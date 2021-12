Prasówka 24.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury bez podatku 2022 - tabela wyliczeń. Zobacz zmiany w styczniowych emeryturach”?

Prasówka 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą emerytury bez podatku 2022 - tabela wyliczeń. Zobacz zmiany w styczniowych emeryturach Takie będą emerytury bez podatku 2022 - tabela wyliczeń. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 ŻYCZENIA na Boże Narodzenie wesołe, zabawne. Życzenia świąteczne wierszyki Facebook ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: Życzenia wesołe, zabawne, SMS i przez telefon. Na wesoło. Te życzenia na pewno rozbawią bliskich, którzy jednocześnie poczują, że o nich pamiętacie. Życzenia bożonarodzeniowe na wesoło będą najlepsze da kolegów ze szkoły czy z pracy. ZABAWNE WIERSZYKI do wysłania SMS. Pamiętaj, jeśli nie możesz złożyć życzeń osobiście, zawsze możesz wysłać SMS dalszym znajomym i przyjaciołom. Przygotowaliśmy zestaw zabawnych wierszyków, krótki wesołych życzeń idealnych na SMS-a. Skopiuj, pobierz i wyślij. Życzenia na Facebook, Twitter.

📢 Życzenia świąteczne po śląsku. Oryginalne śląskie życzenia bożonarodzeniowe do starzików i kamratów Życzenia świąteczne po śląsku ucieszą Waszych bliskich na Boże Narodzenie. Złóż życzenia po śląsku na święta swojej rodzinie i bliskim. Na pewno sprawią radość Waszym bliskim, wprowadzą jeszcze bardziej w tradycyjny świąteczny nastrój. Życzenia po śląsku mogą być poważne, religijne, ale też bardziej na wesoło w formie wierszyka. Was drodzy Czytelnicy zachęcamy do wysyłania życzeń na Boże Narodzenie właśnie po śląsku. Złóżcie też życzenia świąteczne po śląsku swoim bliskim. tradycyjne śląskie życzenia na pewno ich ucieszą.

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życzenia firmowe na Boże Narodzenie dla pracowników, szefa i klientów na Teams, Skype, e-Mail Życzenia bożonarodzeniowe najczęściej składamy rodzinie i przyjaciołom, ale nie powinniśmy zapominać o kolegach i koleżankach z pracy, o szefie i własnych pracownikach. Na tę okazję sprawdzą się firmowe życzenia na Boże Narodzenie, które różnią się od tych tradycyjnych czy zabawnych wierszyków jakie wysyłamy bliskim. W życzeniach firmowych najczęściej nawiązujemy do sukcesów zawodowych czy ogólnej sytuacji firmy. Składając życzenia świąteczne pracownikom życzymy im podwyżek, a kolegom z pracy awansu. Życzenia firmowe na Boże Narodzenie składamy też wcześniej. To już najwyższy czas na życzenia bożonarodzeniowe firmowe, biznesowe. Wyślij przez Email, Teams, Skype. Na Boże Narodzenie warto zrobić to wcześniej. Mamy dla Was życzenia na Boże Narodzenie firmowe, poważne, email, tak abyście mogli wysłać jest albo przez telefon, SMS, email, albo zostawić kartkę na biurkach kolegów i koleżanek z pracy. Pamiętajcie, że życzenia bożonarodzeniowe firmowe, biznesowe to drobna rzecz, która sprawi Waszym współpracownikom wiele radości. Oto najlepsze życzenia na Boże Narodzenie: firmowe, email, SMS.

