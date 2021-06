Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista - 20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista - 20.06.2021 r.] Każdy, kto ma w domu radio lub telewizor, powinien zarejestrować te urządzenia i opłacać abonament RTV. Jest jednak duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.06.21

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Hiszpania - Polska: Kibice na Mariackiej w Katowicach ZDJĘCIA W sobotni wieczór na Mariackiej w Katowicach zawsze jest tłoczno. 19 czerwca na najbardziej imprezowej śląskiej ulicy dominowali jednak kibice, którzy w barach oglądali mecz Hiszpania - Polska. Wielu z nich ubranych było w narodowe barwy i ściskało kciuki za Biało-Czerwonych. Zobaczcie zdjęcia z ul. Mariackiej w Katowicach.

📢 MEMY po meczu Polska - Hiszpania. Internauci w wysokiej formie. "Teraz na Szwedów" Miała być katastrofa, a jest nadzieja. Kibice znów mieli frajdę z oglądania reprezentacji Polski. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Hiszpania. 📢 Ruch Chorzów hucznie pożegnał III ligę na festynie z kibicami na Cichej ZDJĘCIA Ruch Chorzów w sobotę zorganizował na Cichej festyn dla kibiców pod hasłem "Pożegnanie z III ligą". Kibice obejrzeli na telebimie ostatni mecz ligowy z rezerwami Górnika, a punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, do którego doszło o 19.20 po powrocie zespołu z Zabrza. Zobaczcie zdjęcia z pożegnania Ruchu z III ligą. 📢 Polscy kibice mieli wiarę. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli Przed meczem z Hiszpanią polscy kibice wierzyli, że nie wszystko jeszcze stracone. Razem z fanami gospodarzy stworzyli świetny klimat. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli.

📢 Siemianowicki Bieg Świetlików. Ponad 200 biegaczy wystartowało w Siemianowicach ZDJĘCIA Siemianowicki Bieg Świetlików rozegrano już po raz szósty. W zawodach, których start i meta zlokalizowany był obok stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich, wystartowało ponad 200 biegaczy i miłośników nordic walking, którzy rywalizowali na 5-kilometrowej trasie pokonując ją raz bądź dwa razy. Zobaczcie zdęcia uczestników Siemianowickiego Biegu Świetlików. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, niedziela, 20.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 20 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Euro 2020. Skład Polski na mecz z Hiszpanią. Są Puchacz i Świderski, Linetty na ławce Euro 2020. Selekcjoner Paulo Sousa podał wyjściowy skład na mecz Hiszpania - Polska. Grzegorza Krychowiaka zastąpi Jakub Moder. W pierwszym meczu selekcjoner stawia m.in. na Tymoteusza Puchacza oraz Karola Świderskiego. 📢 Wypadek w Goczałkowicach. BMW zderzyło się z hyundaiem. Wśród poszkodowanych dziecko. Wezwano LPR Poważny wypadek w Goczałkowicach. W sobotę, 19 czerwca, około godziny 18:00 na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i św. Anny doszło do zderzenia BMW i hyundaia. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Jedna z rannych osób śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala. Wśród poszkodowanych jest także dziecko. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać przez kilka godzin. 📢 Sukces śląskich lekarzy. Przywrócili wzrok niewidomemu mężczyźnie. Wszczepili mu sztuczne rogówki. To pierwszy taki przypadek w Polsce Groźny wypadek, w którym Adam Góra oparzył oczy żrącym płynem, sprawił, że mężczyzna na kilka lat stracił wzrok. Mimo kilku operacji za granicą poprawy nie było. Ta nastąpiła dopiero po zabiegu przeprowadzonym przez śląskich lekarzy. Zespół pod kierownictwem prof. Edwarda Wylęgały wszczepił mężczyźnie sztuczną rogówkę i usunął zaćmę z lewego oka. - Obecnie pan Adam widzi bardzo dobrze - mówi prof. Wylęgała.

