Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Tychach. Młody mężczyzna utonął w Jeziorze Paprocany. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia w Tychach. Młody mężczyzna utonął w Jeziorze Paprocany. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować Jak donosi portal 112Tychy - Tyskie Służby Ratunkowe, w niedzielę 20 czerwca, młody mężczyzna utonął w Jeziorze Paprocany. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować.

📢 Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista] Każdy, kto ma w domu radio lub telewizor, powinien zarejestrować te urządzenia i opłacać abonament RTV. Jest jednak duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [20.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Orlen Memoriał Kusocińskiego: Dobek z najlepszym wynikiem na świecie. Fajdek wygrał z Nowickim ZDJĘCIA Na Stadionie Śląskim rozegrany został 67. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. W Chorzowie wydarzeniem był bieg na 800 m, który wygrał Patryk Dobek osiągając najlepszy w tym roku wynik na świecie - 1:43.73 i bijąc swój rekord życiowy. Etiopka Gudaf Tsegay próbowała pobić rekord świata na 1500 m, ale zabrakło jej kilku sekund. Zobaczcie zdjęcia z Orlen Memoriału Kusocińskiego. 📢 Dąbrowa Górnicza się zmienia. Wkrótce jej nie poznacie. Powstają nowe drogi, ronda czy centrum przesiadkowe. Zobaczcie zdjęcia Dąbrowa Górnicza zmienia się całkowicie, tak więc wkrótce trudno będzie ją poznać. Najwięcej nowości czeka kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej oraz połączeń kolejowych. Powstają tu m.in. nowe drogi, ronda, tunele i centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda dziś.

📢 Zalew Chechło-Nakło przyciąga tłumy plażowiczów. Ponad kilometrowy sznur aut czekał na wjazd! Piękna pogoda przyciągnęła tłumy plażowiczów nad zbiornik Zalew Chechło-Nakło, mieszczący się w powiecie tarnogórskim. Na wjazd nad zbiornik czekał ponad kilometrowy sznur aur, sięgający ulicy głównej - Gałczyńskiego. Jakie atrakcje przyciągnęły plażowiczów nad ten zbiornik? 📢 Knurów. Kąpielisko "Leśne Zacisze" pęka w szwach. Pogoda sprzyja, atrakcji wodnych nie brakuje. Zobaczcie zdjęcia Od piątku działa kąpielisko „Leśne Zacisze” w Knurowie. Słoneczna pogoda sprzyja. Warto zaznać trochę ochłody. Zwłaszcza teraz, kiedy doskwierają nam upały. Miłośników wodnych atrakcji w niedzielę nie zabrakło. Kąpielisko "Leśne Zacisze" pęka w szwach. Spora kolejka ustawiła się nawet przed obiektem. Zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Grand Prix Knurowa w biegach: Zawodnicy nie wystraszyli się upału ZDJĘCIA W niedzielę 20 czerwca w Knurowie rozegrano bieg przełajowy na dystansie 5 km. Zawody odbywały się ramach Grand Prix Knurowa, a na starcie stanęło blisko setka biegaczy, którzy nie wystraszyli się panującego tego dnia upału. Zobaczcie zdjęcia z Grand Prix Knurowa w biegach przełajowych. 📢 Dąbrowa Górnicza. Reanimacja na Pogorii I. Mężczyzna zasłabł w wodzie i stracił przytomność. 52-latka zabrało pogotowie W niedzielę 20 czerwca około godziny 10 przy zbiorniku Pogoria I, służby ratownicze reanimowały mężczyznę. 52-latek zasłabł w wodzie i stracił przytomność. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Dąbrowy Górniczej wyciągnęło plażowicza na brzeg i rozpoczęło RKO. 52-latek został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Tam po dalszej reanimacji przez Pogotowie Ratunkowe odzyskał funkcje życiowe.

