Prasówka 6.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Maria Andrejczyk prywatnie. W drodze po medal olimpijski pokonała raka. Pomogła jej miłość [7.08.2021]”?

Prasówka 6.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Maria Andrejczyk prywatnie. W drodze po medal olimpijski pokonała raka. Pomogła jej miłość [7.08.2021] Maria Andrejczyk wicemistrzynią olimpijską w Tokio. "Jestem dziewczyną z Podlasia" mówi o sobie jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek. W drodze na olimpijskie podium pokonała groźną kontuzję, nowotwór i zdobyła wielką miłość. Taka jest Maria Andrejczyk prywatnie!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.08.21

📢 Gdzie jest najwięcej zaszczepionych? TOP 10 dużych miast w Polsce. Jak wypada woj. śląskie i Katowice? Które miasta przodują w liczbie zaszczepionych? Oto TOP 10. Warszawa jest blisko uzyskania odporności populacyjnej, Katowice też radzą sobie bardzo dobrze. Ale liczba szczepień spada, więc może się okazać, że aby dojść do poziomu 70 proc. zaszczepionych, będziemy czekać do jesieni, a w międzyczasie nadejdzie czwarta fala.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy jesz arbuza. Te osoby powinny włączyć arbuzy do diety [7.08] Co dzieje się z organizmem, gdy jesz arbuza? Czy ten kojarzący się z latem owoc jest zdrowy? Okazuje się, że ta soczysta, słodka przekąska powinna być częścią zdrowej diety przez cały rok! Kto szczególnie powinien włączyć arbuzy do swojej diety? Zobacz!

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tyle dostaniesz w ramach emerytur bez podatku 2022. Zobacz, jak może zmienić się świadczenie [7.08] Tyle dostaniesz w ramach emerytur bez podatku 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Co się będzie działo w woj. śląskim 6-8 sierpnia 2021? OFF Country Club w Katowicach, Made in Poland Festival w Chorzowie i inne koncerty Tydzień temu bawiliśmy się na tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, trwają też przygotowania do FEST Festivalu w Chorzowie, który już za tydzień. Sporo koncertowych atrakcji czeka nas także w ten weekend. Wystarczy wspomnieć o specjalnym projekcie OFF Country Club, który w tym roku zastępuje OFF Festival. Jedną z gwiazd jest dyrektor artystyczny "OFF-ki", Artur Rojek. Zobaczcie na co warto się wybrać w ten weekend. 📢 Tokio 2020. Starty Polaków w sobotę 7 sierpnia. O której wystąpią Polacy? To będzie dzień sztafet! W sobotę 7.08.2021 na igrzyskach w Tokio pobiegną między innymi sztafety. Biało-Czerwono mają więc kolejne szanse na medale. Zobaczcie o której będą startować Polacy w przedostatnim dniu igrzysk.

📢 Dawid Tomala z Bojszów zdobył złoto w Tokio. Droga do sukcesu była trudna. Odwiedziliśmy Lucynę i Grzegorza Tomalów, rodziców mistrza Dawid Tomala, prawie 32-letni chodziarz z Bojszów, zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Od rana drogi wielu dziennikarzy prasowych oraz ekip telewizyjnych i radiowych prowadzą właśnie do Bojszów, gdzie po nieprzespanej nocy jego rodzice, Lucyna i Grzegorz Tomalowie, dzielą się swoją radością. Na stole - biało-czerwony bukiet róż od wójta gminy, Adama Duczmala. Od rana też bez przerwy dzwoni telefon z gratulacjami. 📢 Tragiczny wypadek w Katowicach. Młoda dziewczyna zginęła potrącona przez autobus. Dlaczego kierowca ruszył? Potworny wypadek w Katowicach. W centrum miasta przy ulicy Mickiewicza autobus komunikacji miejskiej potrącił nastolatkę. Kierowca ruszył, mimo iż na jezdni przed autobusem byli ludzie. Potrącona dziewczyna zmarła na miejscu. Policja wyjaśnia okoliczności tej tragedii. Kierowca autobusu był trzeźwy. Zbada się, czy nie znajdował się pod wpływem innych środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany przez policję.

📢 Basia zginęła przejechana przez autobus. Zbiórka pieniędzy dla jej dzieci została zawieszona Basia zginęła w potwornym wypadku. Przejechał ją autobus, którego kierowca nagle ruszył w centrum miasta. Tuż po tragicznym wypadku w Katowicach, ruszyła zbiórka na jej dzieci - 2-letnią córeczkę, Elizę i 7-miesięcznego synka, Igora. Gdy wylała się na nią fala hejtu zbiórka została zawieszona. Czarę goryczy przelało drastyczne zdjęcie kobiety, tuż po wypadku. Sprawę jego wycieku bada Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz prokuratura. 📢 Koszmarny wypadek w Katowicach. Pogrzeb 19-letniej Basi przejechanej przez autobus odbędzie się w sobotę W sobotę 7 sierpnia w kościele Matki Bożej Różańcowej w Świętochłowicach odbędzie się pogrzeb tragicznie zmarłej 19-letniej Basi. Kobieta zginęła tydzień temu w koszmarnym wypadku pod kołami autobusu. Tragiczny wypadek rozegrał się w samym centrum Katowic przy ulicy Mickiewicza.

