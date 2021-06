Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najtańsze ogródki działkowe w woj. śląskim. Sprawdź najnowsze oferty z cenami”?

📢 Horoskop dzienny na środę. Sprawdź, co szykuje dla Ciebie los 23 czerwca 2021. Co przepowiada wróżka Augusta znakom zodiaku 23. 06. 2021 r.? Horoskop dzienny wróżki Augusty na środę 23 czerwca 2021. Wróżbitka przepowiada przyszłość wszystkim znakom zodiaku. Co może się dziś wydarzyć? Lepiej być przygotowanym - moga w tym pomóc sugestie i wskazówki zróżki. Horoskop na środę podpowiada, czego się strzec i jakie okazje mogą się nadarzyć, by je pochwycić. Przekonaj się, co mówią gwiazdy dla twojego znaku zodiaku. Wróżka Augusta wywróżyła z układu ciał niebieskich, jakim dniem będzie dla Ciebie 23. 06. 2021.

📢 Na Pogorii III tłoczno nawet w środku tygodnia. Plażowicze szukają ochłody nad wodą. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy Chętnych na wodny wypoczynek nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej nie brakuje. Towarzyszący nam od kilku dobrych dni skwar spowodował, że nad wodę sporo osób wybiera się nawet w środku tygodnia. Nad Pogorią III czas spędzają całe rodziny. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, środę, 23.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 23 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [23.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Tak robiliśmy zakupy na targowiskach 10 i 20 lat temu. Tanie ubrania, świeże warzywa i owoce, lokalne produkty. Pamiętacie takie targi? Zawsze świeże warzywa i owoce, tańsze niż w galeriach handlowych i butikach ubrania oraz buty, spory wybór lokalnych produktów, no i ten klimat pogawędek o cenach, dostępności produktów, ich świeżości czy trwałości. Też lubicie robić zakupy na targowiskach? Choć galerie handlowe na dobre wrosły w tkankę miejską, a markety są w dużych i małych miastach, to targowiska wciąż cieszą się popularnością. Wiele z nich przeszło w ostatnich latach modernizację i zakupy można robić w cywilizowanych warunkach. A jak wyglądały targowiska na Śląsku i w Zagłębiu 10 i 20 lat temu? Zobaczcie zdjęcia z archiwum DZ.

📢 Pierwszy sklep socjalny w Zagłębiu. Mieszkańcy kupią tu artykuły spożywcze, chemię i odzież za pół ceny. Trwa meblowanie, kiedy otwarcie? W Dąbrowie Górniczej powstaje pierwszy sklep socjalny w Zagłębiu. Właśnie rozpoczęło się jego meblowanie. Jeszcze tego lata zakupy zrobią tu mieszkańcy zagłębiowskich miast, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Ceny artykułów będą przynajmniej o połowę niższe od rynkowych. Kto będzie mógł tu kupować? 📢 Badania z Wysp Brytyjskich: Drugie dawki szczepionki Pfizer i AstraZeneca chronią przed ciężkim przebiegiem koronawirusa delta Public Helth England, brytyjska agencja wchodząca w skład Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Wielkiej Brytanii opublikowała wyniki najnowszych badań dotyczących skuteczności szczepionek Pfizer i AstraZeneca. Jak wynika z badań podanie dwóch dawek szczepionki daje nam duże szanse uniknięcia ciężkiego przebiegu koronawirusa w wariancie delta.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Złapała cię burza w samochodzie? Koniecznie zastosuj się do tych zasad. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami w pogodzie Pierwsza fala upałów coraz śmielej poczyna sobie w naszym kraju. Wytchnienia nie dają również nocne godziny. Pojawiły się tzw. tropikalne noce, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 st. Celsjusza. Taka pogoda wiąże się również z gwałtownymi zjawiskami w pogodzie. Ostrzega przed nimi IMGW. Co zrobić jeśli burza złapię cię w samochodzie? Koniecznie stosuj się do tych zasad. 📢 Te imiona nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze żeńskie imiona w Polsce. Czy Twoje imię jest na liście? 22.06.2021 Jesteście ciekawi, jakie imię nosi najwięcej kobiet w naszym kraju? Sprawdźcie na naszej liście, jakie imiona żeńskie są najpopularniejsze! Może wśród nich jest Wasze imię?

