Prasówka 20.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Ponad 30 najlepszych zawodników slopestyle MTB z całego świata, specjalny tor skonstruowany w samym sercu miasta i emocjonująca walka o punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Wielki finał Red Bull Roof Ride rozpocznie się w sobotę, 21 sierpnia, o godzinie 15:00 w Katowicach. Finałową rywalizację będzie można oglądać na żywo przed katowickim Spodkiem, gdzie zostanie wpuszczonych 5000 kibiców.

Śmiertelny wypadek pod Gliwicami. W maleńkiej Bargłówce, na DW 919 doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta zginęła pod kołami samochodu ciężarowego. Na ten moment nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Na miejscu działają policjanci, Inspekcja Transportu Drogowego i prokurator. Droga jest nieprzejezdna.

Banan to jeden z ulubionych owoców zagranicznych w Polsce. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Tym razem sprawdzimy co dzieje się z naszym organizmem gdy jemy banany? Kto powinien jeść te pyszne owoce, a kto raczej ich unikać. Zobaczcie.

Kto zdaniem ekspertów nigdy nie powinien pić kawy? Chociaż prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane, są osoby, które nie tylko nie będą czerpać korzyści z picia tego napoju, ale może on być dla nich wręcz szkodliwy.

Tym razem przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych mam. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, które kobiety uznawane są za najlepsze mamy.