📢 Życzenia bożonarodzeniowe. Krótkie życzenia i serdeczne na Boże Narodzenie. Oryginalne życzenia na święta Bożego Narodzenia Życzenia Bożonarodzeniowe w sam raz na wigilię i SMSM do znajomych. Nie muszą być długie i patetyczne, ale powinny być szczere i serdeczne, mogą być zatem krótkie. Często chcemy na Boże Narodzenie złożyć życzenia krótkie i ładne. Idealne na SMS czy krótką rozmowę telefoniczną z dalszą rodziną czy kolegami i koleżankami. Przygotowaliśmy dla Was, krótkie życzenia bożonarodzeniowe, ładne i swobodne, idealnie pasujące na Boże Narodzenie mnie w mniej zobowiązującej formie. Życzenia Bożonarodzeniowe krótkie, ładne, treściwe mogą okazać się bardziej trafione niż poważne, tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Sprawdźcie. 📢 Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Wyślij życzenia świąteczne dla najbliższych Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie. Najpiękniejsze składamy bliskim nie tylko przy wigilijnym stole. Szczególnie w 2021 roku mogą nie znaleźć się przy nas wszyscy, z którymi pragnęlibyśmy przełamać się opłatkiem. Tradycyjne życzenia świąteczne są najpiękniejsze. Warto więc złożyć życzenia na odległość. Kiedyś składaliśmy je na kartkach świątecznych, teraz przeważnie już inną, nowocześniejszą drogą, np. przez Messengera, na Facebooku, SMS-em. Ale nawet przekazując nowymi środkami przekazu życzenia wigilijne i życzenia świąteczne, kultywujemy i podtrzymujemy starą i piękną tradycję, która rozprzestrzeniła się na cały świat. Także w Polsce od wieków najlepsze życzenia bożonarodzeniowe składane bliskim to rytuał, do którego przywiązujemy szczególną wagę od pokoleń. Zawsze zależy nam, by tradycyjne życzenia świąteczne były piękne, wzruszające i składane od serca. Liczy się odpowiedni dobór słów do osoby, której składa się życzenia oraz szczerość. Niektórzy wiedzą, jak ułożyć życzenia spontanicznie, inni poświęcają sporo czasu by stworzyć osobiste, niepowtarzalne życzenia, jeszcze inni wykorzystują (oczywiście również często piękne) gotowe życzenia w internecie. W dzisiejszych czasach składa się też oczywiście życzenia w mediach społecznościowych, popularne są zwłaszcza życzenia na Facebooka, przez Whatsapp, Messenger. Tradycję składania życzeń kultywujemy od setek lat przez cały okres Bożego Narodzenia. Złóżmy życzenia na Boże Narodzenie najbliższym w formie krótkiego wierszyka, tradycyjnych życzeń świątecznych, czy zabawnego SMS-a. Piękne życzenia świąteczne na pewno ucieszą Waszych bliskich przy stole wigilijnym. Jeśli nie możecie złożyć ich osobiście, wyślijcie SMS, zadzwońcie, lub wstawcie na Facebooka.

📢 MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice 101:92. Koszykarskie derby regionu dla dąbrowian ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W ostatnim przedświątecznym meczu Energa Basket Ligi MKS Dąbrowa Górnicza pokonał GTK Gliwice 101:92 w czym spory udział miał lider tej drużyny Devyn Marble. To była druga wygrana dąbrowian w derbach regionu w tym sezonie, a czwarta z rzędu w spotkaniach tych drużyn. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2021. Niepowtarzalne i wyjątkowe życzenia świąteczne Życzenia na Boże Narodzenie powinny być niepowtarzalne i wyjątkowe. Tylko takie życzenia świąteczne na długo zapadną w pamięci. Życzenia możesz złożyć przez telefon, pisząć SMS lub na komunikatorze. Jednak najlepiej, jeśli pożyczysz najlepszego na święta osobiście twarzą w twarz. Skorzystaj z gotowych wzorów życzeń na Boże Narozenie.

📢 Takie będą styczniowe emerytury - wyliczenia. Tyle ZUS wypłaci w ramach tego świadczenia [24.12.21 r.] Tyle dostaną seniorzy w ramach styczniowych emerytur. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. 📢 Takie są przyczyny, objawy i skutki zakwaszenia organizmu. Jak odkwasić organizm? [24.12.21 r.] Zakwaszenie organizmu to - krótko ujmując - stan, w którym zaburzona jest równowaga pH krwi, która w prawidłowych warunkach wynosi od 7,35 do 7,45. Tylko przy takich parametrach krwi organizm jest w stanie funkcjonować prawidłowo. Czym jest zakwaszenie organizmu, jakie są jego objawy, skutki i jak z tym walczyć? Opisujemy to w naszej galerii.

📢 Jakie są zarobki na Śląsku w 2021 roku? Najwyższe wynagrodzenia w Jastrzębiu-Zdroju, najniższe w powiecie kłobuckim Ile zarabiają mieszkańcy województwa śląskiego? By się tego dowiedzieć, przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawdźcie co z nich wynika i porównajcie średnie zarobki ze swoją pensją. 📢 Te aplikacje musisz samodzielnie usunąć z telefonu! Wcześniej wycofano je z Google Play [24.12.21] Sprawdzamy, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepu Play i dla własnego bezpieczeństwa lepiej usunąć z telefonu. Pamiętajcie, że w Sklepie Play znajdziecie masę aplikacji o przeróżnym zastosowaniu, zarówno te pochodzące od dużych i znanych firm jak i te tworzone przez użytkowników, ale zyskujące popularność. 📢 Takie pieniądze będą dostawać emeryci od stycznia - stawki. Mamy wyliczenia emerytur bez podatku [24.12.21] Takie pieniądze będą dostawać emeryci od stycznia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.