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [22.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Lotnisko w Pyrzowicach zmienia nazwę. W czwartek jego patronem oficjalnie zostanie Wojciech Korfanty Lotnisko w Pyrzowicach pozostaje jedynym dużym portem lotniczym w Polsce bez patrona. Oficjalnie zmieni się to w czwartek, 24 czerwca. Na Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego. 📢 Galeria "Copernicus" zalana. Oto skutki ulewy i burzy w Toruniu! Toruńscy strażacy mieli pełne ręce roboty. Oto zdjęcia i wideo Burza z ulewą i silnym wiatrem, która przeszła nad Toruniem we wtorek 22 czerwca przed południem, najbardziej dała się we znaki na przedmieściach Mokrym i Jakubskim. Woda zalała m.in. najniższą kondygnację CH „Copernicus”. 📢 Pożar hali magazynowej w Chorzowie. Martwy mężczyzna na pogorzelisku mógł zginąć od strzału 21 czerwca o godzinie 6 nad Chorzowem widniały wielkie kłęby czarnego dymu. Przy ulicy Piotra Skargi zapaliła się hala magazynowa i warsztat samochodowy. Wieczorem 21 czerwca strażacy, którzy dokonali oględzin pogorzeliska, znaleźli zwłoki mężczyzny. Ze wstępnych badań wynika, że obrażenia na ciele mężczyzny nie powstały w wyniku ognia, a mogą wskazywać na udział osób trzecich. Nie wyklucza się także, że 40-letni mieszkaniec Chorzowa zginął od strzału.

📢 Egzaminy zawodowe 2021 [ROZWIĄZANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI] Przed uczniami egzamin zawodowy 2021. Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego - czerwiec 2021 - tuż po jego oficjalnym zakończeniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem - 22 stycznia 2021. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Taka sama emerytura dla każdego Polaka? Emerytura obywatelska z ZUS, czyli wspólna perspektywa na starość dla wszystkich? Emerytura to świadczenie, które powinno zapewnić nam względnie spokojną starość. Wielu jednak nie myśli o tej perspektywie, a czasem na oszczędzanie również na własną rękę może być za późno. Czy emerytura z ZUS będzie wynosić dla przeważającej większości ustawowe minimum. Taki scenariusz jest możliwy. Tym samym wraca również kwestia emerytury obywatelskiej.

📢 Koronawirus w woj. śląskim. 20 nowych zakażeń, zmarło 7 pacjentów. W całej Polsce stwierdzono 188 nowych przypadków We wtorek (22 czerwca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 188 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 29 osób. W województwie śląskim stwierdzono 20 nowych przypadków, zmarło siedmiu pacjentów. 📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna.

📢 Na lockdownie ucierpiało zdrowie psychiczne dzieci. "Pandemia obnażyła słabe punkty instytucji i rodzin" Pandemia odcisnęła piętno na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Efektem tego są przepełnione oddziały dziecięcej psychiatrii. Wśród młodych rośnie liczba zaburzeń adaptacyjnych, lękowych, lękowo-depresyjnych i przejawów cyberprzemocy. Zrównać dostęp najmłodszych pacjentów do specjalistów ma wprowadzana reforma psychiatrii dziecięcej. - Jej efekty zaobserwujemy dopiero z czasem - zaznacza prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

📢 Dąbrowski gitarzysta Piotr Zajdek toczy najważniejszą walkę w swoim życiu, jest w potrzebie. Pomóżmy mu Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, środowiska muzyczne Zagłębia. Wszyscy trzymają kciuki za powrót do zdrowia Piotra Zajdka. Męża, tatę dwóch nastolatków, syna, przyjaciela, świetnego zagłębiowskiego muzyka, wychowawcę młodych adeptów sztuki gitarowej. Nic na to nie wskazywało, ale dziś musi toczyć walkę z podstępnym glejakiem. Wszyscy mają nadzieję, że będzie to walka zwycięska. 📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej wysoko w rankingu uczelni niepublicznych Miesięcznik "Perspektywy" jak co roku przygotował ranking uczelni wyższych w Polsce. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Ranking został przygotowany po raz 22. Które uczelnie z województwa śląskiego znalazły się w czołówce?

