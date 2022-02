Prasówka 22.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. To już pewne - od 1 marca świadczenia emerytalne wzrosną o 7 procent. Zobaczcie wyliczenia emerytur po waloryzacji w 2022 roku.

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy (ALFA–CRP).

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.