📢 Górnik Zabrze. Koniec "efektu Poldiego"? Kiepska sprzedaż biletów na mecz ze Stalą Mielec Kibice Górnika Zabrze podczas meczu z Lechem Poznań w drugiej kolejce ustanowili rekord sezonu pod względem frekwencji. Na trybunach pojawiło się 18.659 widzów. Pobicie tego wyniku na sobotnim spotkaniu trzeciej kolejki ze Stalą Mielec wydaje się mało realne. 📢 Tragiczny wypadek w Ogrodzieńcu. Zginął kierowca nissana. DW 971 całkowicie zablokowana Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj 6 sierpnia w Ogrodzieńcu. Na drodze wojewódzkiej 971 samochód osobowy wpadł do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca nie żyje. Na miejscu wypadku policjanci przez kilka godzin prowadzili czynności. DW 971 była zablokowana. 📢 Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę wyszła z Bielska-Białej. 300 osób idzie do Częstochowy Ok. 300 pielgrzymów podzielonych na trzy grupy wyruszyło w piątek 6 sierpnia z bazyliki w Bielsku-Białej Hałcnowie w sześciodniowe rekolekcje w drodze, jak nazywana jest pielgrzymka do Częstochowy. To już XXX Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę 2021.

📢 Ile polscy olimpijczycy zarobią na zdobyciu medali w Tokio? W grę wchodzą miliony! Zdobycie medalu olimpijskiego to nie tylko sława i popularność. To również konkretne zyski materialne. Na jakie pieniądze mogą liczyć ci, którzy zdobyli medal na igrzyskach w Tokio? Zobaczcie na kolejnych slajdach nasze wyliczenia. Wychodzi całkiem niemało... 📢 Za te choroby można dostać wysokie odszkodowania. Oto aktualne kwoty, które mogą zaskakiwać Choroba zawodowa to grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Pracownik, który zachoruje na jedna z chorób wymienionych w wykazie może otrzymać odszkodowanie. Zobaczcie za jakie choroby otrzymacie wsparcie.

📢 Tonie statek wycieczkowy na Jeziorze Żywieckim. Strażacy ruszyli na pomoc Tonie statek wycieczkowy na Jeziorze Żywieckim. Jednostka nabrała wody i częściowo znalazła się pod wodą. Do nietypowej interwencji doszło dzisiaj 6 sierpnia na Jeziorze Żywieckim. Przed południem strażacy otrzymali zgłoszenie o tonącym niewielkim statku. Na pomoc ruszyło kilka zastępów strażackich oraz WOPR.

📢 Morderca z Borowców zagraża dziecku. Ocalały z masakry 13-letni Gianni dostał ochronę policji Morderstwo w Borowcach wciąż nie doczekało się finału. Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, jak również wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu. Po mordercy z Borowców nie ma śladu, jednak mieszkańcy miejscowości wciąż nie mogą spać spokojnie. Także jedyny ocalały z masakry Gianni nie może wrócić do względnej normalności. Jak podał dziennik "Fakt", 13-latek i opiekująca się nim ciocia otrzymali policyjną ochronę i przebywają w innej części województwa śląskiego. 📢 Działki w Tychach zalane. W ogródkach jeziora. Zobaczcie zdjęcia Zalane działki w Tychach. W ogródkach jeziora. Woda sięga za kostki. Ulewne deszcze dają się we znaki także działkowcom, ale nade wszystko szkodą roślinom. 📢 Kraków. Zalana Trasa Łagiewnicka zamieniła się w Wisłę 2.0 Korytarz, w którym budowana jest Trasa Łagiewnicka został totalnie zalany wodą z rzeki Wilgi. Wygląda to tak jakby w Krakowie powstała nowa rzeka, druga Wisła, z wyprofilowanym korytem. Będzie sporo roboty z usuwaniem wody i strat.

📢 Kim jest Dawid Tomala? Zobacz prywatne zdjęcia sensacyjnego mistrza olimpijskiego w chodzie Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km. Polak zapisał się tym samym w historii, bo królewski dystans wypada z programu igrzysk i nie zostanie już rozegrany w Paryżu. Kim jest Dawid Tomala? Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj naszego mistrza, zarówno od strony sportowej, jak i prywatnej.

📢 Lotnisko w Pyrzowicach ma nowy terminal B. Jest o wiele większy i nowoczesny. Oto jak wygląda i co się zmieniło Lotnisko w Pyrzowicach ma nowy terminal. Tomografy w bagażowni, 28 stanowisk odprawy, kilka restauracji z wygodnymi fotelami, bramki do self-boardingu i samodzielnego nadawania bagażu, w końcu przestronne toalety i o wiele więcej miejsca dla pasażerów: oto nowy terminal B na lotnisku w Pyrzowicach. Oddano go do użytku 5 sierpnia 2021. Remont trwał od jesieni 2019.

📢 Pogrzeb księdza Arkadiusza Pietuszewskiego. Duchowny zginął w wypadku w Rybnikach. Proboszcza parafii w Studzienicznej żegnały tłumy W czwartek w Studzienicznej odbył się pogrzeb księdza Arkadiusza Pietuszewskiego, który zginął w wypadku drogowym na krajowej ósemce w m. Rybniki pod Białymstokiem. Duchownego pożegnały tłumy - rodzina, parafianie, znajomi, leśnicy i księża. - Ostatnio żył w mroku - mówił podczas uroczystości pogrzebowych biskup pomocniczy Diecezji Ełckiej Adrian Galbas. - Był pełen obaw, wątpliwości, lęków i pytań z deficytem odpowiedzi. 📢 Pożar domu w Bujakowie. Ruszyła zbiórka dla poszkodowanej rodziny. Przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej Prawdopodobnie przyczyną pożaru domu jednorodzinnego w sołectwie Bujaków w Mikołowie, było zwarcie instalacji elektrycznej. Pożar wybuch w niedzielę około godziny 13. Dom pięcioosobowej rodziny spłonął doszczętnie. W sołectwie ruszyła zbiórka.