📢 Glifosat, toksyny i nikiel w płatkach owsianych! Druzgoczący raport fundacji Pro-Test. Płatki owsiane wcale nie takie zdrowe? Płatki owsiane to pozornie zdrowy wybór związany z odżywianiem. Często sięgamy po nie na śniadanie, mając na uwadze walory płynące z ich konsumpcji. Jak się jednak okazuje, nie zawsze płatki owsiane są dobre. Fundacja Pro-Test przeprowadziła badanie, z którego wyniki są druzgoczące. W 12 rodzajach płatków owsianych wykryto glifosat, toksyny i nikiel. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Zobacz dom i samochody Krzysztofa Rutkowskiego! 22.06.2021 Jak mieszka Krzysztof Rutkowski? Najsławniejszy detektyw w Polsce w swoim domu śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 IMGW ostrzega przed upałami w woj. śląskim. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza! Nadciągają burze IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa śląskiego. Od prawie w całym kraju termometry pokazują ponad 30 stopni Celsjusza. Upalnie jest też na Górnym Śląsku. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do 22 czerwca do godziny 18.00.

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwiazdy Sanatorium Miłości 22.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Chorzów. Po pożarze hali magazynowej i warsztatu samochodowego znaleziono zwłoki mężczyzny 21 czerwca około godziny 6 wybuchł pożar hali magazynowej i warsztatu samochodowego w Chorzowie. Przy ulicy Piotra Skargi kilkudziesięciu strażaków walczyło z ogniem. Pożar został ugaszony przed godziną 22. Niestety, strażacy na miejscu znaleźli zwłoki mężczyzny. 📢 Jaworzno. Utonięcie mieszkańca Trzebini w zbiorniku Sosina! 33-latek utopił się w kąpielisku niestrzeżonym Utonięcie w Jaworznie! W poniedziałek 21 czerwca przed godziną 17 doszło do tragicznego wypadku na Zalewie Sosina. 33-letni mężczyzna utonął podczas kąpieli. Ratownicy, którzy przebywali niedaleko miejsca zdarzenia podjęli próbę reanimacji – nieskuteczną. Przyczyny zgonu mieszkańca Trzebini są wyjaśniane.

📢 Żołnierze frontu wschodniego. Ślązacy w Wehrmachcie na nie swojej wojnie. W 80. rocznicę ataku III Rzeszy na ZSRR 22.06.1941 22 czerwca to rocznica ataku nazistowskich Niemiec na ZSRR. W wojnie na froncie wschodnim licznie wzięli udział Ślązacy w Wehrmachcie. Przytłaczająca większość z nich walczyła za obcą sobie sprawę. Wielu nie powróciło, na zawsze spocząwszy w obcej ziemi.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Dziś nie będzie energii elektrycznej w tych miastach i powiatach Prądu nie będzie w wielu miastach woj. śląskiego. Tauron Dystrybucja poinformował o wyłączeniach w woj. śląskim związanych z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie w tym tygodniu nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku. A jak będzie w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Jaworznie i powiatach: tarnogórskim, mikołowskim, pszczyńskim, cieszyński i żywieckim. Niestety, sporo wyłączeń zaplanowano w Katowicach, ale także powiatach pszczyńskim, cieszyńskim i żywieckim.

