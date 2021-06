Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory Miss Śląska 2021: już niedługo rozstrzygnięcie konkursu. Która z dziewczyn wygra walkę o tytuł najpiękniejszej Ślązaczki?”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory Miss Śląska 2021: już niedługo rozstrzygnięcie konkursu. Która z dziewczyn wygra walkę o tytuł najpiękniejszej Ślązaczki? Najpiękniejsze młode dziewczyny ze Śląska rywalizują ze sobą w konkursie Miss Śląska 2021. 2 lipca odbędzie się gala finałowa, podczas który jury wyłoni zwyciężczynię, która jako jedna z czterech, otrzyma przepustkę do Ćwierćfinału Miss Polski 2021. Oprócz gali, która odbędzie się w Katowicach o godzinie 17, na oficjalnej stronie konkursu został zorganizowany plebiscyt na Miss Śląska Internetu. Jak wyglądają przygotowania do gali finałowej?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.06.21

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [22.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia - 22.06.2021] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 6 śląskich miast zagrożonych utratą 2 mld zł na transformację z unijnego funduszu. Przez koncesję wydaną nowej kopalni w Mysłowicach Prezydenci 6 miast podregionu katowickiego próbują ratować 2 mld zł, które miały otrzymać w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze są zagrożone z powodu przygotowywanej w Mysłowicach inwestycji w nową, prywatną kopalnię węgla kamiennego.

📢 Katowice: wypadek na DTŚ! Zderzenie auta osobowego z ciężarówką. Zamknięty tunel w stronę Sosnowca Wypadek na DTŚ w Katowicach. W poniedziałek 21 czerwca po godzinie 15 doszło do zderzenia auta osobowego marki Seat z samochodem ciężarowym, tuż przed tunelem. Policja, by oczyścić drogi, zamknęła katowicki tunel. Uczestnicy wypadku nie ponieśli żadnych obrażeń. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek zamieszkał z Marceliną Ziętek. Wspaniały nowy dom mistrza świata [prywatne zdjęcia] 21.06 Piotr Żyła przeżywa wyjątkowy czas. Skoczek nie kryje już, że jest w szczęśliwym związku z ukochaną Marceliną Ziętek. Narciarz i znacznie młodsza od niego aktorka zamieszkali razem w Szczyrku. Żyła kupił dla siebie i dla partnerki piękny nowy dom. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj szczegóły. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Kierowco, tutaj miej się na baczności! Te fotoradary w woj. śląskim robią kierowcom najwięcej zdjęć Fotoradary w woj. śląski: 106,5 tysiąca wykroczeń w ciągu pięciu miesięcy tego roku zarejestrowały w Śląskiem wszystkie działające tu fotoradary. To oznacza że większość kierowców, uwiecznionych na zdjęciach, zrobionych przez te urządzenia może się w najbliższych tygodniach spodziewać mandatów. Gdzie stoją najbardziej "zapracowane" fotoradary w Śląskiem?

📢 IMGW ostrzega przed upałami w woj. śląskim. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza! Nadciągają burze IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa śląskiego. Od prawie w całym kraju termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza. Upalnie jest też na Górnym Śląsku. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do 22 czerwca do godziny 18.00. 📢 Horoskop na czerwiec 2021. Rozliczając się z przeszłością, połóżmy fundamenty pod przyszłość. Czytaj horoskop miesięczny wróżki Lorelei Sprawdź horoskop na czerwiec 2021. Wróżka Lorelei postawiła go wszystkim znakom zodiaku, w każdej dziedzinie i przejawach naszego życia. Z kim będzie nam po drodze, kogo lepiej unikać, co wydarzy się w naszym życiu uczuciowym, a także finansach? Przepowiednie wróżki mogą być dla nas wskazówką co do tego. Horoskop zodiakalny na czerwiec niesie nadzieję dla tych, którzy szybkim krokiem będą chcieli uwolnić się od przeszłości. Mamy czas trudnych rozliczeń, ale i snucia wspaniałych planów, które mogą przynieść pożądane w życiu zmiany. Nadejdzie dla nich oczekiwany spokój po burzy. Pasja, błyskotliwość i wytrwałość zostaną nagrodzone. Gwiazdy będą sprzyjać znakom, które wykażą się życiową zaradnością i nie osiadają na laurach. Sprawdź horoskop na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku, który przygotowała wróżka Lorelei.