📢 Parada Równości 2021 [ZDJĘCIA] Tęczowy marsz przeszedł ulicami Warszawy Parada Równości, Warszawa. 19 czerwca ulicami stolicy przeszedł marsz równości organizowany przez środowiska LGBT. "Parada Równości jest najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których wolność, równość i wzajemna tolerancja stanowią wartości nadrzędne" - piszą organizatorzy.

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [20.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Jakość wody w kąpieliskach woj. śląskiego. Wyniki kontroli sanepidu. Tutaj jest bezpiecznie! Niedziela, 20 czerwca, w całym kraju zapowiada się upalnie. Temperatura na termometrach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Wiele osób z rodzinami czy przyjaciółmi wybierze się nad wodę. Pamiętać trzeba jednak o bezpieczeństwie, a na to m.in. wpływa jakość wody. Sprawdziliśmy wyniki kontroli sanepidu. W tych kąpieliskach jest bezpiecznie! Sprawdźcie w galerii.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Policja przerwała bieg. Oświadczenie organizatora ZDJĘCIA Wizz Air Half Marathon miał być świętem biegaczy, a skończył się klapą. Policja przerwała nocny bieg uznając, że jego trasa była źle zabezpieczona. Nie wszyscy zapisani zawodnicy zdołali wystartować. Do tekstu dołączamy niedzielne oświadczenie organizatora biegu. Zobaczcie zdjęcia z Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.

📢 Jan Paweł II 38 lat temu odwiedził Katowice. Z wiernymi spotkał się na lotnisku w Muchowcu. W homilii podkreślał znaczenie godności pracy Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w czerwcu 1983 roku. Papież miał przyjechać rok wcześniej, na 600 -lecie obecności obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze, ale 1982 r. to był czas największych rygorów stanu wojennego i władze nie zgodziły się na pielgrzymkę.

📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 20.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami! 📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Żar leje się z nieba, a kąpieliska przeżywają oblężenie. Na Rudę w Rybniku wybrały się tłumy. Zobaczcie zdjęcia Skwar za oknem doskwiera każdemu. Tropikalne wręcz temperatury dają się we znaki. Nic dziwnego, że baseny i kąpieliska są tak chętnie odwiedzane. Oblężenie przeżywa też rybnicki basen Ruda. W sobotę, 19 czerwca są na nim tłumy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tanie mieszkania od PKP na sprzedaż w woj. śląskim! Można je kupić od ręki. Ceny są zaskakująco niskie Przetargi na mieszkania od PKP! Zobacz ogłoszenia na czerwiec 2021. Kolej w woj. śląskim pozbywa się lokali w atrakcyjnych cenach, położonych w m.in. w Częstochowie, Zabrzu, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej. Sprawdźcie szczegóły. Wystarczy kliknąć w przycisk "zobacz galerię". 📢 Z kasy parafii św. Jacka w Bytomiu zniknął milion złotych? Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Katowicach Prokuratura Okręgowa w Katowicach bada, czy doszło do przywłaszczenia nieco ponad miliona złotych z konta parafii św. Jacka w Bytomiu, a także czy doszło do sfałszowania dokumentów, dzięki którym parafia otrzymała 7,9 miliona złotych unijnej dotacji. 📢 Po wiosennych pracach przyszedł czas na letni relaks. Działkowcy wypoczywają na pięknych i wypielęgnowanych ogródkach Popyt na ogródki działkowe nie maleje. To idealne miejsce, żeby w upalny dzień poszukać ochłody we własnym basenie czy zrelaksować się na leżaku z książką w ręku. Po okresie wiosennych prac, na działkach nadszedł czas na letni odpoczynek. Ale i wiosenna praca jest widoczna. Wypielęgnowane wówczas rośliny latem przyciągają oko wyglądem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Miss Śląska 2021. Oto kandydatki do tytułu Miss Śląska. Gala finałowa odbędzie się w Katowicach Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 MEMY po meczu Polska - Hiszpania. Internauci w wysokiej formie. "No to teraz na Szwedów" MEMY: Miała być katastrofa, a jest nadzieja. Kibice znów mieli frajdę z oglądania reprezentacji Polski. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Hiszpania. 📢 Najtańsze ogródki działkowe w województwie śląskim. Oto najnowsze oferty wraz z cenami. Jest z czego wybierać. Sprawdź Myślicie o własnym ogródku działkowym? Ogródki działkowe, szczególnie te tańsze, są teraz często poszukiwane. W województwie śląskim można znaleźć sporo ogłoszeń. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje - jest to więc dobra okazja, aby kupić własny ogródek działkowy. Ofert sprzedaży w serwisie OLX zdecydowanie nie brakuje. Te najbardziej przystępne cenowo zebraliśmy w jednym miejscu. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię, aby poznać szczegóły.