📢 Raba Wyżna. Osuwisko na drodze wojewódzkiej zagraża także torom kolejowym w kierunku Zakopanego PKP zawiesiło kursy pociągów z Chabówki do Zakopanego. Wszystko przez lawinę błotną, która w nocy zjechała na drogę wojewódzką 958 w Rabie Wyżnej. Droga nadal jest nieprzejezdna. Osuwisko oceniają także kolejarze. Ziemia bowiem zjechała spod nasypu kolejowego, po którym prowadzą tory w kierunku Zakopanego.

📢 Pyrzowice. Nowy salonik VIP na lotnisku w terminalu B. Zobacz, gdzie będą czekać na samolot pasażerowie VIP w Katowice Airport Wypasiony ekspres do kawy, wino, wygodne fotele, dyskretna obsługa, cisza, i ten widok! Oto nowy salonik VIP w terminalu B na lotnisku w Pyrzowicach, który zostanie otwarty w wakacje 2021. To projekt pracowni Czora & Czora. Kto może czekać na samolot w tych luksusowych warunkach? Zobaczcie zdjęcia VIP Lounge w Katowice Airport tuż przed otwarciem.

📢 Intensywne opady deszczu na Śląsku zalewają domy w Katowicach i Tychach. Stan alarmowy na rzekach To była bardzo niespokojna noc nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także dla strażaków z województwa śląskiego. Z powodu intensywnych opadów deszczu interweniowali ponad sto razy, a cały czas spływają kolejne zgłoszenia. Co najgorsze jeszcze przez najbliższe godziny w naszym regionie ma padać. 📢 Mieszkańcy protestują przeciwko TIRom w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej i braku drogi do Euroterminalu Mieszkańcy protestują przeciwko TIRom. Kilkadziesiąt osób zjawiło się w deszczowy czwartek 5 sierpnia na ulicy Hrubieszowskiej w Sławkowie. Po co? By zaprotestować przeciwko brakowi łącznika S z Euroterminalem oraz innymi terminalami przeładunkowymi na terenie miasta. W efekcie ciężkie, wielotonowe tiry mkną wąskimi ulicami, siejąc strach wśród mieszkańców. W tym samym czasie, po godzinie 10, w Dąbrowie Górniczej protestowali mieszkańcy Strzemieszyc, którzy także narażeni są od lat na hałas, spaliny, a przede wszystim niebezpieczne sytaucje na drogach, jaki są udziałem ogromnym pojazdów.

📢 Pożary w Grecji: Ewakuacja ludzi na wyspie Evia i próba ratowania narodowych skarbów w Olimpii, kłęby dymu otaczają Ateny [ZDJĘCIA] [WIDEO] Greccy strażacy robią co mogą, by ratować ludzi i dobytek przez pożarami. Nie zawsze się to udaje, a upały nie odpuszczają.

📢 Mr Hamburger w Dąbrowie Górniczej otwarty. To kolejna restauracja sieci fast food założonej w Chorzowie. Dawniej był tam McDonald's W czwartek, 5 sierpnia został otwarty drugi lokal sieci Mr Hamburger w Dąbrowie Górniczej. Powstał w miejscu, gdzie wcześniej działała restauracja McDonald's. Nowością nowo otwartego punktu gastronomicznego przy ulicy Piłsudskiego jest okienko drive thru. Mr Hamburger to polska sieć typu fast food założona w 1990 roku w Chorzowie. 📢 Te samochody w Dąbrowie Górniczej złodzieje kradną dziś najczęściej. Aktualne TOP 5 z pierwszej połowy 2021 roku Sprawdziliśmy, ile samochodów zostało skradzionych w Dąbrowie Górniczej w pierwszej połowie 2021 roku. Okazało się, że tylko dziewięć. Tylko, ponieważ w całym 2020 roku zniknęło tutaj aż 35 aut. A to oznacza, że jeśli obecna tendencja się utrzyma, to w całym 2021 roku w tym zagłębiowskim mieście liczba skradzionych pojazdów nie przekroczy 20.

📢 Podhale. Zalanych ponad 50 budynków, lawina błotna zeszła na drogę wojewódzką 958 Ulewy znów dały się we znaki na Podhalu. Przez całą noc straż pożarna zanotowała ponad 100 interwencji. Najgorzej było w rejonie Raby Wyżnej, Spytkowic i Rabki-Zdrój. Woda wystąpiła na drogi, zalała piwnice. Droga wojewódzka 958 jest nieprzejezdna. Zjechała na nią lawina błotna. 📢 Zobacz jak mieszka Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Dom i ogród Iwony Iwony z Sanatorium Miłości! 06.08.2021 Para seniorów, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. Iwona z Sanatorium Miłości zaprosiła nas do siebie i pokazała swój dom i ogród. Jak mieszka Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i urocze zakamarki domu.

📢 Najśmieszniejsze MEMY na lato! Zobacz, z czego w wakacje śmieją się Internauci! 6.08.2021 Internauci potrafią żartować ze wszystkiego. Teraz oczywiście na tapecie jest lato i wakacje. Co w tej porze roku najbardziej śmieszy twórców memów? Na pewno pogoda, wyjazdy na urlopy i to, co się dzieje w najbardziej obleganych miejscach, czyli w górach i nad morzem. Sprawdźcie!

📢 Nowa lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. GIF opublikował najnowsze rozporządzenie zakazanych leków LISTA 6.08.2021 Najnowsza lista wycofanych leków z aptek w całej Polsce. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju, gdyż znaleziono w ich składzie lub etykietach nieprawidłowości. Warto zapoznać się z powodami dla których te leki zostały wycofane z aptek, i sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leków z tej listy lepiej nie zażywać. Przypominamy również, że leków nie należy wyrzucać do śmieci. Najlepiej odnieść je do najbliższej apteki. W przypadku wątpliwości do do serii oraz nazwy leków radzimy skonsultować się z lekarzem. 📢 Grzybobranie 2021. Sezon na grzyby rozpoczęty. Wspaniałe borowiki znalazła mieszkanka Muszyny [ZDJĘCIA] 6.08.21 Lasy w Beskidzie Sądeckim obfitują w grzyby i owoce. Te tereny to prawdziwy raj dla grzybiarzy. W tym roku pogoda jest bardzo przewrotna, ale sprzyja grzybiarzom. Przykładem na to mogą być piękne borowiki i kurki znalezione przez przez panią Martę w muszyńskich lasach. Zobacz efekty grzybobrania.

📢 Kraków pod wodą. Sytuacja w mieście jest fatalna! [ZDJĘCIA] Po obfitych opadach deszczu, które nadal się utrzymują, mieszkańcy Krakowa muszą walczyć z żywiołem, a strażacy mają pełne ręce roboty, w ciągu zaledwie kilku ostatnich godzin odebrali niemal tysiąc zgłoszeń. Najgorsza sytuacja jest na krakowskim Bieżanowie, gdzie wezbrała rzeka Serafa.

📢 Wypadek w Chorzowie. Mężczyzna nagle wbiegł przed autobus. Ranni są pasażerowie Do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem autobusu doszło w Chorzowie. Pieszy chcąc przejść na drugą stronę jezdni wtargnął praktycznie pod same koło autobusu linii nr 74. Kierowca chcąc uniknąć zderzenia gwałtownie zahamował. Jeden z pasażerów nie utrzymał się na nogach i rozbił przednią szybę. Ile osób ucierpiało w wypadku? 📢 Będzin. Niebezpieczny mężczyzna zaatakował kobietę na tle seksualnym. Widzieliście go? Uwaga na niebezpiecznego przestępcę. Atakuje kobiety, zmuszając je do czynności seksualnych. Szuka go policja w Będzinie. Jeśli znacie tego mężczyznę lub gdzieś widzieliście policjanci proszą o kontakt. Im szybciej zostanie zatrzymany, tym większe szanse, że nie zrobi krzywdy kolejnym mieszkankom Będzina i całego regionu.

📢 Tragiczny wypadek w Katowicach. Drastyczne zdjęcie ciała kobiety wyciekło do internetu. Jak do tego doszło? Sprawę zbada policja Do sieci trafiło zdjęcie zmasakrowanego ciała młodej kobiety. Przesyłający je twierdzą, że przedstawia 19-latkę, która kilka dni temu zginęła pod kołami autobusu w Katowicach. Zdjęcie wywołało szok i oburzenie. Postępowanie w tej sprawie wszczęła katowicka policja. Zawiadomiona została także Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ wyjaśniająca sprawę wypadku. 📢 Kraków. Przerwany wał przeciwpowodziowy. Kilkadziesiąt budynków mieszkalnych zalanych [ZDJĘCIA] Na krakowskim Bieżanowie rzeka Serafa przerwała wał przeciwpowodziowy. Zalanych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Kilka osób zostało ewakuowanych. 📢 Karmienie piersią. Niesamowita sesja zdjęciowa opolskich mam Promieniejące szczęściem mamy ze swymi pociechami, w blasku zachodzącego słońca, robią piorunujące wrażenie. Sesja zdjęciowa z piętnastoma małymi modelami była ogromnym wyzwaniem logistycznym, ale dla tych efektów było warto. – Chciałam złamać tabu i pokazać, że karmienie piersią to nie jest golizna bez finezji – mówi Gosia Hapon, autorka zdjęć, na których widać przede wszystkim… bezgraniczną miłość.

📢 Tokio 2020. Dawid Tomala mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km! Niezwykła historia w Sapporo. "To jakieś szaleństwo" W Polsce był środek nocy, gdy Dawid Tomala, urodzony w Tychach zawodnik AZS-u Politechniki Opolskiej, maszerował po złoty medal w chodzie na 50 km. To nie był sen, choć przecieraliśmy oczy ze zdumienia. 32-letni Polak został mistrzem olimpijskim! Robert Korzeniowski lubi to. A my kochamy takie niespodzianki. 📢 Ulewy w Małopolsce. Strażacy interweniowali kilkaset razy! Zalane ulice, piwnice, garaże oraz powalone drzewa - to skutki ulewnego deszczu przechodzącego w czwartek nad Małopolską. W wyniku gwałtownych opadów woda wdarła się także do szpitala im. J. Dietla w Krakowie. Podtopionych zostało wiele ulic. Ogromne korki utworzyły się m.in. na ulicy Opolskiej. Od rana do godz. 23 strażacy interweniowali ponad 800 razy, z czego około 500 wyjazdów dotyczy samego Krakowa.