📢 Najtańsze ogródki działkowe w województwie śląskim. Oto najnowsze oferty wraz z cenami. Jest z czego wybierać Ogródki działkowe, szczególnie te tańsze, są obecnie często poszukiwane. W województwie śląskim można znaleźć sporo ogłoszeń. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje - jest to więc dobra okazja, aby kupić własny ogródek działkowy. Ofert sprzedaży w serwisie OLX zdecydowanie nie brakuje. Te najbardziej przystępne cenowo zebraliśmy w jednym miejscu. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię, aby poznać szczegóły. 📢 Działkowcy wypoczywają na pięknych i wypielęgnowanych ogródkach. Po wiosennych pracach przyszedł czas na letni relaks Popyt na ogródki działkowe nie maleje. To idealne miejsce, żeby w upalny dzień poszukać ochłody we własnym basenie czy zrelaksować się na leżaku z książką w ręku. Po okresie wiosennych prac, na działkach nadszedł czas na letni odpoczynek. Ale i wiosenna praca jest widoczna. Wypielęgnowane wówczas rośliny latem przyciągają oko wyglądem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Festiwal Grilla w Czeladzi. To prawdziwa kulinarna uczta. Pojawili się znani szefowie kuchni Od 18 do 20 czerwca Czeladź zamienia się w stolicę... grilla. Właśnie tu odbywa się spektakularne wydarzenie kulinarne, na którym obecni są znani i lubiani szefowie kuchni, m.in. Tomek Jakubiak. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Memy przed meczem Polska - Hiszpania na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [19.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Dziś mecz Polski z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie memy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:1. Pożegnanie trenera Berety z bramkarzem w ataku ZDJĘCIA W śląskich derbach kończących rozgrywki w grupie trzeciej III ligi rezerwy Górnika Zabrze pokonały Ruch Chorzów 2:1. Był to ostatni mecz na ławce Niebieskich trenera Łukasza Berety, a w ataku gości na stadionie Sparty od pierwszego gwizdka sędziego zagrał bramkarz. Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów. 📢 Parada Równości 2021 [ZDJĘCIA] [TRASA] Warszawa: Utrudnienia w centrum miasta. Marsz zakończy się na Polu Mokotowskim Parada Równości, Warszawa. 19 czerwca ulicami stolicy przejdzie marsz równości organizowany przez środowiska LGBT. "Parada Równości jest najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których wolność, równość i wzajemna tolerancja stanowią wartości nadrzędne" - piszą organizatorzy. Kiedy i gdzie dokładnie rozpocznie się Parada Równości 2021?

📢 Żar leje się z nieba! Kąpieliska przeżywają oblężenie. Na Rudę w Rybniku wybrały się tłumy. Zobaczcie zdjęcia Skwar za oknem doskwiera każdemu. Tropikalne wręcz temperatury dają się we znaki. Nic dziwnego, że baseny i kąpieliska są tak chętnie odwiedzane. Oblężenie przeżywa też rybnicki basen Ruda. W sobotę, 19 czerwca są na nim tłumy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ale piękne modele! Efektowna wystawa w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach Aż 380 modeli z całego kraju można oglądać w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach k. Bielska-Białej. Można zobaczyć miniaturowe modele np. szybowców, helikopterów, rakiet, samolotów, łodzi podwodnych, okrętów i pojazdów gąsienicowych. Jedną z perełek wystawy jest model rakiety pocztowej wykonany z czasopisma Mały Modelarz z… 1960 r.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Śląskie Manewry 2021 w Bytomiu. Szombierki opanowali miłośnicy militariów. Pogoda dopisała Trwa kolejna edycja Śląski Manewrów w Bytomiu, czyli święta dla każdego miłośnika militariów. Zlot pojazdów przyciągnął na teren wokół Szybu Krystyna nie tylko mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Nic dziwnego - pogoda dopisała i to jak! To wydarzenie potrwa do niedzieli, 20 czerwca.

📢 Memoriał Radnego Jana Koniecznego w Rudzie Śląskiej. Zobaczcie zdjęcia z imprezy W Rudzie Śląskiej odbył się XVII Memoriał Radnego Jana Koniecznego.Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Horoskop na czerwiec 2021. Rozliczając się z przeszłością, połóżmy fundamenty pod przyszłość. Sprawdź horoskop miesięczny wróżki Lorelei Horoskop na czerwiec 2021. Wróżka Lorelei postawiła go wszystkim znakom zodiaku, w każdej dziedzinie i przejawach naszego życia. Z kim będzie nam po drodze, kogo lepiej unikać, co wydarzy się w naszym życiu uczuciowym, a także finansach? Przepowiednie wróżki moga być dla nas wskazówką co do tego. Horoskop zodiakalny na czerwiec niesie nadzieję dla tych, którzy szybkim krokiem będą chcieli uwolnić się od przeszłości. Mamy czas trudnych rozliczeń, ale i snucia wspaniałych planów, które mogą przynieść pożądane w życiu zmiany. Nadejdzie dla nich oczekiwany spokój po burzy. Pasja, błyskotliwość i wytrwałość zostaną nagrodzone. Gwiazdy będą sprzyjać znakom, które wykażą się życiową zaradnością i nie osiadają na laurach. Sprawdź horoskop na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku, który przygotowała wróżka Lorelei.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [19.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Kobiety poszukiwane listem gończym w województwie łódzkim! Co zrobiły? Jak wyglądają? Za co są poszukiwane przez policje? 19.06.2021 Kobiety poszukiwane listem gończym w województwie łódzkim! Co zrobiły? Jak wyglądają? Za co są poszukiwane przez policje?

📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 19.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Joanna Moro bez ubrań! Mama i córka pokazały się nago. ZDJĘCIA. Joanna Moro wygląda wspaniale! 19.06.2021 Joanna Moro to lubiana aktorka, ale i gwiazda Instagrama, która przyciąga uwagę kontrowersyjnymi fotkami. 📢 Miss Śląska 2021. Poznajcie kandydatki do tytułu Miss Śląska. W Katowicach odbędzie się gala finałowa Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 Kierowco, tutaj miej się na baczności. Te fotoradary w Śląskiem robią kierowcom najwięcej zdjęć 106,5 tysiąca wykroczeń w ciągu pięciu miesięcy tego roku zarejestrowały w Śląskiem wszystkie działające tu fotoradary. To oznacza że większość kierowców, uwiecznionych na zdjęciach, zrobionych przez te urządzenia może się w najbliższych tygodniach spodziewać mandatów. Gdzie stoją najbardziej "zapracowane" fotoradary w Śląskiem?

📢 Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Ponad tysiąc biegaczy obok Spodka ZDJĘCIA Już po raz trzeci w Katowicach odbył się Wizz Air Half Marathon. Zawodnicy rywalizowali nie tylko na 21-km trasie, ale także na krótszych dystansach 5 i 10 km. W sumie na starcie usytuowanym na placu Sławika i Antalla przed Spodkiem stanęło ponad tysiąc biegaczy. Po raz pierwszy w historii bieg odbywał się również w nocy. Zobaczcie zdjęcia z Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.

📢 Kibice rozgrzani meczem Polska - Łotwa. Konieczna była dogrywka! ZDJĘCIA Polscy koszykarze przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Kolejnym sprawdzianem był towarzyski mecz z Łotwą, który rozegrano w Arenie Gliwice. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania i kibiców, którzy wspierali Biało-Czerwonych w ich twardej i zwycięskiej - po dogrywce - walce.

📢 Bytom. Z kasy parafii św. Jacka zniknął milion złotych? Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Katowicach Prokuratura Okręgowa w Katowicach bada, czy doszło do przywłaszczenia nieco ponad miliona złotych z konta parafii św. Jacka w Bytomiu, a także czy doszło do sfałszowania dokumentów, dzięki którym parafia otrzymała 7,9 miliona złotych unijnej dotacji. 📢 Colosseum Sauna Arena w Czeladzi otwarta od 18 czerwca 2021. To największa sauna w Polsce i na świecie. Byli rzymscy legioniści i Lady Pank Piątek 18 czerwca 2021 roku zapisze się w historii Czeladzi. Po godzinie 17 oficjalnie otwarta została w tym mieście największa na świecie sauna – Colosseum Sauna Arena. Wydarzenie to połączone zostało m.in. z wielkim weekendowym „Festiwalem Grilla 2021” , który potrwa w nowej części kompleksu term Pałacu Saturna do niedzieli 20 czerwca. Cały czeladzki kompleks świętuje również swoje 10-lecie.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Bieg dla Słonia 2021. Ponad 800 biegaczy rywalizowało w Parku Śląskim. Zawodnicy startowali falami ZDJĘCIA Po dwuletniej przerwie w Parku Śląskim znów odbył się Bieg dla Słonia. Ponad 800 biegaczy wystartowało spod Stadionu Śląskiego, by upamiętnić postać wielkiego polskiego himalaisty Artura Hajzera. Część zawodników pokonywała parkowe alejki już po zmroku. Zobaczcie zdjęcia z Biegu dla Słonia 2021. 📢 Przebudowa kolejowego węzła Czechowice-Dziedzice. Kiedy zakończenie tej inwestycji? Mija 20 miesięcy od podpisania kontraktu na przebudowę kolejowego węzła czechowickiego. Jego wartość to 1,4 mld zł. Wykonawcą jest Budimex. Wszystko ma być gotowe na wrzesień 2023, ale są starania, by termin zakończenia inwestycji przyspieszyć.