📢 Będzin. Muzeum Ford Mobil zaprasza. Drugiego takiego nie ma w całej Polsce. Te samochody to prawdziwe motoryzacyjne perły Niepozorna hala przy ulicy Krakowskiej w Będzinie. Na niej napis Muzeum Ford Mobil. Każdy, kto tu jeszcze nie zawitał, musi zrobić to koniecznie! Dlaczego? Bo po przekroczeniu progu tego magicznego miejsca przenosimy się w lata 20. i 30. minionego wieku. Gra stylowa muzyka, na ścianach zdjęcia z epoki, przy autach stoją postacie ubrane w stroje z początku XX wieku, a pod dachem piękne, wyjątkowe fordy. Jest ich prawie trzydzieści. To pierwsze i jedyne takie miejsce w całej Polsce.

📢 Dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce poniżej 100! W tym jedynie 8 na Śląsku Przedstawiamy najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia - 26 czerwca 2021 roku. Według danych z resortu zdrowia, minionej doby odnotowano jedynie 73 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Minionej doby zmarła też tylko jedna osoby z powodu COVID-19.

📢 Pyton królewski w Sosnowcu. Wąż pełznął ulicami w centrum miasta. Złapał go strażnik miejski Pyton królewski w Sosnowcu! Ale ten widok zdziwił mieszkańców Sosnowca. W centrum miasta mieszkanka zauważyła węża. Gada schwytał strażnik miejski - st. insp. Mariusz Tyszkiewicz. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w mediach społecznościowych żartobliwie zwrócił się do mieszkańców, by mimo tropikalnych temperatur, nie wypuszczali luzem swoich tropikalnych zwierząt.

📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość.

📢 Miedźna. Tragedia na drodze. Kierowca audi zginął w trakcie wyprzedzania. Uderzył czołowo w słup energetyczny Nie żyje 35-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego. Mężczyzna w trakcie wyprzedzania stracił panowanie nad samochodem i uderzył w słup energetyczny. Mimo reanimacji, mężczyzna zmarł na miejscu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Góra w gminie Miedźna. 📢 Mikołów. Groźny wypadek na DK44. Osobówka zderzyła się z ciężarówką na ulicy Gliwickiej. Stan młodego kierowcy jest krytyczny Wypadek w Mikołowie na skrzyżowaniu Gliwickiej z Łączną. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na DK44. Kierowca samochodu osobowego nie zatrzymał się na znaku "STOP" i wjechał pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Kierujący osobówką 25-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. 📢 Miss Śląska 2021. Oto kandydatki do tytułu Miss Śląska. Gala finałowa odbędzie się w Katowicach Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Pogoda: koniec upałów. Nadciągają gwałtowne burze z gradem i intensywnym deszczem. Prognoza pogody IMGW na 21-27.06. Pogoda w najbliższym tygodniu się zmieni, a lato pokaże swoją drugą twarz. Przed nami koniec upałów i początek gwałtownych zjawisk w pogodzie. Przez Polskę przejdą burze z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu. Mniej więcej do połowy tygodnia będzie jeszcze gorąco, lecz ostatni weekend czerwca ma być znacznie chłodniejszy. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na 21-27 czerwca 2021.

📢 Jakość wody w kąpieliskach woj. śląskiego. Wyniki kontroli sanepidu. Gdzie jest bezpiecznie? Niedziela, 20 czerwca, w całym kraju zapowiada się upalnie. Temperatura na termometrach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Wiele osób z rodzinami czy przyjaciółmi wybierze się nad wodę. Pamiętać trzeba jednak o bezpieczeństwie, a na to m.in. wpływa jakość wody. Sprawdziliśmy wyniki kontroli sanepidu. W tych kąpieliskach jest bezpiecznie! Sprawdźcie w galerii. 📢 Najtańsze ogródki działkowe w Śląskiem. Oto najnowsze oferty wraz z cenami. Jest z czego wybierać. Sprawdź Myślicie o własnym ogródku działkowym? Ogródki działkowe, szczególnie te tańsze, są teraz często poszukiwane. W województwie śląskim można znaleźć sporo ogłoszeń. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje - jest to więc dobra okazja, aby kupić własny ogródek działkowy. Ofert sprzedaży w serwisie OLX zdecydowanie nie brakuje. Te najbardziej przystępne cenowo zebraliśmy w jednym miejscu. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię, aby poznać szczegóły.

