Prasówka 7.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Tabela wypłat Czternastej Emerytury. Mamy oficjalne i nowe wyliczenia na rękę od ZUS We wrześniu 2024 roku na konta emerytów wpłynie czternasta emerytura. Decyzja rządu jest już znana, a my zwróciliśmy się do bydgoskiego oddziału ZUS o szczegółowe wyliczenia netto. Nie wszyscy emeryci otrzymają pełną kwotę świadczenia. Zapoznaj się z oficjalnymi wyliczeniami i sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać.

📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Zwiedziliśmy luksusowy hotel Mercure Szczyrk Resort. Zobaczcie ZDJĘCIA. Efekt zapiera dech w piersiach! Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję zwiedzić gruntownie modernizowany hotel Mercure Szczyrk Resort, który przez całe dekady funkcjonował jako Orle Gniazdo. Trzeba przyznać, że kompleks, który powstaje, naprawdę zapiera dech w piersiach i wywołuje efekt wow. Część pomieszczeń hotelowych jest już gotowa, w części obiektu prace jeszcze trwają. Ale - jak nas zapewniono - na wrzesień, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie gigantycznego, czterogwiazdkowego hotelu, wszystko będzie gotowe na sto procent. PÓKI CO, ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z HOTELU I WIZUALIZACJE, JAK ON BĘDZIE WYGLĄDAŁ!

📢 Igry 2024 w Gliwicach. Na scenie Tymek i Otsochodzi. Zobaczcie, jak bawią się studenci! ZDJĘCIA Gliwickie juwenalia trwają w najlepsze! Czwartkowy wieczór upływa pod znakiem koncertów. Sceną zlokalizowaną na Łące Igrowej władają Punched Orange, Trill Pem, Meek, oh why?, Tymek oraz Otsochodzi. 📢 GKS Katowice: Najnowsze ZDJĘCIA i FILM z budowy nowego stadionu i hali Nowy Stadion Miejski, dedykowany GKS Katowice, powstaje na Załęskiej Hałdzie, tuż obok autostrady A4. Prezydent Marcin Krupa oficjalnie zapowiedział, że zwróci się do radnych, by ulica okalająca kompleks sportowy otrzymała nazwę Nowa Bukowa. Stadion z trybunami na 14.896 osób, hala dla 2.792 kibiców, dwa trawiaste boiska treningowe, parkingi oraz mała infrastruktura są na etapie plac wykończeniowych. Zobaczcie, co dzieje się na placu budowy.

📢 Dramatyczny wypadek w Pszczynie. Nastoletnia rowerzystka poważnie ranna! Do bardzo poważnego zdarzenia drogowego doszło w Pszczynie. Dwie nastolatki jechały razem na jednym rowerze, w pewnym momencie jednoślad przewrócił się. Jedna z dziewczynek jest w poważnym stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Igry 2024 wystartowały w Gliwicach! Barwny korowód studentów ruszył w miasto. Zobaczcie ZDJĘCIA Studenci przejęli władzę w Gliwach! Będą nim rządzić do soboty, 8 czerwca. Pomogą im w tym między innymi: Flame, Lej mi pół, Bez pokory, Wilki i Organek. Juwenalia oficjalnie rozpoczęły się już w poniedziałek, 3 czerwca, ale najwięcej atrakcji przewidziano właśnie na koniec tygodnia. W czwartek, 6 czerwca, nastąpiło tradycyjne, symboliczne przekazanie studenckiej braci kluczy do miasta, a następnie barwny korowód ruszył w świat. Co istotne, Igry to jedne z nielicznych juwenaliów w Polsce, w których udział jest bezpłatny! 📢 Park Handlowy Wojkowice prawie gotowy. Za kilka tygodni wielkie otwarcie z atrakcjami. Jakie sklepy się tu ulokowały? Zobaczcie ZDJĘCIA Park Handlowy Wojkowice od ponad dwóch lat powstaje w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie po dawnym szybie kopalnianym Alfred. Finał prac coraz bliżej, a inwestor zapowiada wielkie otwarcie pierwszego etapu tego przedsięwzięcia już za kilka tygodni. To oznacza, że latem będziemy mogli zrobić tutaj zakupy w kilku sklepach, a kolejne będą otwierane potem sukcesywnie. Od grudnia 2023 roku czynna jest już natomiast w nowym parku handlowym Biedronka.

📢 W Bytomiu przy Chorzowskiej otworzył się nowy Lidl. Pierwsi klienci byli na miejscu grubo przed godz. 6. Nie zabrakło promocji ZDJĘCIA W Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej grubo przed godziną 6, w czwartek, do nowego Lidla ustawili się klienci z wózkami. Na 6 czerwca zaplanowano bowiem wielkie otwarcie nowego marketu w mieście. Była tradycyjna wstęga oraz wiele promocji.

📢 20 kotów i 120 psów czeka w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu na kochający i odpowiedzialny dom. Poznajcie je. WIDEO i ZDJĘCIA W Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu przebywa aktualnie 120 psów, a także 20 kotów, które czekają na nowy dom i odpowiedzialną adopcję. Placówka prężnie rozwija swoją infrastrukturę, oprócz tego prowadzi bogaty zakres działań, zachęcających do adopcji. Jak można zaadoptować zwierzę lub pomóc Schronisku? Jakie akcje prowadzi Schronisko? Zobaczcie w galerii zwierzęta czekające na Was w Zawierciu, a także WIDEO z historiami poszczególnych zwierząt, a także oprowadzające po miejscu.

📢 W Boże Ciało ochroniarze wtargnęli do Hola Hotelu w Katowicach. Czy mieli prawo przejąć obiekt? W Boże Ciało (30 maja) kilkadziesiąt osób wtargnęło do Hola Hotel i przejęło obiekt, który wówczas prowadziła firma Hola Management. - Mieli gaz pieprzowy, pałki. Ktoś ze świadków powiedział nawet, że mogli mieć broń - mówi Mikołaj Matjasik z Hola Management. Czy akcja była legalna? 📢 Eurowybory w Śląskiem - listy wyborcze w okręgu nr 11 obejmującym województwo śląskie. To wszyscy kandydaci! Poznajcie ich sylwetki Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku, to ważne wydarzenie dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym również dla Polaków. To właśnie w trakcie tych wyborów wybierzemy naszych przedstawicieli, którzy będą mieli wpływ na kształtowanie polityki unijnej przez kolejne pięć lat. Poznajcie kandydatów z naszego okręgu!

📢 Księżniczki na salonach w klubie Energy 2000 Katowice. Tak bawi się stolica województwa - zobaczcie zdjęcia! Księżniczki na salonach w klubie Energy 2000 Katowice 1 czerwca rozgrzały parkiet do czerwoności! Zobaczcie w naszej galerii, jak bawi się stolica województwa!

📢 Oto przepiękne finalistki Miss Polonia 2024! Jedna z nich pochodzi z Chorzowa [ZDJĘCIA] Wielki finał 95. edycji konkursu Miss Polonia nadchodzi! Już pod koniec czerwca odbędzie się gala, na której poznamy najpiękniejszą Polkę 2024 roku. Na początku miesiąca, podczas uroczystej konferencji w ROXX Warsaw, oficjalnie zaprezentowano 24 finalistki tegorocznej edycji. Wśród nich wyróżnia się reprezentantka z Chorzowa, która swoim wdziękiem i urodą podbiła serca jury. Poznajcie wszystkie finalistki Miss Polonia 2024! 📢 Zobacz TOP 10 atrakcji turystycznych Parku Śląskiego. Koniecznie musisz je odwiedzić tego lata! Park Śląski to perełka na mapie turystycznej Polski. Położony w sercu aglomeracji śląskiej, oferuje mnóstwo atrakcji dla każdego – od rodzin z dziećmi, przez miłośników przyrody, po amatorów sportu. Jeżeli planujesz letnie wycieczki, koniecznie odwiedź te niezwykłe miejsca w Parku Śląskim. Sprawdźcie TOP 10 atrakcji, które musisz zobaczyć tego lata!

📢 Walka o... mural z Lukasem Podolskim - obraz w Sośnicy zmienia się dosłownie z godziny na godzinę ZDJĘCIA Namalowany w Sośnicy mural przedstawiający Lukasa Podolskiego został zniszczony w dniu urodzin piłkarza. Obraz przemalowano i opatrzono wulgarnymi napisami. To także szybko zostało pokryte następną warstwą farby. 📢 To nie Atlantyda... lecz Bielsko-Biała. Takiej powodzi nie widziano tu od dawna! [ZDJĘCIA] Bielsko-Biała zamieniła się w śląską Atlantydę. W ciągu zaledwie trzech godzin spadło tu 80 mm deszczu, powodując wystąpienie rzek i potoków z brzegów oraz zalanie dróg i posesji. Strażacy walczyli z setkami zgłoszeń, a prezydent miasta ogłosił alarm powodziowy. Zobacz zdjęcia, które pokazują skalę zniszczeń i walkę mieszkańców z żywiołem!

📢 Tragedia w Ustroniu - nie żyje 19-letni motocyklista z Jastrzębia-Zdroju. Czy kierująca suzuki nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu? Tragiczny wypadek na drodze w Ustroniu - nie żyje 19-letni motocyklista. Zginał po zderzeniu z osobowym suzuki.

