by je pochwycić. Przekonaj się, co mówią gwiazdy dla twojego znaku zodiaku. Wróżka Łucja wywróżyła z układu ciał niebieskich, jakim dniem będzie dla Ciebie piątek 18 czerwca 2021.

📢 Częstochowa. Gorąco nad wodą w Parku Lisiniec. Można się już opalać i kąpać. Park powoli budzi się do życia. Zobaczcie zdjęcia Park Wypoczynkowy „Lisiniec” powoli budzi się do życia po przerwie. Plaża, na której nad bezpieczeństwem osób kąpiących się czuwają ratownicy, została oficjalnie otwarta 12 czerwca i będzie działać niemal do samego końca wakacji, a konkretnie do 29 sierpnia 2021 roku. Jednak już teraz w powszednie dni plaża zapełnia się osobami, które szukają wypoczynku nad wodą.

📢 Strefa Kibica na Rynku w Bytomiu: Fani na meczu Euro 2020 Dania - Belgia ZDJĘCIA Strefa Kibica Euro 2020 w Bytomiu znajduje się na Rynku. W centralnym punkcie miasta można przez cały turniej oglądać transmisje meczów na dużym ekranie. Najwięcej ludzi gromadzą spotkania Polaków, ale na czwartkowym hicie Dania - Belgia też było trochę fanów. Zobaczcie zdjęcia ze Strefy Kibica na Rynku w Bytomiu.

📢 Katowice. Przygotowania do otwarcia „Bugli” na ostatniej prostej. W sezonie basen odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy osób Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia „Bugli”, czyli największego otwartego kąpieliska w Katowicach. Nie było łatwo, bo przez intensywne deszcze samą trawę trzeba było kosić sześć razy. - Zatrudniliśmy dodatkowych pracowników kas. Zlikwidowaliśmy także barierki, ponieważ przeprowadzona analiza wykazała, że wydłużają oczekiwanie na wejście na obiekt - mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR-u. 📢 Spór o akację przy ul. Markiefki w Katowicach. Mieszkańcy obawiają się, że drzewo się przewróci. Urzędnicy nie zgadzają się wycinkę Akacja przy ul. Markiefki 81 w Katowicach spędza sen z powiek mieszkańców. Jak podkreślają - to tylko kwestia czasu, aby doszło do jakiegoś nieszczęścia. Katowiczanie obawiają się, że spróchniałe konary drzewa przewrócą się na przechodnia lub przejeżdżający tą ulicą samochód. Urzędnicy nie widzą jednak problemu i mówią, że drzewo jest zdrowe. Nie ma zgody na wycinkę akacji.

📢 Łukasz Bereta nie będzie dalej trenerem Ruchu Chorzów. W sobotę po raz ostatni poprowadzi Niebieskich Łukasz Bereta nie będzie prowadził Ruchu Chorzów w nowym sezonie. Umowa młodego trenera z Niebieskimi, mimo wywalczenia awansu do II ligi, nie zostanie przedłużona, bo klub nie doszedł ze szkoleniowcem do porozumienia w sprawie jej warunków. Bereta po raz ostatni poprowadzi Ruch w sobotę w kończącym ligowe zmagania meczu z rezerwami Górnika Zabrze. Później na Cichej będzie mógł się pożegnać z kibicami w trakcie festynu zorganizowanego na pożegnanie III ligi.

📢 Podwyżki dla fizjoterapeutów już od 1 lipca. Medycy walczą o nie od lat. Rozmowy o pensjach będą kontynuowane Sejm zadecydował o wysokości wynagrodzeń medyków. Minimalne pensje w ochronie zdrowia zmienią się od 1 lipca. O podwyżki od lat walczą m.in. fizjoterapeuci. W czasie epidemii koronawirusa ich rola nabrała jeszcze większego znaczenia. Bez rehabilitacji czas powrotu do zdrowia pacjentów po COVID-19 jest znacznie dłuższy. Ile teraz będą zarabiać fizjoterapeuci?

📢 Koronawirus na Śląsku. 218 nowych zakażeń w Polsce, w tym 24 ze Śląska. W szpitalach zmarło 46 osób Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2). Ministerstwo Zdrowia przekazało, 17 czerwca, najnowsze dane epidemiologiczne. Minionej doby w Polsce przybyło 218 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W kraju ostatniej doby zmarło 46 pacjentów. W którym województwie było najwięcej zakażeń? Przeczytajcie najnowszy raport. 📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Czeski Cieszyn. Sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie. Gad ważył około 50 kilogramów Strażacy z rzeki Olzy w Czeskim Cieszynie wyciągnęli martwego, sześciometrowego pytona. Nie wiadomo skąd wąż znalazł się w tym miejscu i dlaczego zginął. 📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy zdobyli Puchar 100-lecia Śląskiego ZPN ZDJĘCIA W finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Ruch Chorzów pokonał Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy odebrali po meczu okazałe trofeum z rąk prezesa Śląskiego ZPN Henryka Kuli. W przerwie chorzowianie świętowali 25-lecie zdobycia ostatniego klubowego trofeum - Pucharu Polski Zobaczcie zdjęcia z meczu o Puchar 100-lecia.

