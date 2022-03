Prasówka 23.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj

Mija noc i zaczyna się 28. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zaznaczył w odezwie do narodu po północy, że rozmawiał z papieżem, że mile widziana byłaby pośrednicząca rola Stolicy Apostolskiej w zakończeniu ludzkiego cierpienia na Ukrainie. Zaprosił Franciszka na Ukrainę. Media publikują zdjęcia Mariupola zniszczonego przez Rosjan. Zełenski ostrzegł pilotów bombardujących Ukrainę, że za to odpowiedzą, a kara będzie nieuchronna. Dodał, że krok po kroku Ukraina zmierza do przodu. "Odpoczniemy, kiedy wygramy" - dodał.