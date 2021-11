Prasówka 23.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak zmienią się świadczenia od nowego roku [23.11.21 r.]”?

Prasówka 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - tabela wyliczeń. Tak zmienią się świadczenia od nowego roku [23.11.21 r.] Takie mają być styczniowe emerytury 2022 - stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 23.11.21

📢 Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [23.11.21 r.] Zdaniem ekspertów istnieje 12 produktów spożywczych, które prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów spalających tłuszcz. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Oto stawki emerytur styczniowych Takie pieniądze dostaną emeryci od nowego roku - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Prasówka 23.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka jest najnowsza prognoza pogody na zimę i Boże Narodzenie 2021 [23.11.21 r.] Choć do zimy został jeszcze miesiąc, to coraz dłuższe wieczory przywołują w pamięci najzimniejszą porę roku. Nim jednak nadejdzie zima, synoptycy przygotowują prognozy pogody, które mają nam zasugerować, jaka może być tegoroczna mroźna pora roku, a co za tym idzie święta Bożego Narodzenia. Kiedy spadnie śnieg? Czy doczekamy się wymarzonych przez wielu białych świąt? Sprawdźcie.

📢 Takie produkty zostały wycofane przez GiS. Możesz zwrócić towar i żądać zwrotu pieniędzy [lista] Główny Inspektorat Sanitarny wydał nowe ostrzeżenia dotyczące wycofania określonych produktów spożywczych. Ich spożywanie może być niebezpieczna dla życia i zdrowia. 📢 Takie były wesela uczestników programu "Rolnik Szuka Żony". Kilka historii zakończyło się ślubem! [lista - 23.11.21 r.] Okazuje się, że program TVP „Rolnik szuka żony" ma na koncie już kilka związków, które zakończyły się ślubem. Wesela par z rolniczego show budzą ogromne zainteresowanie. W gronie tych, którzy po programie "Rolnik szuka żony" zdecydowali się na zawarcie małżeństwa, jest także mieszkanka Kujawsko-Pomorskiego - Katarzyna z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Wszystkie śluby bohaterów programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz w galerii. Zobaczcie, jak wyglądały wesela. 📢 Zakwaszenie organizmu. Przyczyny, objawy, skutki. Jak odkwasić organizm? [23.11.21 r.] Zakwaszenie organizmu to - krótko ujmując - stan, w którym zaburzona jest równowaga pH krwi, która w prawidłowych warunkach wynosi od 7,35 do 7,45. Tylko przy takich parametrach krwi organizm jest w stanie funkcjonować prawidłowo. Czym jest zakwaszenie organizmu, jakie są jego objawy, skutki i jak z tym walczyć? Opisujemy to w naszej galerii.