📢 Skwer nad tunelem DTŚ w Gliwicach zmieni się nie do poznania. Prace ruszyły. Zachwyci? Tonące w zieleni pergole, zachwycające, różnorodne rośliny, kwietna łąka i plaża z palmami. Nowe miejsce w centrum Gliwic. Pusty, nieciekawy skwer nad tunelem DTŚ w centrum Gliwic czeka metamorfoza. Prace już się rozpoczęły. Czy to miejsce po zmianach zachwyci? 📢 CBŚP rozbiło gang handlarzy bronią. Na Śląsku w akcji brali udział kontrterroryści Broń palną krótką i długą, granaty bojowe, pocisk artyleryjski, amunicję i broń białą. To efekt uderzenia policjantów CBŚP w handlarzy bronią. Łącznie zatrzymano siedem osób, którym postawiono zarzut posiadania, przerabiania i handel bronią palną, w tym 4 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono jednocześnie na terenie 8 województw, w tym na Śląsku.

📢 Zabójstwo w Rudzie Śląskiej. 54-latka ugodziła partnera nożem. Mężczyzna zmarł. Kobiecie grozi teraz dożywocie Rudzcy policjanci zatrzymali 54-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Kobieta kłóciła się ze swoim partnerem. W pewnym momencie nie wytrzymała i ugodziła go nożem w klatkę piersiową. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie rudzianka usłyszała zarzut zabójstwa. Kobieta trafiła już do aresztu i usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach.

📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Na finale Pucharu 100-lecia byli fani obu śląskich klubów ZDJĘCIA KIBICÓW Mecz Ruchu Chorzów z Ruchem Radzionków zgromadził na trybunach około tysiąca widzów. Po raz pierwszy od października 2019 roku i słynnego derbowego meczu z Polonią Bytom na Cichej pojawili się w zorganizowanej grupie kibice gości. Zobaczcie zdjęcia kibiców obu klubów grających w finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Awaryjne lądowanie samolotu Wizz Air w Pyrzowicach. Załoga airbusa A320 zgłosiła usterkę po starcie Awaryjne lądowanie w Pyrzowicach. Na lotnisku Katowice Airport awaryjnie lądował samolot Wizz Air. Załoga airbusa A320 po starcie zgłosiła usterkę, która wymagała powrotu na lotnisko do Pyrzowic i wylądowanie. Samolot przez godzinę latał nad lotniskiem, aby spalić paliwo, co było niezbędne do lądowania.

📢 Mężczyzna topił się na basenie w Katowicach-Burowcu. Był reanimowany. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec LPR Do wypadku doszło na basenie w Katowicach-Burowcu. Mężczyzna podtopił się podczas pływania. Był reanimowany przez ratowników, a następnie do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. 📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Wypadek na A4 w Pławniowicach. Samochód osobowy wbił się pod TIRa. Korek na autostradzie ma 10 km długości Wypadek na autostradzie A4 w Pławniowicach przed Gliwicami. Nawet 10 km może mieć korek na A4 w Gliwicach w kierunku na Katowice. Przed godz. 10 w miejscowości Pławniowice doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Wypadek na A4 spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. 📢 Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie 23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.

📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki. 📢 Euro 2020. Aktywista wylądował paralotnią na murawie. O krok od tragedii przed meczem Francja - Niemcy w Monachium Euro 2020. To pierwszy tak głośny protest podczas turnieju. Tuż przed meczem Francja - Niemcy w Monachium na murawie stadionu wylądował aktywista Greenpeace. Dziennik "Bild" podaje, że zranił dwie osoby i uszkodził elementy techniczne stadionu. 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Hotele dla psów i kotów w woj. śląskim. Tutaj bezpiecznie zostawisz zwierzaka na wakacje Hotele dla psów z roku na rok cieszą się coraz większa popularnością. Dzięki takim miejscom nie musimy się martwić, gdy planujemy dłuższy wyjazd. Nie wszędzie bowiem można zabrać ze sobą swojego ukochanego pupila. Oczywiście najlepsze rozwiązanie dla psa, to spędzenie wakacji ze swoim właścicielem. Gdy nie jest to możliwe, trzeba szukać innych rozwiązań. Na Śląsku nie brakuje hoteli dla psów i kotów. Sprawdzamy ceny w takich ośrodkach. Zobaczcie naszą galerię.

📢 Dramat w Mysłowicach. Chłopiec spadł z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR W Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej doszło do groźnego wypadku dziecka. Z wiaduktu, z wysokości 4 metrów, spadł 8-letni chłopiec. Został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec LPR.