📢 Pięć kilometrów betonowej autostrady oddano 18 czerwca. W sierpniu ma zniknąć ostatni, kilkukilometrowy fragment starej gierkówki Pięć kilometrów nowiutkiej betonowej jezdni na autostradzie A1 oddali wykonawcy kierowcom. To łódzki odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Jedna z tych części autostrady, gdzie wciąż kierowcy przemykali kilka kilometrów starą gierkówką. Od piątku 18 czerwca do ich dyspozycji oddano 5 km betonówki. W sierpniu z kolei zniknie ostatni jeszcze eksploatowany odcinek starej gierkówki. Zastąpi go betonowa jezdnia A1. 📢 Edyta Herbuś nago! Jaka Victoria, taki „Secret”. Wygląda świetnie! ZDJĘCIA 18.06.2021 Edyta Herbuś, znana polska aktorka, ostatnio pochwaliła się swoim obserwatorom, których na Instagramie ma ponad 225 tysięcy, że wybrała się na urlop. Herbuś w dobie pandemii postanowiła zaszyć się na portugalskiej Maderze - podaje rmf.fm.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyjścia. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy żaden duchowny Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy.

📢 Premier z wizytą w Mikołowie. Mateusz Morawiecki odwiedził zakład firmy Rolnik Premier Matusz Morawiecki podczas swojej wizyty w województwie śląskim odwiedził Mikołów, gdzie zobaczył zakład należący do firmy Rolnik - jednego z największych w Polsce producentów na rynku owocowo-warzywnym. - Cieszę się, że udaje nam się coraz lepiej budować markę polskiej żywności. To 34 miliardy euro eksportu - zauważył szef rządu. Odniósł się również do bieżących spraw - cyberataku na skrzynki mailowe polityków, a także negocjacji dotyczących kopalni w Turowie.

📢 Przywiązał psa do słupa o 4 nad ranem, bo chciał iść do lekarza. Szokujące nagranie i tłumaczenie. Odpowie za nie przed sądem Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu udostępniło szokujące nagranie. Mężczyzna o 4:30 rano podjeżdża pod budynek schroniska wraz z owczarkiem niemieckim - przywiązuje psa do słupa i odjeżdża. Pies jest w szoku, próbuje się wyrwać, prawie dusząc się przez smycz, by biec za swoim panem. Pan postanowił go podrzucić, bo jak twierdzi, miał iść do lekarza. Schronisko szykuje zawiadomienie w tej sprawie, mężczyzna może odpowiedzieć za swój czyn przed sądem. To niestety nie pierwsza taka sytuacja. 📢 Abp Wiktor Skworc odwołał dyspensę od udziału w niedzielnej mszy świętej. "Pamiętajmy o wciąż obowiązujących przepisach sanitarnych" Od najbliższej niedzieli, 20 czerwca, na terenie archidiecezji katowickiej przestaje obowiązywać dyspensa od uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej i świątecznej. Decyzję wydał abp Wiktor Skworc. W świątyniach obowiązują już zwiększone limity wiernych. Od 26 czerwca w kościołach i miejscach kultu będzie mogło być zajętych do 75 proc. dostępnych miejsc.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 W weekend w Śląskiem będzie się działo. Spotkania, koncerty, imprezy. Sprawdź listę wydarzeń na nadchodzące dni (18-20 czerwca) Spotkania, koncerty, imprezy - ten weekend znów przyniesie sporo okazji do tego, by wyjść z domu i posmakować kulturalnego i towarzyskiego życia, które przez wiele tygodni było zamrożone. Gdzie się wybrać, czego posłuchać, w czym wziąć udział? Podpowiadamy imprezy, z których warto skorzystać w ten weekend w naszym regionie.

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 Koronawirus. Coraz mniej zakażeń. W woj. śląskim raptem 16 przypadków m.in. w Katowicach i Sosnowcu. W całym kraju 190 Jest 190 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w piątek 18 czerwca Ministerstwo Zdrowia. W tym gronie jest 16 osób z woj. śląskiego. Z powodu COVID-19 i powikłań w kraju zmarło 48 osób. Skąd są zakażeni z woj. śląskiego? Szczegółowe dane z miast i powiatów znajdują się w galerii.