📢 Podtapia powiat krakowski. Rzeki wychodzą z koryta. Paraliż w Zielonkach. Nieustająca ulewa, zalane drogi, domy, posesje Koryta rzek są już przepełnione. W Zielonkach Białucha wyszła z brzegów, zalała domy i drogę wojewódzką 794. Przejazd został całkowicie zablokowany. W wielu gminach w powiecie krakowskim nocą z czwartku na piątek potopione zostały domy, drogi podwórka. Strażacy z kilkudziesięciu miejscowości zostali wezwani na interwencje. 📢 Raków Częstochowa - Rubin Kazań ZDJĘCIA KIBICÓW Fani Rakowa dopingowali piłkarzy na stadionie w Bielsku-Białej. Nie straszna im pogoda W czwartek 5.08.2021 r. Raków Częstochowa grał z rosyjskim Rubinem Kazań w pierwszym meczu III rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy. Mimo załamania pogody, zimna i padającego deszczu, drużyna trenera Marka Papszuna mogła liczyć na gorący doping. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Raków - Rubin.

📢 Raków Częstochowa - Rubin Kazań. Co to za numery? ZDJĘCIA Piłkarzom z Rosji odpadały numery z koszulek. Nowe namalowali flamastrem! W czwartek 5.08.2021 Raków Częstochowa gra w Bielsku-Białej z Rubinem Kazań w meczu III rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. W przerwie doszło do niecodziennej sytuacji, kiedy goście chcieli grać w koszulkach z numerami, które namalowano… flamastrami! Zobacz ZDJĘCIA. 📢 Katowice. Dwukrotnie większy ruch przy ul. Sądowej. Z Międzynarodowego Dworca Autobusowego korzysta coraz więcej podróżnych Jeszcze nie tak dawno funkcję komunikacji krajowej i międzynarodowej pełnił zaniedbany obiekt przy ulicy Piotra Skargi. Od nowego roku przejął to zadanie Międzynarodowy Dworzec Autobusowy przy ul. Sądowej. W lipcu odjeżdżało z niego średnio 268 pojazdów w ciągu dnia, a to oznacza, że obsługuje on co najmniej dwukrotnie większy ruch od dawnego dworca przy ul. Skargi.

📢 Ulewy w woj. śląskim. Prawie 200 interwencji straży pożarnej. Ulice zalane m.in. w Katowicach i Tychach Nad woj. śląskie nadciągnęły chmury, a wraz z nimi obfite opady deszczu. Jedna z najbardziej obleganych dróg w Katowicach została zalana. Takich przypadków w naszym województwie jest więcej. Najwięcej interwencji straży pożarnej w Katowicach oraz Tychach. 📢 Igrzyska olimpijskie czy Miss Universe? Najpiękniejsze sportsmenki zmagań w Tokio Igrzyska olimpijskie to święto sportu, ale czasami można je pomylić z konkursem piękności. We wszystkich zmaganiach startują zawodniczki, które z powodzeniem mogłyby rywalizować w Miss Universe. Oczywiście nie brakuje wśród nich kobiet. Zobacz najpiękniejsze sportsmenki zmagań w Tokio! 📢 Ruda Śląska. Dwie strefy w Aquadromie nadal nieczynne. Powodem awaria. Co się stało? Kiedy zakończy się naprawa? Strefa Sportu i Rekreacji w Aquadrom w Rudzie Śląskiej pozostają nieczynne od środy, 4 sierpnia br. Park wodny poinformował swoich klientów, że naprawa awarii jest skomplikowana i może potrwać jeszcze do 6 sierpnia, wtedy również strefy będą zamknięte. Jaki jest powód awarii?

📢 Na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego pojawiły się aluminiowe "żyletki", do których będą przymocowane sosnowe belki Na sosnowieckim stadionie piłkarskim budowanym w dzielnicy Środula pojawiły się już pierwsze elementy elewacji. To tzw. żyletki, czyli pionowe elementy przypominające drewniane belki na elewacjach. Takie „żyletki” z sosnową belką w środku pojawią się na elewacjach wszystkich trzech obiektów Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Mają tworzyć spójną całość. Na razie montowane są jednak tylko aluminiowe listwy, do których we wrześniu zostanie przymocowane drewno. 📢 Horoskop finansowy na sierpień. Na te znaki zodiaku czekają duże pieniądze [lista] Pieniądze to nie wszystko, jednak warto w życiu je mieć! Zastanawiasz się, jak będą wyglądały Twoje finanse w kwietniu. Według Wróżki Romy, niektóre znaki zodiaku powinny spodziewać się dużych pieniędzy. Wodniki nareszcie zostaną spłacone, konflikt pieniężny Raków rozwiąże się dla nich pomyślnie. Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na sierpień.