📢 6 śląskich miast zagrożonych utratą 2 mld zł na transformację z unijnego funduszu. Przez koncesję wydaną nowej kopalni w Mysłowicach Prezydenci 6 miast podregionu katowickiego próbują ratować 2 mld zł, które miały otrzymać w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze są zagrożone z powodu przygotowywanej w Mysłowicach inwestycji w nową, prywatną kopalnię węgla kamiennego. 📢 Tego nie kupuj! GIS Wycofane produkty ze sklepów Pepco, Lidl, Biedronka, Ikea KWIECIEŃ Wyrzuć to albo odchorujesz! 22.06.2021 Wycofane produkty przez GIS w ostatnich dniach. Lista wycofanych produktów jest coraz dłuższa, sprawdź które produkty zostały wycofane przez GIS w ostatnich dniach. Tego nie kupuj, jeśli nie chcesz chorować. Na liście GIS są produkty z popularnych sklepów takich jak Lidl, czy Biedronka ale również Pepco. Sprawdź ostrzeżenia GIS z ostatnich dni na temat wycofanych produktów ze sklepów. Tego lepiej nie kupować, jeśli nie chcesz chorować.

📢 Sołtys wsi pod Świdnicą zagłodziła psa niemal na śmierć [ZDJĘCIA, FILM] W poniedziałek (21 czerwca) Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt interweniował u byłej sołtys wsi Krzyżowa (powiat świdnicki) Agnieszki S. Na jej posesji znajdował się skrajnie zaniedbany, zagłodzony i „wysuszony” do granic możliwości pies.

📢 Wyprzedaż lato 2021. Gdzie szukać okazji? W galeriach obniżki cen, promocje, przeceny. Wyprzedaże w sklepach Zara, H&M, Orsay, Reserved, CCC Wyprzedaż letnia 2021 rozpoczęta. Im bliżej wakacji, tym większe rabaty w sklepach popularnych sieci odzieżowych. W galeriach handlowych rozpoczęły się sezonowe wyprzedaże. Większość punktów oferuje rabaty od 20 do nawet 50 proc. Za pół ceny ubierzemy się m.in. w sklepach H&M, Ochnik, Kazar, Terranova, Van Graaf, Deichmann czy CCC. Wysokimi rabatami kuszą także sklepy z dziecięcą odzieżą, jak Smyk czy Okaidi. Sprawdziliśmy, gdzie szukać okazji w Silesia City Center w Katowicach.

📢 Wybory Miss Śląska 2021: już niedługo rozstrzygnięcie konkursu. Która z dziewczyn wygra walkę o tytuł najpiękniejszej Ślązaczki? Najpiękniejsze młode dziewczyny ze Śląska rywalizują ze sobą w konkursie Miss Śląska 2021. 2 lipca odbędzie się gala finałowa, podczas której jury wyłoni zwyciężczynię. Finalistka jako jedna z czterech, otrzyma przepustkę do Ćwierćfinału Miss Polski 2021. Oprócz gali, która odbędzie się w Katowicach o godzinie 17, na oficjalnej stronie konkursu został zorganizowany plebiscyt na Miss Śląska Internetu. Jak wyglądają przygotowania do gali finałowej? 📢 Zabrze. Otwarcie Kąpieliska Leśnego już 25 czerwca 2021 roku. Co zmieniło się w funkcjonowaniu zbiornika? Już w piątek 25 czerwca zostanie otwarte Kąpielisko Leśne MOSIR Zabrze. Obiekt mieszczący się przy ulicy Srebrnej 10 po rocznej przerwie zostanie oddany do użytku mieszkańców. W jakich godzinach będzie można skorzystać z kąpieliska?

📢 Katowice: wypadek na DTŚ! Zderzenie auta osobowego z ciężarówką. Zamknięty tunel w stronę Sosnowca Wypadek na DTŚ w Katowicach. W poniedziałek 21 czerwca po godzinie 15 doszło do zderzenia auta osobowego marki Seat z samochodem ciężarowym, tuż przed tunelem. Policja, by oczyścić drogi, zamknęła katowicki tunel. Uczestnicy wypadku nie ponieśli żadnych obrażeń.