📢 Tanie mieszkania na sprzedaż w woj. śląskim! Można je kupić od ręki od PKP. Ceny mieszkań są zaskakująco niskie Przetargi na mieszkania od PKP! Zobacz ogłoszenia na czerwiec 2021. Kolej w woj. śląskim pozbywa się lokali w atrakcyjnych cenach, położonych w m.in. w Częstochowie, Zabrzu, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej. Sprawdźcie szczegóły. Wystarczy kliknąć w przycisk "zobacz galerię".

📢 Wypadek w Kozłowicach. To był bardzo tajemniczy wypadek, wszystkie osoby w aucie straciły pamięć W niedzielę minęły już trzy tygodnie od wypadku skody na drodze między Kozłowicami a Jamami. Nadal nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. Żadna z trzech podróżujących autem osób nie przyznaje się do winy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie pamiętają. 📢 Wojsko sprzedaje samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 11 czerwca, jest planowany przetarg oddziału AMW w Warszawie. Co w ofercie? M.in. cysterny wraz z samochodami ciężarowymi, pojazdy transportowe czy autobus.

📢 Zaginione dzieci z woj. śląskiego. Zdjęcia i nazwiska. Rodziny nadal ich szukają. Rozpoznajecie kogoś? Zaginione dzieci z woj. śląskiego wciąż się nie odnalazły. Dziś byłyby dorosłe. Ostatni raz widziane były w województwie śląskim nawet ponad 30 lat temu. Rodziny nadal ich szukają . Trudno wyobrazić sobie dramat szukania ukochanych dzieci przez kilkanaście lat. Może kogoś poznajecie? Sprawdźcie w galerii. 📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Gdzie się opalać nago? Zobacz listę plaż Plaże nudystów w woj. śląskim: Interesuje Cię plaża nudystów? Zobacz listę plaż nudystów w województwie śląskim. Znasz jeszcze inne? Napisz w komentarzach. Gdzie się można opalać nago? Pamiętajcie, że plażowanie nago dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

📢 Plaże nudystów w Polsce [18+] Jak tam wygląda? [WIDEO] Jak dojechać? [MAPA] Gdzie są najlepsze plaże naturystów? Sprawdź Plaże nudystów w Polsce mają się świetnie. Gdzie są? Praktycznie w każdym regionie kraju znajdziesz plażę nudystów, gdzie możesz swobodnie opalać się nago. Golasy jednak największy wybór mają nad morzem. Przygotowaliśmy listę TOP 10 plaż nudystów w Polsce wraz z mapą, jak dojechać na plażę. 📢 TOP 11 najbardziej wkurzających zachowań na plaży. Doprowadzają do szału. Tego nie rób, bo wyrzucą cię z plaży Plaża to taka duża piaskownica, w której wielu dorosłych zapomina o podstawach dobrego wychowania. Jak zachować się na plaży? Co jest najbardziej irytujące w zachowaniu innych ludzi na plaży?

📢 Najlepsze polskie piwa: zobacz TOP10 piw według rankingu portalu RateBeer Jakie są najlepsze - zdaniem użytkowników portalu RateBeer - polskie piwa? Postanowiliśmy to sprawdzić i stworzyć w związku z tym miniranking.

📢 15 śląskich słów i zwrotów, które musisz znać. Język śląski to klucz do serc Ślązaków Gdy poznasz te 15 słów i zwrotów w języku śląskim, życie na Śląsku stanie się łatwiejsze. Śląska godka może sprawić problemy, zwłaszcza osobom, które na Śląsku są pierwszy raz. Szokująca może być rozmowa już ze sprzedawcami w sklepikach na dworcu. Przygotowaliśmy dla Was 15 słów i zwrotów, które ułatwią Wam życie na Górnym Śląsku. Warto zapamiętać, zanim wybierzecie się np. do Rudy Śląskiej albo Bytomia czy Pszczyny. 📢 Kąpieliska w woj. śląskim LISTA. Gdzie wybrać się nad wodę w naszym regionie? Pierwsze upały już nadeszły nad Polskę. Wraz z nimi, rozpoczął się okres, w którym oblegane są kąpieliska w całym kraju. Wybierając miejsce do relaksu nad wodą podczas upalnych dni, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego najlepszym rozwiązaniem są strzeżone kąpieliska, które dodatkowo znajdują się pod obserwacją Sanepidu. Listę bezpiecznych miejsc do kąpieli w województwie śląskim znajdziecie w galerii.

📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć? 📢 Miss Euro 2016 czyli Marta Barczok nago w CKM w rozbieranej sesji [ZDJĘCIA] We wrześniowym numerze CKM, zobaczymy Martę Barczok - Miss Euro 2016 pozuje w rozbieranej sesji zdjęciowe. Zobaczci, jak wygląda.