📢 Tokio 2020. Starty Polaków w piątek 6 sierpnia. O której wystąpią Polacy? Maria Andrejczyk powalczy o medal W piątek 6.08.2021 na igrzyskach w Tokio nie zabraknie emocji związanych z występami polskich olimpijczyków. Największe nadzieje łączymy z występem Marii Andrejczyk w finale konkursu rzutu oszczepem. W finale wspinaczki sportowej zobaczymy Aleksandrę Mirosław. 📢 Paweł Fajdek prywatnie - zobacz zdjęcia brązowego medalisty z Tokio [GALERIA] Paweł Fajdek przełamał w końcu "olimpijską klątwę" i wywalczył w Tokio medal w rzucie młotem. Co prawda nie ten najcenniejszy, ale czterokrotny mistrz świata nie ukrywał, że tym razem brąz smakował jak złoto. Zapowiedział również, że to jeszcze nie koniec, bo dopiero się rozkręca. "Paryż będzie mój" - napisał w na Twitterze. Kto wie, w 2024 roku będzie miał co prawda 35 lat, ale jeśli zdrowie dopisze... Sportową klasę i o osiągnięcia Fajdka większość kibiców lekkoatletyki doskonale zna. A jaki jest prywatnie nasz mistrz? Zobaczcie zdjęcia, które zamieścił w mediach społecznościowych! Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Trujący krzew rośnie w Bytomiu przy placu zabaw. Na jego usunięcie z Parku Kachla musi się zgodzić konserwator zabytków Trujący krzew rośnie w pobliżu placu zabaw w Parku Kachla w Bytomiu. Taką wiadomość otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Jak się okazało, miał rację. Chodzi o wiciokrzew pospolity, którego owoce zawierają niebezpieczną ksylosteinę. W tej sprawie zgłosiliśmy się więc do władz miasta. - Pędy, wraz ze znajdującymi się na nich owocami, zostały przycięte i zutylizowane - odpowiedziała nam rzeczniczka bytomskiego magistratu. 📢 Kobieta wykrwawiła się po cesarce i zmarła w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Kto jest winny śmierci 38-latki? Uwaga! TVN W wyniku uszkodzenia tętnicy podczas cesarskiego cięcia, pani Katarzyna straciła dwa litry krwi. Kobieta w niecałe dwie godziny wykrwawiła się, będąc pod opieką personelu szpitalnego. Mimo upływu lat, rodzina wciąż nie wie, kto odpowiada za śmierć 38-latki.

📢 Piękna Maria Andrejczyk ze srebrnym medalem! Urocza oszczepniczka zachwyca kibiców [dużo zdjęć] Piękna Maria Andrejczyk zdobyła w Tokio srebrny medal w rzucie oszczepem! Lekkoatletka pochodząca z Suwalszczyzny wyróżnia się nie tylko wynikami sportowymi, ale i urodą. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj dużo zdjęć naszej oszczepniczki. 📢 Straszny pożar w Bujakowie. Matka z trójką dzieci uciekała przed ogniem. Rodzina straciła dach nad głową Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Bujakowie w powiecie mikołowskim. Gdy wybuch pożar w domu była kobieta z trójką dzieci w wieku 10 i 12 lat, a także półroczne dziecko. Udało im się uciec z pożaru, jednak dom nie nadaje się do ponownego zamieszkania. 📢 Sklep Netto w Rybniku otwarty. Tłumy klientów polowały na filety z kurczaka i czajniki elektryczne Netto w Rybniku otwarte! To już czwarty sklep sieci Netto w Rybniku i kolejny przejęty po wychodzącej z Polski sieci Tesco. Nowa placówka, która w czwartek rano po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje, mieści się na jednym z największych rybnickich osiedli - w dzielnicy Boguszowice.

📢 Brama do Parku Bończyk w Mysłowicach jak brama do Auschwitz? Takiego zdania jest wielu mieszkańców Mysłowic W Mysłowicach rozpoczęto realizacje kolejnego zadania z Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Mają powstać kolejne alejki i brama do Parku Bończyk. I tej bramie zrobiło się w mieście głośno. Dla wielu mieszkańców metalowa konstrukcja przypomina bramę do obozu pracy w Auschwitz. Rada Dzielnicy zapewnia, że to nie koniec prac nad nią i ostatecznie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tymczasem teren parku jest rozkopany, gdy trwa tam budowa Bike&Ride.

📢 Wieżowiec Atal Sky+ w Katowicach na pętli Słonecznej będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na Śląsku: 121 m. Mieszkania już w sprzedaży To będą mieszkania z najlepszym widokiem w Katowicach i najwyższy budynek mieszkalny w metropolii i województwie śląskim. Atal Sky+ powstanie na Pętli Słonecznej. Będzie tu wieżowiec wysoki na 121 metrów i 35 kondygnacji. A dodatkowo przy Korfantego stanie pięć niższych budynków. Do sprzedaży trafiło już 316 apartamentów w trzech budynkach wysokich na 15 pięter. Wysokościowiec powstanie w drugim etapie. Ceny mieszkań: od 6200 do 9700 za metr. Finał inwestycji: wiosną 2024. Od miesięcy czekamy na wizualizacje. Oto one.

📢 Nowy terminal B lotniska w Pyrzowicach jest niesamowity! Katowice Airport ma najnowocześniejszy terminal pasażerski w Polsce Przebudowa trwała niecałe dwa lata. Efekt: niesamowity. Nowy terminal B na lotnisku w Pyrzowicach zalicza się do najlepszych w Polsce. Przestrzeń, automatyczne bramki, nowe restauracje, i te kolory! Zobaczcie, co dzieje się tu tuż przed otwarciem. 📢 Praca kierowców autobusów to ogromna odpowiedzialność i stres. Co słyszą od pasażerów? "Dzień dobry, potencjalny zabójco" Nie milkną echa tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę rano, 31 lipca w Katowicach. Ten dramat odciska piętno na niemal wszystkich kierowcach autobusów. - To stresująca i ciężka praca, a także ogromna odpowiedzialność - mówią nam kierowcy. Niestety, ich zarobki są niewspółmierne do odpowiedzialności, jak ponoszą każdego dnia. Brakuje także rąk do pracy. Tylko w PKM Tychy na już, potrzeba 20 kierowców, a w PKM Katowice chętnie zatrudnią aż 30.