📢 Śledczy rozbili gang. Akcja w wielu miastach regionu. 1,5 mln zł, luksusowy samochód, 209 automatów do gry i ruletki. Zatrzymano 17 osób. Śledczy zatrzymali 17 członków gangów i zlikwidowali 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi. Oprócz przechwyconych 209 automatów i ruletki do gry funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,5 mln złotych w różnych walutach oraz luksusowy samochód. To wspólna akcja Śląskiej Policji, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa. 📢 Wielka awaria w banku Santander. Zablokowane pieniądze i wyczyszczone konta. Bankowość internetowa nie działa. Klienci są wściekli Wielka awaria w banku Santander trwa od weekendu. Zaniepokojeni klienci bili na alarm w mediach społecznościowych. To co, spotkało niektórych to wyczyszczone konta bankowe, zablokowane pieniądze i ogromne problemy z bankowością internetową. Santander zapewnia, że trwają pracę nad usunięciem przyczyn awarii. Niektórzy klienci odzyskali już pieniądze.

📢 Chorzów. Pożar hali magazynowej i warsztatu samochodowego. Nad miastem pojawiły się czarne kłęby dymu Pożar hali magazynowej i warsztatu samochodowego przy ul. Piotra Skargi w Chorzowie. Na miejscu z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. W akcji uczestniczył również pluton ratowniczo-chemiczny PSP, który kontroluje, czy nie doszło do skażenia powietrza. Strażakom udało sie opanowac pożar, jednak 21 czerwca wieczorem dogaszanie pogorzeliska wciąż jeszcze trwało. 📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Dziś nie będzie energii elektrycznej w tych miastach i powiatach Prądu nie będzie w wielu miastach woj. śląskiego. Tauron Dystrybucja poinformował o wyłączeniach w woj. śląskim związanych z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie w tym tygodniu nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku. A jak będzie w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Jaworznie i powiatach: tarnogórskim, mikołowskim, pszczyńskim, cieszyński i żywieckim. Niestety, sporo wyłączeń zaplanowano w Katowicach, ale także powiatach pszczyńskim, cieszyńskim i żywieckim.

📢 Sosnowiec. Dziecko w oknie życia zostawiono w zakonie sióstr karmelitanek. Chłopczyk trafił do szpitala W niedzielę, 20 czerwca, tuż po godzinie 16 pozostawiono malutkiego chłopca w oknie życia u sióstr karmelitanek. Chłopiec ma kilka tygodni. Jak podaje Caritas diecezji sosnowieckiej, jest zadbany. Trafił do szpitala, gdzie poddany zostanie niezbędnym badaniom. 📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa.

📢 Masz piec, kominek, kozę, fotowoltaikę? Od 1 lipca zgłosisz je w urzędzie albo zapłacisz grzywnę: 21.06.2021 Wielu właścicieli domów i mieszkań nie wie, że wkrótce spadnie na nich nowy obowiązek. Na zmianę nie są też gotowe urzędy.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia] Artur Szpilka mistrzem świata w boksie już nie zostanie, ale powodzenia finansowego może zazdrościć mu wielu rywali. Nowy dom urządził razem z narzeczoną Kamilą Wybrańczyk. Jak mieszka Artur Szpilka? Zobaczcie na prywatnych zdjęciach bokserskiej pary. 📢 Dąbrowa Górnicza się zmienia. Wkrótce jej nie poznacie. Powstają nowe drogi, ronda czy centrum przesiadkowe. Zobaczcie zdjęcia Dąbrowa Górnicza zmienia się całkowicie, tak więc wkrótce trudno będzie ją poznać. Najwięcej nowości czeka kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej oraz połączeń kolejowych. Powstają tu m.in. nowe drogi, ronda, tunele i centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda dziś.

📢 Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Kibice na trybunach Stadionu Śląskiego ZDJĘCIA Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim mogło obejrzeć na żywo 7,7 tys. widzów. Kibice nie zapełnili wszystkich dostępnych miejsc, ale na widowni pojawiło się kilka tysięcy fanów, którzy obejrzeli ciekawe zawody. Zobaczcie zdjęcia kibiców na Orlen Memoriale Kusocińskiego.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Grand Prix Knurowa w biegach: Zawodnicy nie wystraszyli się upału ZDJĘCIA W niedzielę 20 czerwca w Knurowie rozegrano bieg przełajowy na dystansie 5 km. Zawody odbywały się ramach Grand Prix Knurowa, a na starcie stanęło blisko setka biegaczy, którzy nie wystraszyli się panującego tego dnia upału. Zobaczcie zdjęcia z Grand Prix Knurowa w biegach przełajowych.

