Prasówka 2.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na piątek, 3 września. Co się dzisiaj wydarzy? Horoskop zodiakalny stawia wróżka Matara 3.09.2021 Horoskop dzienny na piątek, 3 września 2021. Horoskop przygotowała wróżka Matara. Które znaki zodiaku przejdą dzień bez problemów, a które powinny spodziewać się przeszkód? Jaki to będzie dzień? Matara przepowiada z kart i gwiazd, co się dzisiaj wydarzy i jak należy przygotować się na to, co przynosi nam los. Horoskop dla każdego znaku zodiaku znajdziesz w galerii. KLIKNIJ W ZDJĘCIE.

📢 Internauci się śmieją. Najlepsze memy po meczu Polska - Albania Reprezentacja Polski bardzo szczęśliwie, ale aż 4:1 wygrała z Albanią w eliminacjach mistrzostw świata 2022. Tradycyjnie już owocem występu Biało-Czerwonych były memy. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Lewandowski to maszyna! MEMY po meczu Polska - Albania [ZDJĘCIA] MEMY po meczu Polska - Albania. Reprezentacja Polski wysoko wygrała, ale kibice przez długi czas nie mogli w pełni zaufać tej drużynie. Głupie błędy w defensywie i nie do końca kontrolowane przez nasz zespół spotkanie to główne zarzuty po wygranej nad Albanią. Na szczęście polski zespół zdobył 3 punkty, a my znów możemy się pośmiać z twórczości internautów. Oto MEMY po meczu Polska - Albania.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe ceny biletów Kolei Śląskich, oferty dobowe, na weekend. Promocje i zniżki od 1.09. Likwidacja 30-procentowej zniżki dla seniorów Mniejsze zniżki dla seniorów, koniec z 10-godzinnym biletem, za to jest dobowy bilet, ważny w metropolii i tańsza podróż poza szczytem. Od 1 września 2021 Koleje Śląskie zmieniły taryfy. Oficjalnie: dążą do uproszczenia cen i taryf. Jeśli nie jesteście się w stanie połapać, jaki bilet jest teraz dla Was najkorzystniejszy, nic dziwnego - to wcale nie jest łatwe. Oto nowe oferty, promocje i zniżki w woj. śląskim oraz bazowe ceny biletów na pociąg.

📢 Kuchenne rewolucje w Piekarach Śląskich. Magda Gessler zmieniła Modry Kociołek w Laboratorium chleba W czwartek, 2 września w TVN rozpocznie się emisja nowego sezonu „Kuchennych rewolucji”. Tym razem odwiedzi między innymi: Zamość, Jawor, Golub-Dobrzyń i Inowrocław. Dwukrotnie zagości też w Piekarach Sląskich. Pierwsza z piekarskich restauracji będzie jednocześnie bohaterką premierowego odcinka 23. sezonu "Kuchennych rewolucji". Jak Modry Kociołek przemieniał się w Laboratorium Chleba zobaczymy 2 września o godz. 21.30. 📢 Musisz wymienić prawo jazdy! Nawet bezterminowe. Kogo dotyczy i jaki jest koszt? Oto ważne terminy. Do kiedy trzeba wymienić? Wymiana prawo jazdy według najnowszych przepisów. Dotyczy to każdego kierowcy, a jest ich w Polsce niemal 22 miliony. Nie wydaje się już dożywotnich dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Bezterminowe prawo jazdy należy zatem prędzej czy później wymienić. Jaki jest koszt i czas wymiany? Na ile lat wydawane jest teraz prawo jazdy? I do kiedy właściciele bezterminowego prawa jazdy muszą postarać się o nowy dokument? Sprawdźcie szczegóły w poniższym artykule bądź galerii!

📢 Włoskie mieszkanie Zbigniewa Bońka robi wrażenie. Były prezes PZPN żyje w Rzymie. Mamy prywatne zdjęcia! Zbigniew Boniek nie jest już prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszego futbolu. Były gwiazdor polskiej kadry pracuje jako wiceprezydent UEFA. Na co dzień Boniek mieszka we Włoszech. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zdecydował się na zakup domu, ale jego bardzo okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Boniek mieszka na co dzień w Rzymie. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Horoskop dzienny na czwartek, 2 września. Co się dzisiaj wydarzy? Horoskop zodiakalny stawia wróżka Matara 2.09.2021 Horoskop dzienny na czwartek, 2 września 2021. Horoskop przygotowała wróżka Matara. Przepowiada z kart i gwiazd, co się dzisiaj wydarzy i jak należy przygotować się na to, co przynosi nam los. Które znaki zodiaku przejdą dzień bez problemów, a które powinny spodziewać się przeszkód? Jaki to będzie dzień? Horoskop dla każdego znaku zodiaku znajdziesz w galerii. KLIKNIJ W ZDJĘCIE.