📢 Żółta wstążka u psa to nie ozdoba, a bardzo ważna informacja i ostrzeżenie. Co oznacza? Wciąż wiele osób nie wie, jak się zachować Żółta wstążka, kokardka, bandamka, mucha, sznurek na smyczy lub obroży psa to nie ozdoba. Mogą to być też szelki. Co oznaczają? Wciąż wiele osób nie wie, jak odczytywać tą informację, a to bardzo ważne. W dużym skrócie oznacza ona: nie podchodź, pies potrzebuje przestrzeni. - Jak zachować się nie wiedzą dzieci, młodzież, dorośli, ale przede wszystkim również duża część właścicieli psów. Brakuje świadomości. Proszę nagłośnić sprawę i wytłumaczyć. To bardzo ważne – zwraca uwagę pani Monika.

📢 Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sprzedaży lody Mars. Są skażone tlenkiem etylenu Główny Inspektorat Sanitarny wycofał ze sprzedaży w naszym kraju lody produkowane przez firmę Mars Polska. Powód? Wykrycie obecności tlenku etylenu w składniku użytym do ich produkcji.

📢 Sosnowiec. Remont torowiska na Małachowskiego został wstrzymany. Dlaczego? Opóźnienia mogą potrwać nawet do 8 miesięcy W Sosnowcu od dłuższego czasu trwał remont torowiska znajdującego się na ulicy Małachowskiego. To miejsce, w którym sosnowiczanie spędzają wolny czas, bo mieści się tutaj sporo restauracji i barów. Niestety remont torowiska się opóźni, i to nawet do 8 miesięcy. Są ku temu dwa powody. 📢 Utalentowane i piękne. Boskie sportsmenki na igrzyskach w Tokio [TOP 30] Nie tylko szybkie, skoczne i silne, ale jakże piękne! Wybraliśmy dla Was kandydatki na miss Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Na prywatnych zdjęciach prezentują się wspaniale. Zobaczcie galerię uroczych olimpijek z Tokio >>> 📢 Wyruszyła Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. Przez pandemię idzie 10 razy mniej osób niż zazwyczaj W środowy poranek spod Bazyliki pod wezwaniem św. Antoniego wyruszyła 76 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Ze względu na pandemiczne obostrzenia uczestnicy w niej tylko 300 wiernych. W poprzednich latach szło i 3 tysiące pielgrzymów z Rybnika oraz sąsiednich miast.

📢 Igrzyska w Tokio na wesoło. Oto najzabawniejsze olimpijskie memy! Polscy sportowcy radzą sobie w Tokio ze zmiennym szczęściem, ale w doskonałej formie są za to kibice-internauci. Fani po raz kolejny błysnęli poczuciem humoru i przygotowali liczne zabawne memy, którymi z przymrużeniem oka komentują olimpijską rywalizację. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię", a na pewno się uśmiechniesz!

📢 Dąbrowa Górnicza. Otworzy się drugi Mr Hamburger. Lokal zastąpi dawny McDonald przy ulicy Piłsudskiego w Gołonogu. Promocje na otwarcie W Dąbrowie Górniczej zostanie otwarty Mr Hamburger. To drugi lokal tej sieci w mieście. Restauracja znajduje się w miejscu dawnego McDonalda na Gołonogu, który po zamknięciu sklepu stał długo pusty. Nowy Mr Hamburger będzie nowocześniejszy. Posiłek zamówimy także przez okienku drive thru. Kiedy otwarcie? Sprawdźcie. 📢 Szpilki nad Morskim Okiem, kolejka na Rysy, czyli Janusz na wakacjach w górach. Zobaczcie najlepsze memy! Na wakacje w góry? Szykujcie się na srogie ceny, tłumy nad Morskim Okiem i sporo nietypowych zachowań rodaków. Jak wyglądają wakacje w górach? Zobaczcie galerię najlepszych memów!

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron informuje: dziś nie będzie energii elektrycznej w tych miastach i ulicach Prądu nie będzie w wielu miastach woj. śląskiego. Tauron Dystrybucja poinformował o wyłączeniach w woj. śląskim związanych z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie w tym tygodniu nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Zabrzu. A jak będzie w Częstochowie, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Jaworznie i powiatach: tarnogórskim, mikołowskim, pszczyńskim, cieszyński i żywieckim. Niestety, sporo wyłączeń zaplanowano w Katowicach, ale także powiatach pszczyńskim, cieszyńskim i żywieckim. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Oto lista stworzona przez ezoteryków Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem imienia. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne i określa cechy charakteru człowieka. My sprawdziliśmy, które imiona według księgi imion uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź w naszej galerii, czy jesteś wśród nich.

📢 Tragiczny wypadek w Katowicach. "Nie osądzajmy ofiary wypadku, jak i sprawcy". Oświadczenie zarządu PKM Katowice Nie osądzajmy – pozwólmy działać policji i prokuraturze – apeluje zarząd PKM Katowice, którego kierowca w sobotę, 31 lipca przejechał 19-letnią dziewczynę na ul. Mickiewicza w Katowicach. 31-letni mężczyzna usłyszał w niedzielę, 1 sierpnia zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. 📢 Dramatyczny wypadek w Katowicach. Kierowca autobusu wjechał w grupę osób. Na miejscu zginęła 19-letnia kobieta. W mieście wrze Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Katowic. W centrum miasta przy ulicy Mickiewicza w sobotę 31 lipca autobus komunikacji miejskiej wjechał w grupę osób. Mimo iż na środku ulicy stali ludzie, 31-letni kierowca autobusu ruszył. Niestety, na miejscu zginęła 19-letnia kobieta. Kierowca został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Śledczy wciąż czekają na wyniki badań toksykologicznych.

