Prasówka 30.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Piątek 30 lipca to ostatnie chwile z upałami w województwie śląskim w perspektywie najbliższego tygodnia. Pogoda zmieni się diametralnie. Czego możemy się spodziewać?

Z powodu śmiertelnego potrącenia na torach, wstrzymano ruch pociągów i zablokowano drogę wojewódzką 925 w Orzeszu (powiat mikołowski).

Na zakupach Polacy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli. - Ceny w lipcu były średnio o 5 proc. wyższe niż rok wcześniej – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Jak zauważają eksperci, to najwyższy wzrost cen od 10 lat. Porównując rok do roku drożeje m.in. żywność.

W piątek 30.07.2021 r. Ruch Chorzów rozegrał pierwszy mecz w nowym sezonie i po dwóch latach przerwy rozpoczął występy w eWinner 2. Lidze. Niebieskich pierwszy raz w oficjalnym spotkaniu poprowadził trener Jarosław Skrobacz. Ruch zremisował z Pogonią Siedlce 1:1 (1:0). Zobacz ZDJĘCIA z piątkowego meczu Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce.