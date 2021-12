Prasówka 22.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przekroczone stężenia pyłów PM2,5 o 3122% wskazują czujniki jakości powietrza przy ul. Żorskiej w Rybniku, gdzie sytuacja jest najgorsza. Smog daje się we znaki jednak nie tylko w Rybniku. Sytuacja równie niedobra jest także w Żorach, czy Rudzie Śląskiej.

Ta zima, podobnie jak poprzednia, upływa pod znakiem pandemii koronawirusa. Mimo tego Polacy chętnie planują wyjazdy na święta, Sylwestra i długi weekend przy okazji święta Trzech Króli. Nie trzeba szukać miejsc do odpoczynku zagranicą, gdy pod nosem mamy do wyboru wyjątkowe miejsca. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić choćby weekend i odpocząć od miasta.