📢 Kierowco, tutaj miej się na baczności! Te fotoradary w woj. śląskim robią kierowcom najwięcej zdjęć Fotoradary w woj. śląski: 106,5 tysiąca wykroczeń w ciągu pięciu miesięcy tego roku zarejestrowały w Śląskiem wszystkie działające tu fotoradary. To oznacza że większość kierowców, uwiecznionych na zdjęciach, zrobionych przez te urządzenia może się w najbliższych tygodniach spodziewać mandatów. Gdzie stoją najbardziej "zapracowane" fotoradary w Śląskiem? 📢 Uwaga na fałszywe telefony o „nieautoryzowanych transakcjach bankowych”! Po fałszywych e-mailach i smsach, a obok „tradycyjnych” form oszustw – „na wnuczka”, czy „na policjanta” nie brakuje nowych. Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa tym razem ostrzega przed telefonami informującymi o fałszywej „nieautoryzowanej transakcji bankowej".

📢 Gminy w woj. śląskim, w których jest najmniej zaszczepionych osób. Dlaczego mieszkańcy nie chcą się tam szczepić? Jak wynika z zestawień Ministerstwa Zdrowia, najmniejszy procent zaszczepionej populacji w województwie śląskim ma klika gmin powiatu lublinieckiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Które dokładnie są to gminy? 📢 Pyton królewski w Sosnowcu. Wąż pełznął ulicami w centrum miasta. Złapał go strażnik miejski Pyton królewski w Sosnowcu! Ale ten widok zdziwił mieszkańców Sosnowca. W centrum miasta mieszkanka zauważyła węża. Gada schwytał strażnik miejski - st. insp. Mariusz Tyszkiewicz. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w mediach społecznościowych żartobliwie zwrócił się do mieszkańców, by mimo tropikalnych temperatur, nie wypuszczali luzem swoich tropikalnych zwierząt. 📢 Ceny truskawek i czereśni szybko spadają. Tyle kosztują teraz warzywa i owoce w Polsce Przez weekend ceny polskich truskawek czy czereśni spadły o 1/3, a nawet i więcej. Najdroższymi z krajowych owoców są obecnie maliny, na których szczyt sezonu trzeba jeszcze zaczekać. Sprawdzamy, ile kosztują wybrane owoce i warzywa na rynkach hurtowych w Polsce.

📢 Miss Śląska 2021. Oto kandydatki do tytułu Miss Śląska. Gala finałowa odbędzie się w Katowicach Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy. 📢 Jakość wody w kąpieliskach woj. śląskiego. Wyniki kontroli sanepidu. Gdzie jest bezpiecznie? Niedziela, 20 czerwca, w całym kraju zapowiada się upalnie. Temperatura na termometrach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Wiele osób z rodzinami czy przyjaciółmi wybierze się nad wodę. Pamiętać trzeba jednak o bezpieczeństwie, a na to m.in. wpływa jakość wody. Sprawdziliśmy wyniki kontroli sanepidu. W tych kąpieliskach jest bezpiecznie! Sprawdźcie w galerii.