📢 Dąbrowa Górnicza. Reanimacja na Pogorii I. Mężczyzna zasłabł w wodzie i stracił przytomność. 52-latka zabrało pogotowie W niedzielę 20 czerwca około godziny 10 przy zbiorniku Pogoria I, służby ratownicze reanimowały mężczyznę. 52-latek zasłabł w wodzie i stracił przytomność. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Dąbrowy Górniczej wyciągnęło plażowicza na brzeg i rozpoczęło RKO. 52-latek został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Tam po dalszej reanimacji przez Pogotowie Ratunkowe odzyskał funkcje życiowe. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Co się musi stać, żeby Polacy wyszli z grupy? I na kogo wtedy trafią? DRABINKA EURO 2020 Remis z Hiszpanią przedłużył szanse polskiej reprezentacji na wyjście z grupy na mistrzostwach Europy. Co się musi stać, by ten cel został osiągnięty i na kogo Biało-Czerwoni trafiliby wtedy w kolejnej rundzie?

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Policja przerwała bieg. Oświadczenie organizatora ZDJĘCIA Wizz Air Half Marathon miał być świętem biegaczy, a skończył się klapą. Policja przerwała nocny bieg uznając, że jego trasa była źle zabezpieczona. Nie wszyscy zapisani zawodnicy zdołali wystartować. Do tekstu dołączamy niedzielne oświadczenie organizatora biegu. Zobaczcie zdjęcia z Wizz Air Katowice Half Marathon 2021.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Żar leje się z nieba, a kąpieliska przeżywają oblężenie. Na Rudę w Rybniku wybrały się tłumy. Zobaczcie zdjęcia Skwar za oknem doskwiera każdemu. Tropikalne wręcz temperatury dają się we znaki. Nic dziwnego, że baseny i kąpieliska są tak chętnie odwiedzane. Oblężenie przeżywa też rybnicki basen Ruda. W sobotę, 19 czerwca są na nim tłumy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Strefa Kibica Libero Katowice: Fani dopingowali Biało-Czerwonych przed telebimem ZDJĘCIA Podczas meczu Hszpania - Polska Strefa Kibica przed Galerią Libero w Katowicach wypełniła się kibicami. Fani w narodowych barwach zgromadzeni przed dużym telebimem głośno dopingowali Biało-Czerwonych. Zobaczcie zdjęcia ze Strefy Kibica Libero Katowice. 📢 Ruch Chorzów hucznie pożegnał III ligę na festynie z kibicami na Cichej ZDJĘCIA Ruch Chorzów w sobotę zorganizował na Cichej festyn dla kibiców pod hasłem "Pożegnanie z III ligą". Kibice obejrzeli na telebimie ostatni mecz ligowy z rezerwami Górnika, a punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, do którego doszło o 19.20 po powrocie zespołu z Zabrza. Zobaczcie zdjęcia z pożegnania Ruchu z III ligą. 📢 Polscy kibice mieli wiarę. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli Przed meczem z Hiszpanią polscy kibice wierzyli, że nie wszystko jeszcze stracone. Razem z fanami gospodarzy stworzyli świetny klimat. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli.

📢 Siemianowicki Bieg Świetlików. Ponad 200 biegaczy wystartowało w Siemianowicach ZDJĘCIA Siemianowicki Bieg Świetlików rozegrano już po raz szósty. W zawodach, których start i meta zlokalizowany był obok stawu Rzęsa w Siemianowicach Śląskich, wystartowało ponad 200 biegaczy i miłośników nordic walking, którzy rywalizowali na 5-kilometrowej trasie pokonując ją raz bądź dwa razy. Zobaczcie zdęcia uczestników Siemianowickiego Biegu Świetlików. 📢 Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:1. Pożegnanie trenera Berety z bramkarzem w ataku ZDJĘCIA W śląskich derbach kończących rozgrywki w grupie trzeciej III ligi rezerwy Górnika Zabrze pokonały Ruch Chorzów 2:1. Był to ostatni mecz na ławce Niebieskich trenera Łukasza Berety, a w ataku gości na stadionie Sparty od pierwszego gwizdka sędziego zagrał bramkarz. Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów.