📢 Hiszpania - Polska: Kibice na Mariackiej w Katowicach ZDJĘCIA W sobotni wieczór na Mariackiej w Katowicach zawsze jest tłoczno. 19 czerwca na najbardziej imprezowej śląskiej ulicy dominowali jednak kibice, którzy w barach oglądali mecz Hiszpania - Polska. Wielu z nich ubranych było w narodowe barwy i ściskało kciuki za Biało-Czerwonych. Zobaczcie zdjęcia z ul. Mariackiej w Katowicach. 📢 Strefa Kibica Libero Katowice: Fani dopingowali Biało-Czerwonych przed telebimem ZDJĘCIA Podczas meczu Hszpania - Polska Strefa Kibica przed Galerią Libero w Katowicach wypełniła się kibicami. Fani w narodowych barwach zgromadzeni przed dużym telebimem głośno dopingowali Biało-Czerwonych. Zobaczcie zdjęcia ze Strefy Kibica Libero Katowice. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Ruch Chorzów hucznie pożegnał III ligę na festynie z kibicami na Cichej ZDJĘCIA Ruch Chorzów w sobotę zorganizował na Cichej festyn dla kibiców pod hasłem "Pożegnanie z III ligą". Kibice obejrzeli na telebimie ostatni mecz ligowy z rezerwami Górnika, a punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, do którego doszło o 19.20 po powrocie zespołu z Zabrza. Zobaczcie zdjęcia z pożegnania Ruchu z III ligą. 📢 Polscy kibice mieli wiarę. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli Przed meczem z Hiszpanią polscy kibice wierzyli, że nie wszystko jeszcze stracone. Razem z fanami gospodarzy stworzyli świetny klimat. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli. 📢 Siemianowicki Bieg Świetlików. Ponad 200 biegaczy wystartowało w Siemianowicach ZDJĘCIA Siemianowicki Bieg Świetlików rozegrano już po raz szósty. W zawodach, których start i meta zlokalizowany był obok stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich, wystartowało ponad 200 biegaczy i miłośników nordic walking, którzy rywalizowali na 5-kilometrowej trasie pokonując ją raz bądź dwa razy. Zobaczcie zdęcia uczestników Siemianowickiego Biegu Świetlików.

📢 Euro 2020. Skład Polski na mecz z Hiszpanią. Są Puchacz i Świderski, Linetty na ławce Euro 2020. Selekcjoner Paulo Sousa podał wyjściowy skład na mecz Hiszpania - Polska. Grzegorza Krychowiaka zastąpi Jakub Moder. W pierwszym meczu selekcjoner stawia m.in. na Tymoteusza Puchacza oraz Karola Świderskiego. 📢 Wypadek w Goczałkowicach. BMW zderzyło się z hyundaiem. Wśród poszkodowanych dziecko. Wezwano LPR Poważny wypadek w Goczałkowicach. W sobotę, 19 czerwca, około godziny 18:00 na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i św. Anny doszło do zderzenia BMW i hyundaia. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Jedna z rannych osób śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala. Wśród poszkodowanych jest także dziecko. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać przez kilka godzin.

