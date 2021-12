Prasówka 27.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przez całe święta w Internecie pojawiały się informacje o tym, że Paulo Sousa nosi się z zamiarem opuszczenia reprezentacji Polski i to tuż przed barażami o awans do finałów MŚ. Internauci szydzą z Portugalczyka, który miał być zbawcą naszej kadry a okazał się Siwym Bajerantem. Taki właśnie przydomek nadano selekcjonerowi, który niespełna rok wytrwał na stanowisku szefa naszej drużyny narodowej i nie odniósł z nią praktycznie żadnych sukcesów. Zobaczcie memy o odejściu paulo Sousy z kadry.

Na licytacjach komorniczych znajdziemy oferty sprzedaży domów, a także działek, które można nabyć w znacznie niższych cenach, niż te obowiązujące na rynku. Odbywają się one w styczniu i lutym. W naszej galerii zobaczycie najciekawsze z nich.

Przed świętami stacje benzynowe Orlenu na autostradzie A4 we Wrocławiu przeżywały prawdziwe oblężenie. Po zakup biletu autostradowego w systemie e-TOLL kierowcy czekali nawet w kilkusetmetrowych kolejkach do kasy. Kierowcy z zagranicy tłumaczyli, że nie można zapłacić za bilet elektronicznie z zagranicznego konta, czy zagraniczną kartą. KAS tymczasem twierdzi, że jest to jak najbardziej możliwe i rekomenduje kupno biletu przez aplikację e toll bilet. Można za niego zapłacić kartą płatniczą, także zagraniczną, unikając kolejek na stacjach.