📢 Ale piękne modele! Efektowna wystawa w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach Aż 380 modeli z całego kraju można oglądać w ramach VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych IKAR 2021 w Mazańcowicach k. Bielska-Białej. Można zobaczyć miniaturowe modele np. szybowców, helikopterów, rakiet, samolotów, łodzi podwodnych, okrętów i pojazdów gąsienicowych. Jedną z perełek wystawy jest model rakiety pocztowej wykonany z czasopisma Mały Modelarz z… 1960 r. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Śląskie Manewry 2021 w Bytomiu. Szombierki opanowali miłośnicy militariów. Pogoda dopisała Trwa kolejna edycja Śląski Manewrów w Bytomiu, czyli święta dla każdego miłośnika militariów. Zlot pojazdów przyciągnął na teren wokół Szybu Krystyna nie tylko mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Nic dziwnego - pogoda dopisała i to jak! To wydarzenie potrwa do niedzieli, 20 czerwca. 📢 Mały Memoriał Chromika w Mysłowicach. Zdjęcia z biegu Memoriał Jerzego Chromika to jeden z najpopularniejszych biegów przełajowych. W sobotę 19 czerwca w Mysłowicach zorganizowany Mały Memoriał dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Przebudowa kolejowego węzła Czechowice-Dziedzice. Kiedy zakończenie tej inwestycji? Mija 20 miesięcy od podpisania kontraktu na przebudowę kolejowego węzła czechowickiego. Jego wartość to 1,4 mld zł. Wykonawcą jest Budimex. Wszystko ma być gotowe na wrzesień 2023, ale są starania, by termin zakończenia inwestycji przyspieszyć. 📢 Nad Bałtykiem jeszcze drożej niż przed rokiem. "Nocleg nad Bałtykiem droższy o ponad 9 proc. niż w 2020" Za tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu nad morzem w szczycie sezonu zapłacimy tyle co za pobyt w Grecji. Najdrożej jest w Sopocie.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyźni i kobiety ostrzelali policjantów. Napastnicy byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać.

📢 Orzesze: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Kobieta chciała przejechać na rowerze Orzesze. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator. 📢 Szczepienia w woj. śląskim. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin Szczepienia w województwie śląskim: Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

📢 Zabójstwo w Rudzie Śląskiej. 54-latka ugodziła partnera nożem. Mężczyzna zmarł. Kobiecie grozi teraz dożywocie Rudzcy policjanci zatrzymali 54-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Kobieta kłóciła się ze swoim partnerem. W pewnym momencie nie wytrzymała i ugodziła go nożem w klatkę piersiową. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie rudzianka usłyszała zarzut zabójstwa. Kobieta trafiła już do aresztu i usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach. 📢 Paznokcie na lato 2021: wzory i pomysły na wakacyjne paznokcie. Jakie trendy podbijają serca? Piękne paznokcie na lato i wakacje ZDJĘCIA Paznokcie na lato 2021: jakie wzory i trendy podbiją serca pań w nadchodzących sezonie? Letnie miesiące to czas, kiedy wiele kobiet decyduje się na nieco odważniejsze i rzucające się w oczy stylizacje paznokci - neonowe kolory, oryginalne zdobienia czy wakacyjne motywy. Garść inspiracji, którą znajdziecie w poniższej galerii pomoże Wam wybrać idealny wzór na piękne paznokcie na lato 2021.

📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki.

📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 Wyzwania województwa śląskiego w dobie europejskiej transformacji energetycznej - III edycja Konferencji Silesia 2030 Czy możliwe jest wybudowanie lotniska z CO2? Czy Polska może całkowicie zrezygnować z węgla w produkcji energii? Czy woj. śląskie jest gotowe na wyzwania z tym związane i czy unikniemy katastrofy ekonomicznej? Która energia odnawialna jest przyszłością polskiej nowoczesnej energetyki? Czym tak naprawdę jest zielony wodór i kiedy będziemy mogli go realnie wykorzystywać jako paliwo do naszych samochodów? 📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Dziennika Zachodniego", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3.

📢 Chcieli sprzedać mieszkanie, wrzucając takie zdjęcia. Co oni sobie myśleli? Galeria absurdów Aż trudno w to uwierzyć, ale patrzysz na autentyczne zdjęcia z ogłoszeń sprzedaży, wrzucone przez profesjonalne agencje nieruchomości. Jak oni chcieli znaleźć nabywców? 📢 Młodzi i gniewni przestępcy ze Śląska. Brali udział w bójkach, kradli, prowadzili auta pijani. Szuka ich śląska policja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach poszukuje setek przestępców. Tym razem publikujemy wizerunki najmłodszych, którzy są poszukiwani za najróżniejsze przestępstwa. Od udziału w bójkach, przez handel narkotykami, po jazdę samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 📢 Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku. Zobaczcie zdjęcia Patrycja Tomaszczyk-Kindla to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych na Śląsku. ZOBACZCIE jej zdjęcia z sesji zdjęciowej i porównajcie do tych sprzed 17 lat, gdy zdobyła tytuł "Międzynarodowej Miss Wakacji". Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku specjalnie dla Was.