📢 Sukces śląskich lekarzy. Przywrócili wzrok niewidomemu mężczyźnie. Wszczepili mu sztuczne rogówki. To pierwszy taki przypadek w Polsce Groźny wypadek, w którym Adam Góra oparzył oczy żrącym płynem, sprawił, że mężczyzna na kilka lat stracił wzrok. Mimo kilku operacji za granicą poprawy nie było. Ta nastąpiła dopiero po zabiegu przeprowadzonym przez śląskich lekarzy. Zespół pod kierownictwem prof. Edwarda Wylęgały wszczepił mężczyźnie sztuczną rogówkę i usunął zaćmę z lewego oka. - Obecnie pan Adam widzi bardzo dobrze - mówi prof. Wylęgała.

📢 Festiwal Grilla w Czeladzi. To prawdziwa kulinarna uczta. Pojawili się znani szefowie kuchni Od 18 do 20 czerwca Czeladź zamienia się w stolicę... grilla. Właśnie tu odbywa się spektakularne wydarzenie kulinarne, na którym obecni są znani i lubiani szefowie kuchni, m.in. Tomek Jakubiak. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:1. Pożegnanie trenera Berety z bramkarzem w ataku ZDJĘCIA W śląskich derbach kończących rozgrywki w grupie trzeciej III ligi rezerwy Górnika Zabrze pokonały Ruch Chorzów 2:1. Był to ostatni mecz na ławce Niebieskich trenera Łukasza Berety, a w ataku gości na stadionie Sparty od pierwszego gwizdka sędziego zagrał bramkarz. Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów. 📢 Ale piękne modele! Efektowna wystawa w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach Aż 380 modeli z całego kraju można oglądać w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach k. Bielska-Białej. Można zobaczyć miniaturowe modele np. szybowców, helikopterów, rakiet, samolotów, łodzi podwodnych, okrętów i pojazdów gąsienicowych. Jedną z perełek wystawy jest model rakiety pocztowej wykonany z czasopisma Mały Modelarz z… 1960 r.

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Śląskie Manewry 2021 w Bytomiu. Szombierki opanowali miłośnicy militariów. Pogoda dopisała Trwa kolejna edycja Śląski Manewrów w Bytomiu, czyli święta dla każdego miłośnika militariów. Zlot pojazdów przyciągnął na teren wokół Szybu Krystyna nie tylko mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Nic dziwnego - pogoda dopisała i to jak! To wydarzenie potrwa do niedzieli, 20 czerwca.

📢 Mały Memoriał Chromika w Mysłowicach. Zdjęcia z biegu Memoriał Jerzego Chromika to jeden z najpopularniejszych biegów przełajowych. W sobotę 19 czerwca w Mysłowicach zorganizowany Mały Memoriał dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Koronawirus: W województwie śląskim 19 nowych zakażeń. W Polsce 168 przypadków Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, opublikowane 19 czerwca, informują o 168 nowych przypadkach zakażeń COVID-19 w całym kraju. Wśród nich jest 19 osób z województwa śląskiego. 📢 Horoskop na czerwiec 2021. Rozliczając się z przeszłością, połóżmy fundamenty pod przyszłość. Sprawdź horoskop miesięczny wróżki Lorelei Horoskop na czerwiec 2021. Wróżka Lorelei postawiła go wszystkim znakom zodiaku, w każdej dziedzinie i przejawach naszego życia. Z kim będzie nam po drodze, kogo lepiej unikać, co wydarzy się w naszym życiu uczuciowym, a także finansach? Przepowiednie wróżki moga być dla nas wskazówką co do tego. Horoskop zodiakalny na czerwiec niesie nadzieję dla tych, którzy szybkim krokiem będą chcieli uwolnić się od przeszłości. Mamy czas trudnych rozliczeń, ale i snucia wspaniałych planów, które mogą przynieść pożądane w życiu zmiany. Nadejdzie dla nich oczekiwany spokój po burzy. Pasja, błyskotliwość i wytrwałość zostaną nagrodzone. Gwiazdy będą sprzyjać znakom, które wykażą się życiową zaradnością i nie osiadają na laurach. Sprawdź horoskop na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku, który przygotowała wróżka Lorelei.