📢 Śledczy rozbili gang. Akcja w wielu miastach regionu. 1,5 mln zł, luksusowy samochód, 209 automatów do gry i ruletki. Zatrzymano 17 osób. Śledczy zatrzymali 17 członków gangów i zlikwidowali 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi. Oprócz przechwyconych 209 automatów i ruletki do gry funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,5 mln złotych w różnych walutach oraz luksusowy samochód. To wspólna akcja Śląskiej Policji, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa. 📢 Wielka awaria w banku Santander. Zablokowane pieniądze i wyczyszczone konta. Bankowość internetowa nie działa. Klienci są wściekli Wielka awaria w banku Santander trwa od weekendu. Zaniepokojeni klienci bili na alarm w mediach społecznościowych. To co, spotkało niektórych to wyczyszczone konta bankowe, zablokowane pieniądze i ogromne problemy z bankowością internetową. Santander zapewnia, że trwają pracę nad usunięciem przyczyn awarii. Niektórzy klienci odzyskali już pieniądze.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć. 📢 Dąbrowa Górnicza się zmienia. Wkrótce jej nie poznacie. Powstają nowe drogi, ronda czy centrum przesiadkowe. Zobaczcie zdjęcia Dąbrowa Górnicza zmienia się całkowicie, tak więc wkrótce trudno będzie ją poznać. Najwięcej nowości czeka kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej oraz połączeń kolejowych. Powstają tu m.in. nowe drogi, ronda, tunele i centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda dziś. 📢 Bieg im. Janusza Sidły w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia W Katowicach odbył się Bieg im. Janusza Sidły. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Zalew Chechło-Nakło przyciąga tłumy plażowiczów. Ponad kilometrowy sznur aut czekał na wjazd! Piękna pogoda przyciągnęła tłumy plażowiczów nad zbiornik Zalew Chechło-Nakło, mieszczący się w powiecie tarnogórskim. Na wjazd nad zbiornik czekał ponad kilometrowy sznur aur, sięgający ulicy głównej - Gałczyńskiego. Jakie atrakcje przyciągnęły plażowiczów nad ten zbiornik? 📢 Knurów. Kąpielisko "Leśne Zacisze" pęka w szwach. Pogoda sprzyja, atrakcji wodnych nie brakuje. Zobaczcie zdjęcia Od piątku działa kąpielisko „Leśne Zacisze” w Knurowie. Słoneczna pogoda sprzyja. Warto zaznać trochę ochłody. Zwłaszcza teraz, kiedy doskwierają nam upały. Miłośników wodnych atrakcji w niedzielę nie zabrakło. Kąpielisko "Leśne Zacisze" pęka w szwach. Spora kolejka ustawiła się nawet przed obiektem. Zobaczcie zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Dąbrowa Górnicza. Reanimacja na Pogorii I. Mężczyzna zasłabł w wodzie i stracił przytomność. 52-latka zabrało pogotowie W niedzielę 20 czerwca około godziny 10 przy zbiorniku Pogoria I, służby ratownicze reanimowały mężczyznę. 52-latek zasłabł w wodzie i stracił przytomność. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Dąbrowy Górniczej wyciągnęło plażowicza na brzeg i rozpoczęło RKO. 52-latek został przewieziony przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Tam po dalszej reanimacji przez Pogotowie Ratunkowe odzyskał funkcje życiowe. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Co się musi stać, żeby Polacy wyszli z grupy? I na kogo wtedy trafią? DRABINKA EURO 2020 Remis z Hiszpanią przedłużył szanse polskiej reprezentacji na wyjście z grupy na mistrzostwach Europy. Co się musi stać, by ten cel został osiągnięty i na kogo Biało-Czerwoni trafiliby wtedy w kolejnej rundzie? 📢 Wizz Air Katowice Half Marathon 2021: Policja przerwała bieg. Oświadczenie organizatora ZDJĘCIA Wizz Air Half Marathon miał być świętem biegaczy, a skończył się klapą. Policja przerwała nocny bieg uznając, że jego trasa była źle zabezpieczona. Nie wszyscy zapisani zawodnicy zdołali wystartować. Do tekstu dołączamy niedzielne oświadczenie organizatora biegu. Zobaczcie zdjęcia z Wizz Air Katowice Half Marathon 2021. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Ruch Chorzów hucznie pożegnał III ligę na festynie z kibicami na Cichej ZDJĘCIA Ruch Chorzów w sobotę zorganizował na Cichej festyn dla kibiców pod hasłem "Pożegnanie z III ligą". Kibice obejrzeli na telebimie ostatni mecz ligowy z rezerwami Górnika, a punktem kulminacyjnym imprezy było spotkanie z piłkarzami i sztabem szkoleniowym, do którego doszło o 19.20 po powrocie zespołu z Zabrza. Zobaczcie zdjęcia z pożegnania Ruchu z III ligą.