📢 Aquapark w Częstochowie. Jest cennik, choć nadal nie znamy daty otwarcia. Bilet godzinny, całodniowy czy karnet? Znamy cennik, który będzie obowiązywał na pierwszym aquaparku w Częstochowie. Do kupienia będą m.in. bilety jednodniowe, całodniowe, a także karnety. Jakie ceny będą obowiązywać? Będą zbliżone do tych obowiązujących w innych parkach wodnych w naszym regionie. Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Częstochowie podał już cennik obowiązujący w parku wodnym, chociaż nie jest jeszcze znany termin otwarcia aquaparku. 📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła. Dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły.

📢 Orzesze: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Kobieta chciała przejechać na rowerze Orzesze. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator. 📢 Szczepienia w woj. śląskim. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin Szczepienia w województwie śląskim: Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron wyłącza energię. Sprawdź wykaz ulic i godzin. Tutaj nie będzie światła Gdzie nie będzie prądu? Tauron dzisiaj informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO 📢 Tragiczny wypadek w Pankach. Półtoraroczny chłopczyk jest dotkliwie poparzony. Dziecko trafiło do szpitala w Katowicach helikopterem LPR Tragiczny wypadek we wsi Panki! 1,5-roczny chłopiec został dotkliwie poparzony. Do wypadku doszło w domu, gdy chłopczyk był pod opieką mamy. Wystarczyła chwila nieuwagi. Dziecko z oparzeniami ciała została przetransportowane śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Katowice. Przygotowania do otwarcia „Bugli” na ostatniej prostej. W sezonie basen odwiedzi kilkadziesiąt tysięcy osób Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia „Bugli”, czyli największego otwartego kąpieliska w Katowicach. Nie było łatwo, bo przez intensywne deszcze samą trawę trzeba było kosić sześć razy. - Zatrudniliśmy dodatkowych pracowników kas. Zlikwidowaliśmy także barierki, ponieważ przeprowadzona analiza wykazała, że wydłużają oczekiwanie na wejście na obiekt - mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR-u.

📢 CBŚP rozbiło gang handlarzy bronią. Na Śląsku w akcji brali udział kontrterroryści Broń palną krótką i długą, granaty bojowe, pocisk artyleryjski, amunicję i broń białą. To efekt uderzenia policjantów CBŚP w handlarzy bronią. Łącznie zatrzymano siedem osób, którym postawiono zarzut posiadania, przerabiania i handel bronią palną, w tym 4 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono jednocześnie na terenie 8 województw, w tym na Śląsku.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie 23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. 📢 Euro 2020. Aktywista wylądował paralotnią na murawie. O krok od tragedii przed meczem Francja - Niemcy w Monachium Euro 2020. To pierwszy tak głośny protest podczas turnieju. Tuż przed meczem Francja - Niemcy w Monachium na murawie stadionu wylądował aktywista Greenpeace. Dziennik "Bild" podaje, że zranił dwie osoby i uszkodził elementy techniczne stadionu.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 Strefa Kibica w Katowicach już działa. Kibice obejrzeli mecz otwarcia Euro 2020. Tłoku nie było Transmisją meczu Włochów z Turcją zainaugurowała dzisiaj 11 czerwca swoją działalność Strefa Kibica w Katowicach. Została utworzona przed Przed galerią Libero. Przez cały okres trwania Mistrzostw Europy, na Placu do Radości przed galerią, kibice będą mogli wspólnie przeżywać piłkarskie rozgrywki, oglądając mecze na wielkim ekranie. Ponadto będzie można kupić coś do jedzenia i picia. 📢 Wojsko sprzedaje samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu. W piątek, 11 czerwca, jest planowany przetarg oddziału AMW w Warszawie. Co w ofercie? M.in. cysterny wraz z samochodami ciężarowymi, pojazdy transportowe czy autobus.

📢 Młodzi i gniewni przestępcy ze Śląska. Brali udział w bójkach, kradli, prowadzili auta pijani. Szuka ich śląska policja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poszukuje setek przestępców. Tym razem publikujemy wizerunki najmłodszych, którzy są poszukiwani za najróżniejsze przestępstwa. Od udziału w bójkach, przez handel narkotykami, po jazdę samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 📢 Abonament RTV - te osoby muszą uważać na kontrolę. Doszło teraz do sporych zmian Jakie są kary za niepłacenie abonamentu RTV i kto może się spodziewać kontroli? Sprawdź, co może ci grozić, jeśli nie zarejestrowałeś odbiornika lub zalegasz z płatnościami. 📢 Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku. Zobaczcie zdjęcia Patrycja Tomaszczyk-Kindla to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych na Śląsku. ZOBACZCIE jej zdjęcia z sesji zdjęciowej i porównajcie do tych sprzed 17 lat, gdy zdobyła tytuł "Międzynarodowej Miss Wakacji". Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku specjalnie dla Was.