📢 Dramatyczny wypadek w Częstochowie. Czteroletnie dziecko wbiegło prosto pod samochód. Jest w ciężkim stanie, było reanimowane na miejscu Do dramatycznego wypadku doszło w piątek 18 czerwca w Częstochowie na al. Wojska Polskiego. 4-letni chłopczyk wbiegł prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Dziecko było reanimowane na miejscu i w ciężkim stanie, nieprzytomne, zostało przewiezione do szpitala. Ranna została też jego matka, która pobiegła, by je ratować 📢 Bytom. Kobieta wpadła do komina w kamienicy. Cudem przeżyła. Została uwolniona przez sąsiada. Okoliczności zdarzenia bada policja Do niecodziennego wypadku doszło w Bytomiu. W budynku wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Metodego podczas prac montażowych na dachu budynku kobieta wpadła do przewodu kominowego. Cudem przeżyła. Okoliczności zdarzenia bada policja.

📢 Colosseum Sauna Arena w Czeladzi otwarta od 18 czerwca 2021. To największa sauna w Polsce i na świecie. Byli rzymscy legioniści i Lady Pank Piątek 18 czerwca 2021 roku zapisze się w historii Czeladzi. Po godzinie 17 oficjalnie otwarta została w tym mieście największa na świecie sauna – Colosseum Sauna Arena. Wydarzenie to połączone zostało m.in. z wielkim weekendowym „Festiwalem Grilla 2021” , który potrwa w nowej części kompleksu term Pałacu Saturna do niedzieli 20 czerwca. Cały czeladzki kompleks świętuje również swoje 10-lecie.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Przebudowa kolejowego węzła Czechowice-Dziedzice. Kiedy zakończenie tej inwestycji? Mija 20 miesięcy od podpisania kontraktu na przebudowę kolejowego węzła czechowickiego. Jego wartość to 1,4 mld zł. Wykonawcą jest Budimex. Wszystko ma być gotowe na wrzesień 2023, ale są starania, by termin zakończenia inwestycji przyspieszyć. 📢 Pięć kilometrów betonowej autostrady oddano 18 czerwca. W sierpniu ma zniknąć ostatni, kilkukilometrowy fragment starej gierkówki Pięć kilometrów nowiutkiej betonowej jezdni na autostradzie A1 oddali wykonawcy kierowcom. To łódzki odcinek A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Jedna z tych części autostrady, gdzie wciąż kierowcy przemykali kilka kilometrów starą gierkówką. Od piątku 18 czerwca do ich dyspozycji oddano 5 km betonówki. W sierpniu z kolei zniknie ostatni jeszcze eksploatowany odcinek starej gierkówki. Zastąpi go betonowa jezdnia A1.

📢 Premier z wizytą w Mikołowie. Mateusz Morawiecki odwiedził zakład firmy Rolnik Premier Matusz Morawiecki podczas swojej wizyty w województwie śląskim odwiedził Mikołów, gdzie zobaczył zakład należący do firmy Rolnik - jednego z największych w Polsce producentów na rynku owocowo-warzywnym. - Cieszę się, że udaje nam się coraz lepiej budować markę polskiej żywności. To 34 miliardy euro eksportu - zauważył szef rządu. Odniósł się również do bieżących spraw - cyberataku na skrzynki mailowe polityków, a także negocjacji dotyczących kopalni w Turowie. 📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych.

📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani. 📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Orzesze: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Kobieta chciała przejechać na rowerze Orzesze. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator.

