Prasówka 19.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ostatnich dniach wystartowała kampania SMS informująca o czekającej wiadomości na poczcie głosowej. Korzystasz z telefonu z Androidem? Lepiej uważaj! To nowy sposób oszustwa. Wiadomość SMS zawiera link. Zachęca on do pobrania aplikacji na swoje urządzenie. Jeżeli jesteś użytkownikiem Androida i ją pobierzesz, na twoim telefonie zostanie zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które może wykraść Twoje dane do logowania w banku!