📢 Nowe memy o kierowcach osobówek i samochodach. Śmieszne sytuacje na drogach. Zobacz zdjęcia, gify i obrazki o kierowcach (9.04.2021) Kierowcy osobówek - memy. Obejrzyj nowe najlepsze memy o kierowcach samochodów osobowych z pewnością zawstydzą niejednego "króla szos". To właśnie w tej grupie użytkowników dróg dochodzi do największej liczby niesamowitych przypadków komunikacyjnych. Zobacz dziwne i zaskakujące zdarzenia drogowe (9.04.2021). 📢 Pedofile poszukiwani w Polsce. Policja ujawniła nazwiska i twarze tych, którzy skrzywdzili dzieci Pedofile są poszukiwani w Polsce. Policja z całej Polski tropi 35 osób, poszukiwanych w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itd. Za przestępstwa tego typu art. 200 kodeksu karnego przewiduje 15 lat więzienia. Wizerunki i rysopisy poszukiwanych znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Te alkohole powodują największego kaca! Na nie trzeba szczególnie uważać [lista] Ból głowy, światłowstręt, suchość w ustach, dreszcze, biegunka, nudności... Symptomy kaca zna chyba każdy... Żeby wspomnienie imprezy było miłe także następnego dnia rano, warto wiedzieć, które alkohole powodują największego kaca. Sprawdźcie! 📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE. 📢 Przepowiednia z Małopolski, która w większości się spełniła. Jaką wizję snuje przed Polską? Na kartach historii świata można było usłyszeć o wielu tajemniczych przepowiedniach czy proroctwach, które najczęściej dotyczyły jakichś apokaliptycznych wydarzeń (najczęściej daty końca świata). Któż z nas nie słyszał o przepowiedniach królowej Saby, Nostradamusa, czy Baby Wangi. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w Tęgoborzy - niewielkiej wsi w gminie Łososina Dolna – również powstało proroctwo dotyczące Polski i Europy, które w większości się sprawdziło. Co się w nim znajdywało? Przejdźcie do galerii i przekonajcie się!

📢 Nowe, nietypowe objawy koronawirusa: Niska temperatura ciała i ból oczu. Jak może jeszcze objawiać się COVID-19? Lista rzadszych objawów Gorączka, kaszel, brak węchu czy smaku - to objawy zakażenia koronawirusem, o których mówi się od początku trwania pandemii. Jednak z biegiem czasu i z wzrastającą liczbą zakażeń samopoczucie chorych na COVID-19 wskazuje na to, że nie tylko dotychczas znane objawy nie występują u pacjentów, ale, co więcej, pojawiają się zupełnie nowe syndromy świadczące o zakażeniu. Do nietypowych objawów koronawirusa należą m. in. niska temperatura ciała - 35 stopni Celsjusza, ale także ból oczu. Sprawdź, jakie jeszcze nietypowe symptomy zakażenia koronawirusem pojawiają się u niektórych pacjentów?

📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Gdzie się opalać nago? Zobacz listę plaż Plaże nudystów w woj. śląskim: Interesuje Cię plaża nudystów? Zobacz listę plaż nudystów w województwie śląskim. Znasz jeszcze inne? Napisz w komentarzach. Gdzie się można opalać nago? Pamiętajcie, że plażowanie nago dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

📢 Najlepsze polskie piwa: zobacz TOP10 piw według rankingu portalu RateBeer Jakie są najlepsze - zdaniem użytkowników portalu RateBeer - polskie piwa? Postanowiliśmy to sprawdzić i stworzyć w związku z tym miniranking. 📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć? 📢 Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu ZDJĘCIA + WYNIKI Najlepsze mażoretki z całego kraju wzięły udział w Mistrzostwach Polski Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek w Kędzierzynie-Koźlu. Czołowe miejsca zajęły zespoły z woj. śląskiego ZOBACZCIE ZDJĘCIA Autor: Adam Bijok

Nie lekceważ migreny. To może być niebezpieczne!