📢 Polscy kibice mieli wiarę. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli Przed meczem z Hiszpanią polscy kibice wierzyli, że nie wszystko jeszcze stracone. Razem z fanami gospodarzy stworzyli świetny klimat. Zobaczcie zdjęcia z ulic Sewilli. 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Mały Memoriał Chromika w Mysłowicach. Zdjęcia z biegu Memoriał Jerzego Chromika to jeden z najpopularniejszych biegów przełajowych. W sobotę 19 czerwca w Mysłowicach zorganizowany Mały Memoriał dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Dramatyczny wypadek w Częstochowie. Czteroletnie dziecko wbiegło prosto pod samochód. Jest w ciężkim stanie, było reanimowane na miejscu Do dramatycznego wypadku doszło w piątek 18 czerwca w Częstochowie na al. Wojska Polskiego. 4-letni chłopczyk wbiegł prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu. Dziecko było reanimowane na miejscu i w ciężkim stanie, nieprzytomne, zostało przewiezione do szpitala. Ranna została też jego matka, która pobiegła, by je ratować

📢 Colosseum Sauna Arena w Czeladzi otwarta od 18 czerwca 2021. To największa sauna w Polsce i na świecie. Byli rzymscy legioniści i Lady Pank Piątek 18 czerwca 2021 roku zapisze się w historii Czeladzi. Po godzinie 17 oficjalnie otwarta została w tym mieście największa na świecie sauna – Colosseum Sauna Arena. Wydarzenie to połączone zostało m.in. z wielkim weekendowym „Festiwalem Grilla 2021” , który potrwa w nowej części kompleksu term Pałacu Saturna do niedzieli 20 czerwca. Cały czeladzki kompleks świętuje również swoje 10-lecie. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Szczepienia w woj. śląskim. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin Szczepienia w województwie śląskim: Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Wariant Delta – objawy koronawirusa z Indii. Sprawdź nietypowe symptomy infekcji! Czym są warianty Alfa, Beta, Gamma, Delta i inne mutacje? Kolejna wersja koronawirusa jest bardziej niebezpieczna od wcześniejszych! Pochodzący z Indii wariant Delta stanowi obecnie główne zagrożenie w Europie. Wyjaśniamy, co czyni go tak groźnym – oraz dlaczego zmutowane wirusy SARS-CoV-2 noszą teraz nazwy takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta itp. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie „Deltą” – objawy koronawirusa tej odmiany są bowiem inne niż w przypadku jego wcześniejszych wariacji! 📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach.

📢 Paznokcie na lato 2021: wzory i pomysły na wakacyjne paznokcie. Jakie trendy podbijają serca? Piękne paznokcie na lato i wakacje ZDJĘCIA Paznokcie na lato 2021: jakie wzory i trendy podbiją serca pań w nadchodzących sezonie? Letnie miesiące to czas, kiedy wiele kobiet decyduje się na nieco odważniejsze i rzucające się w oczy stylizacje paznokci - neonowe kolory, oryginalne zdobienia czy wakacyjne motywy. Garść inspiracji, którą znajdziecie w poniższej galerii pomoże Wam wybrać idealny wzór na piękne paznokcie na lato 2021.

📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki.

📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków. 📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 Zapraszamy na IX Forum Seniora! Ponownie spotkamy się w internecie już 29 czerwca Już po raz dziewiąty spotkamy się na Forum Seniora. Tym razem porozmawiamy m.in. o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe oraz jak prawnie zatroszczyć się o swoją przyszłość. Poruszymy także tematy rehabilitacji po COVID-19 oraz dbania o wzrok. Nasz gość specjalny, Beata Borucka znana jako Mądra Babcia, opowie o telewizji interaktywnej Senior TV i nowych mediach!