📢 Koronawirus na Śląsku. Dziś 908 zakażeń w Katowicach, Dąbrowie, Gliwicach, Rudzie, Zabrzu, Bielsku-Białej, Częstochowie, Raciborzu Koronawirus na Śląsku. Ministerstwo Zdrowia zanotowało 9 176 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To dane opublikowane w niedzielę, 6 grudnia. W województwie śląskim odnotowano 908 przypadków SARS-CoV-2, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej, Częstochowie, Raciborzu. Najwięcej nowych zakażeń jest z województw mazowieckiego (1170) oraz wielkopolskiego (1096). W całym kraju z powodu COVID-19 zmarło 228 osób 📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Gdzie się opalać nago? Zobacz listę plaż Plaże nudystów w woj. śląskim: Interesuje Cię plaża nudystów? Zobacz listę plaż nudystów w województwie śląskim. Znasz jeszcze inne? Napisz w komentarzach. Gdzie się można opalać nago? Pamiętajcie, że plażowanie nago dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

📢 Plaże nudystów w Polsce [18+] Jak tam wygląda? [WIDEO] Jak dojechać? [MAPA] Gdzie są najlepsze plaże naturystów? Sprawdź Plaże nudystów w Polsce mają się świetnie. Gdzie są? Praktycznie w każdym regionie kraju znajdziesz plażę nudystów, gdzie możesz swobodnie opalać się nago. Golasy jednak największy wybór mają nad morzem. Przygotowaliśmy listę TOP 10 plaż nudystów w Polsce wraz z mapą, jak dojechać na plażę. 📢 TOP 11 najbardziej wkurzających zachowań na plaży. Doprowadzają do szału. Tego nie rób, bo wyrzucą cię z plaży Plaża to taka duża piaskownica, w której wielu dorosłych zapomina o podstawach dobrego wychowania. Jak zachować się na plaży? Co jest najbardziej irytujące w zachowaniu innych ludzi na plaży? 📢 TOP 15 Najlepsze teksty komentatorów sportowych. Szpakowski, Laskowski, Babiarz, Zydorowicz, Borek, Zimoch i Hajto ze swoją truskawką Pamiętacie "Panie Turek! Niech pan tu kończy to spotkanie!" albo "Mamy mundial cztery K: Kolumbia, Kazań, klęska. Czwarte K proszę sobie dopisać według własnego uznania" - to słynne cytaty polskich komentatorów sportowych. Na przestrzeni lat można zebrać ich setki, dokładając jeszcze wpadki i pomyłki. To efekt komentowania na żywo, efekt emocji. Zobaczcie nasz ranking TOP 15 cytatów i wpadek komentatorów sportowych, które ułożyliśmy w formie GALERII ZDJĘĆ od 15 do 1.

📢 Memy po meczu Polska - Hiszpania. Igrzyska nie dla nas, ale internauci docenili zespół Michniewicza Polska młodzieżówka przegrała w ME U-21 z Hiszpanią 0:5 i nie zagra we Włoszech o medale oraz nie pojedzie za rok na igrzyska do Tokio. Hiszpanie przebili balonik nadmuchany olimpijskimi marzeniami Biało-Czerwonych, ale wielu internautów doceniało występ kadry Czesława Michniewicza na młodzieżowym Euro. Zobaczcie memy po meczu Polska - Hiszpania.

📢 Kąpieliska w woj. śląskim LISTA. Gdzie wybrać się nad wodę w naszym regionie? Pierwsze upały już nadeszły nad Polskę. Wraz z nimi, rozpoczął się okres, w którym oblegane są kąpieliska w całym kraju. Wybierając miejsce do relaksu nad wodą podczas upalnych dni, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego najlepszym rozwiązaniem są strzeżone kąpieliska, które dodatkowo znajdują się pod obserwacją Sanepidu. Listę bezpiecznych miejsc do kąpieli w województwie śląskim znajdziecie w galerii.

📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć? 📢 Katowice Starganiec. Plaża na Stargańcu. Gdzie są nudyści? [ZDJĘCIA] Gdzie są nudyści? Staw Starganiec to popularne miejsce kąpieli i plażowania dla mieszkańców południa Katowic i Mikołowa. Można tam spotkać i nudystów.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Czy wzrośnie opłata za ZUS?