📢 Szczepienia w woj. śląskim. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin Szczepienia w województwie śląskim: Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy. 📢 Skwer nad tunelem DTŚ w Gliwicach zmieni się nie do poznania. Prace ruszyły. Zachwyci? Tonące w zieleni pergole, zachwycające, różnorodne rośliny, kwietna łąka i plaża z palmami. Nowe miejsce w centrum Gliwic. Pusty, nieciekawy skwer nad tunelem DTŚ w centrum Gliwic czeka metamorfoza. Prace już się rozpoczęły. Czy to miejsce po zmianach zachwyci?

📢 CBŚP rozbiło gang handlarzy bronią. Na Śląsku w akcji brali udział kontrterroryści Broń palną krótką i długą, granaty bojowe, pocisk artyleryjski, amunicję i broń białą. To efekt uderzenia policjantów CBŚP w handlarzy bronią. Łącznie zatrzymano siedem osób, którym postawiono zarzut posiadania, przerabiania i handel bronią palną, w tym 4 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono jednocześnie na terenie 8 województw, w tym na Śląsku.

📢 Zabójstwo w Rudzie Śląskiej. 54-latka ugodziła partnera nożem. Mężczyzna zmarł. Kobiecie grozi teraz dożywocie Rudzcy policjanci zatrzymali 54-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Kobieta kłóciła się ze swoim partnerem. W pewnym momencie nie wytrzymała i ugodziła go nożem w klatkę piersiową. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie rudzianka usłyszała zarzut zabójstwa. Kobieta trafiła już do aresztu i usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie 23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.

📢 Euro 2020. Aktywista wylądował paralotnią na murawie. O krok od tragedii przed meczem Francja - Niemcy w Monachium Euro 2020. To pierwszy tak głośny protest podczas turnieju. Tuż przed meczem Francja - Niemcy w Monachium na murawie stadionu wylądował aktywista Greenpeace. Dziennik "Bild" podaje, że zranił dwie osoby i uszkodził elementy techniczne stadionu.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Beka ze Śląska MEMY Cały internet śmieje się ze Ślązaków. Hanysy też się z siebie śmieją Beka ze Śląska. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami!

📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 Wyzwania województwa śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej - III edycja Konferencji Silesia 2030 Czy możliwe jest wybudowanie lotniska z CO2? Czy Polska może całkowicie zrezygnować z węgla w produkcji energii? Czy woj. śląskie jest gotowe na wyzwania z tym związane i czy unikniemy katastrofy ekonomicznej? Która energia odnawialna jest przyszłością polskiej nowoczesnej energetyki? Czym tak naprawdę jest zielony wodór i kiedy będziemy mogli go realnie wykorzystywać jako paliwo do naszych samochodów?

📢 Polskie Malediwy zachwycają. Park Gródek w Jaworznie to stromy klif, lazurowa czysta woda i soczysta zieleń Polskie Malediwy wyglądają obłędnie wręcz rewelacyjnie. Przy słonecznej pogodzie wprost olśniewają całe rodziny. Śpiew ptaków, strome klify, krystalicznie czysta lazurowa woda. Brzmi świetnie jak egzotyczna podróż za granicę? Nic bardziej mylnego! Park Gródek znajduje się w Jaworznie i cudownie wypiękniał na wiosnę. To idealne miejsce na wypad z rodziną. Nasza znakomita fotoreporterka, Marzena Bugała, uchwyciła piękno tego miejsca. Zobaczcie przepiękne zdjęcia tego cudnego zakątka. 📢 Młodzi i gniewni przestępcy ze Śląska. Brali udział w bójkach, kradli, prowadzili auta pijani. Szuka ich śląska policja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poszukuje setek przestępców. Tym razem publikujemy wizerunki najmłodszych, którzy są poszukiwani za najróżniejsze przestępstwa. Od udziału w bójkach, przez handel narkotykami, po jazdę samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