📢 Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku. Zobaczcie zdjęcia Patrycja Tomaszczyk-Kindla to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych na Śląsku. ZOBACZCIE jej zdjęcia z sesji zdjęciowej i porównajcie do tych sprzed 17 lat, gdy zdobyła tytuł "Międzynarodowej Miss Wakacji". Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku specjalnie dla Was. 📢 Najdroższe koty. Niektóre rasy kosztują fortunę! Oto najdroższe kociaki - są piękne i... warte tyle co duży dom Niektóre rasy kotów są wyjątkowe. Wyróżniają się kolorem sierści, dwukolorowymi oczami, brakiem futerka albo... ceną. W Polsce można kupić koty, których cena jest porównywalna do ceny dużego, dwupiętrowego domu albo luksusowego mieszkania. Zapłacilibyście tyle za futrzaka? Sprawdźcie ranking najdroższych kociaków! 📢 Nowe memy o kierowcach osobówek i samochodach. Śmieszne sytuacje na drogach. Zobacz zdjęcia, gify i obrazki o kierowcach (9.04.2021) Kierowcy osobówek - memy. Obejrzyj nowe najlepsze memy o kierowcach samochodów osobowych z pewnością zawstydzą niejednego "króla szos". To właśnie w tej grupie użytkowników dróg dochodzi do największej liczby niesamowitych przypadków komunikacyjnych. Zobacz dziwne i zaskakujące zdarzenia drogowe (9.04.2021).

📢 Głupota ludzka nie zna granic. Czy świat staje się coraz głupszy? [MEMY] Bertrand Russell, brytyjski filozof, logik, matematyk, działacz społeczny i eseista, powiedział: "To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości". Z kolei jeden z największych fizyków XX wieku Albert Einstein rzekł: "Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej". Nie może tutaj zabraknąć również słów znanego amerykańskiego pisarza Stephena Kinga, do którego należy to zdanie: "Czasami człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia jednak nie ma dna".

Coraz więcej ludzi ma wrażenie, że świat staje się coraz głupszy. Pojawiają się tylko wątpliwości, czy tak rzeczywiście się dzieje, czy po prostu w związku z rozwojem internetu jest obecnie więcej możliwości, żeby tą głupotą się afiszować. A co o głupocie myślą internauci? Zobaczcie memy.

📢 Te alkohole powodują największego kaca! Na nie trzeba szczególnie uważać [lista] Ból głowy, światłowstręt, suchość w ustach, dreszcze, biegunka, nudności... Symptomy kaca zna chyba każdy... Żeby wspomnienie imprezy było miłe także następnego dnia rano, warto wiedzieć, które alkohole powodują największego kaca. Sprawdźcie! 📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE. 📢 Patroni lotnisk na świecie i w Polsce. Lotnisko w Pyrzowicach ma nosić imię Wojciecha Korfantego. Kto patronuje innym portom lotniczym? "Swoje" lotnisko ma słynny piłkarz Ronaldo, państwo Clintonowie, Władimir Wysocki, Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Port lotniczy w Pyrzowicach będzie nosił imię Wojciecha Korfantego. 31 sierpnia 2020 przegłosował patrona sejmik woj. śląskiego. Które lotniska na świecie i w Polsce mają słynnych patronów? Oto lista.

📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Gdzie się opalać nago? Zobacz listę plaż Plaże nudystów w woj. śląskim: Interesuje Cię plaża nudystów? Zobacz listę plaż nudystów w województwie śląskim. Znasz jeszcze inne? Napisz w komentarzach. Gdzie się można opalać nago? Pamiętajcie, że plażowanie nago dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. 📢 Najlepsze polskie piwa: zobacz TOP10 piw według rankingu portalu RateBeer Jakie są najlepsze - zdaniem użytkowników portalu RateBeer - polskie piwa? Postanowiliśmy to sprawdzić i stworzyć w związku z tym miniranking.

📢 15 śląskich słów i zwrotów, które musisz znać. Język śląski to klucz do serc Ślązaków Gdy poznasz te 15 słów i zwrotów w języku śląskim, życie na Śląsku stanie się łatwiejsze. Śląska godka może sprawić problemy, zwłaszcza osobom, które na Śląsku są pierwszy raz. Szokująca może być rozmowa już ze sprzedawcami w sklepikach na dworcu. Przygotowaliśmy dla Was 15 słów i zwrotów, które ułatwią Wam życie na Górnym Śląsku. Warto zapamiętać, zanim wybierzecie się np. do Rudy Śląskiej albo Bytomia czy Pszczyny.

📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć?