📢 TOP12 magicznych miejsc na wycieczkę na Śląsku i w Zagłębiu. To nieoczywiste atrakcje, które musisz zobaczyć! Nikiszowiec, kopalnię Guido, Strefę Kultury w Katowicach i Park Śląski znają chyba wszyscy. Każde z tych miejsc przyciąga turystów, a i mieszkańcy chętnie je odwiedzają. Jeśli jednak szukacie miejsc na wycieczkę mniej znanych, bo nie lubicie tłumów, a wolicie odkrywać nowe rzeczy, zobaczcie nasze subiektywne zestawienie TOP12 magicznych miejsc na wycieczkę na Śląsku i w Zagłębiu. Wybraliśmy miejsca nieoczywiste, mało popularne i często niedoceniane, a warte odwiedzenia w woj. śląskim. 📢 Katowice. Kierowca autobusu wjechał w 19-latkę. Zginęła na miejscu. Został doprowadzony do prokuratury W niedzielę, 1 sierpnia, o godzinie 10.30 policjanci doprowadzili 31-letniego kierowcę autobusu na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ. Mężczyzna wjechał w sobotę około godziny 6 rano w grupę osób. Na miejscu zginęła 19-letnia kobieta. 31-latek dziś usłyszy zarzuty.

📢 Emerytury bez podatku 2022 - takie będą wypłaty. Zobacz wyliczenia stawek brutto i netto Emerytury bez podatku 2022 - takie będą wypłaty. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. 📢 Odważna Julia Wieniawa prawie nago na Instagramie ZDJĘCIA Aktorka zachęca do samoakceptacji i promuje własną markę Julia Wieniawa to gwiazda młodego pokolenia, która ma rzesze wiernych fanów. Aktorka wykorzystuje swój czas i promuje na Instagramie własną markę odzieżową prawie nago. Zdjęcie topless rozgrzało fanów urody Wieniawy. Przy okazji 22-letnia gwiazda zachęca do samoakceptacji. Zobacz więcej zdjęć w galerii.

📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość. 📢 Takie emerytury dostaną seniorzy w 2022 roku. Zobacz stawki emerytur bez podatku Takie emerytury dostaną seniorzy w 2022 roku. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

📢 Pogrzeb rodziny zamordowanej w Borowcach. Biskup Przybylski: To był zwyczajny, dobry dom. Tłumy żegnały Janusza, Justynę i ich syna Jakuba W kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej odbył się we wtorek, 20 lipca, pogrzeb trzyosobowej rodziny, którą została zastrzelona 10 lipca 2021 roku w Borowcach. Ta tragedia poruszyła wielu ludzi. W ostatniej drodze Janusza, Justyny i ich syna Jakuba uczestniczyli krewni, bliscy, przyjaciele i mieszkańcy poruszeni tą tragedią. 📢 Nowe leki wycofane z aptek. Jeżeli kupiłeś te lekarstwa - nie używaj ich! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował listę LIPIEC 2021 Nowe leki wycofane przez GIF. Upewnij się, czy nie masz w swojej apteczce środków wyszczególnionych na tej liscie. Jeżeli tak, to absolutnie, w żadnym przypadku ich nie używaj. e lekarstwa mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Świadczą o tym decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który nakazał wycofać lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Zajrzyj do swojej apteczki i dobrze sprawdź, czy nie posiadasz tych medykamentów. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Podwody, dla których trafiły na listę leków wycofanych z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece.

📢 Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Najlepsze miejsca na zbieranie grzybów październiku na Śląsku, Jurze, w Zagłębiu i Beskidach Gdzie iść na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego absolutnie nie chce zdradzić innym. My jednak, mając w sobie mnóstwo życzliwości dla zapalonych a niekoniecznie doświadczonych grzybiarzy, podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stąd wrócicie z pełnymi koszykami

📢 Przestępcy seksualni: Oni są poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia i nazwiska! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 września 2020 roku.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Katowicach ma oficjalną nazwę, zarządców oraz planowany termin otwarcia. Budowa kosztowała prawie 60 mln zł Nowy dworzec autobusowy w Katowicach ma już oficjalną nazwę – to „Katowice Sądowa Dworzec” - dwóch zarządców oraz orientacyjny termin otwarcia. Wiadomo też, że będą tu łącznie 22 przystanki, w tym dwa dla komunikacji miejskiej, a pozostałe dla kursów dalekobieżnych. Przewoźnicy za każdy wjazd na dworzec będą płacić 1 zł. 📢 Zalane Katowice. Ulewa na Śląsku i w Zagłębiu. Potężna burza z gradem. Podtopione ulice domy i samochody. Ponad 400 zgłoszeń straży pożarnej Zalane Katowice. Potężna Burza i ulewa nad Śląskiem i Zagłębiem przeszła w sobotę po południu. Zalane drogi, domy, garaże w Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie. Zalany tunel w Katowicach , al. Roździeńskiego. Ogromne rozlewisko koło IKEI. Ponad 400 interwencji Straży pożarnej, z czego połowa w Katowicach.

📢 Nie jedz tego rano! Tych rzeczy nie powinno się jeść na śniadanie - zdaniem ekspertów [zdjęcia] Dobrze zbilansowane śniadanie jest kluczem do utrzymania energii przez cały dzień i dobrej koncentracji w pracy. Zdaniem specjalistów istnieje grupa popularnych produktów, których nie powinno się jeść z samego rana. Zobacz w naszej galerii listę produktów, których zdaniem dietetyków lepiej nie jeść na śniadanie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Kolejna próba oszustwa w sieci