📢 Najlepsze lody w województwie śląskim! Zobacz TOP 10 lodziarni, które musisz odwiedzić tego lata! Lato to idealny czas na odkrywanie najlepszych lodowych przysmaków. Jeśli szukasz miejsc, które serwują najbardziej wyjątkowe i pyszne lody, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Przedstawiamy ranking lodziarni, które zdobyły uznanie zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od tradycyjnych smaków po nowatorskie kompozycje – sprawdź, gdzie znajdziesz lody, które zachwycą Twoje podniebienie! 📢 Na katowickim Załężu powstaje Ciepły Przystanek - to miejsce skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta ZDJĘCIA Na ulicy Gliwickiej na katowickim Załężu pojawiło się miejsce, w którym pomoc znajdą najbardziej potrzebujący mieszkańcy miasta. Ciepły Przystanek, bo o nim mowa, powstał za sprawą działalności Ekumenicznej Fundacja Bethlehem. Gromadzone będą tu koce i ubrania dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie.

📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu! 📢 Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził KWK Budryk - zjechał prawie 1300 metrów pod ziemię. Wizytę w kopalni ma wykorzystać w swojej pracy Druga po prezydencie osoba w kraju, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odwiedził kopalnię Budryk w Ornontowicach. Podczas wizyty zjechał na poziom 1290, będący najgłębszym poziomem w jakiejkolwiek polskiej kopalni, gdzie prowadzone jest wydobycie. - To, czego się od was dowiedziałem będzie pomocne w mojej pracy - zapewniał marszałek Szymon Hołownia pracujących na Budryku górników.

📢 Wielka demolka - słynny kompleks w Uzdrowisku Ustroń przechodzi przebudowę. Zobaczcie ZDJĘCIA Prace remontowe w budynku Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia ruszyły końcem maja. Kompleks działający w zabytkowym Zawodziu, dzielnicy uzdrowiskowej Ustronia, zostanie unowocześniony i wzbogacony o nowe poradnie specjalistyczne. 📢 5 malowniczych tras na wiosenną wędrówkę po Beskidzie Żywieckim. Te szlaki warto wybrać na spacer. Nasza LISTA – znacie je wszystkie? Mamy dla Was pięć malowniczych tras doskonałych na wiosenną wędrówkę po Beskidzie Żywieckim. W naszym zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć Babiej Góry i Pilska, ale na Żywiecczyznę warto się wybrać, żeby odkryć nowe albo przypomnieć sobie lekko „zakurzone” szlaki turystyczne. Dotrzemy nimi na Wielką Rycerzową, Wielką Raczę czy Rysiankę. Poniżej przedstawiamy opisy wybranych tras w Beskidzie Żywieckim. 📢 Wehikuł czasu - Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Czeladź na zdjęciach sprzed lat. Tak Zagłębie wyglądało w latach 80. i 90. Zobaczcie świetne zdjęcia, które doskonale pokazują jak zagłębiowskie miasta wyglądały w latach 80. oraz 90. i na początku XXI wieku. Zupełnie inaczej prezentowały się wtedy Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź i Będzin. Wielu miejsc wypoczynku, rekreacji, sklepów, kamienic, zakładów pracy już dziś nie ma, a wtedy to właśnie tam skupiało się całe życie zawodowe i społeczne ówczesnych mieszkańców.

📢 Pożar budynku w Leszczynach. Płomienie pojawiły się w pustostanie, w którym przebywał mężczyzna! Skończyło się szczęśliwie na strachu Kilka zastępów straży pożarnej - zarówno ochotniczej, jak i PSP - a dodatkowo policja oraz pogotowie ratunkowe interweniowały po tym, jak w Leszczynach w jednym z budynków wybuchł pożar. Szczęśliwie okazał się on niegroźny. Nikomu nic się nie stało. Sytuacja była jednak poważna, bo wewnątrz opuszczonego budynku przebywał mężczyzna. W porę został jednak z niego wyprowadzony.

📢 Uwaga! Niebezpieczne owady... Ich ugryzienie może spowodować ból, chorobę, a nawet śmierć! Co robić, jeśli ukąszą? Sprawdź, jak się chronić W naszym kraju, podobnie jak w wielu innych regionach świata, spotykamy się z różnorodnymi gatunkami owadów, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Choć Polska nie jest znana z egzotycznych gatunków, takich jak w Australii czy lasach deszczowych, to mamy swoje "perełki" w postaci jadowitych stworzeń, których ukąszenia mogą być bardzo bolesne, a nawet niebezpieczne, zwłaszcza dla osób uczulonych.

📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia [7.06.2024 r.] Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem! Tancerz i jego piękna narzeczona Dominika spodziewają się dziecka! Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Wraz z nową ukochaną mieszkają w pięknym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Były mąż Kasi Cichopek już niedługo zostanie ojcem! 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [7.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Horoskop dzienny na 6 czerwca 2024. Co w czwartek przyniesie los? Sprawdź horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na 6 czerwca 2024. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny na czwartek. Czy to będzie spokojny dzień? A może czeka Cię wiele niezapomnianych wrażeń? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przyszykował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Kolejny wieżowiec rośnie w Katowicach. Pierwszy etap osiedla ATAL Sky+ jest już gotowy. Powstanie tu ponad 800 mieszkań! ZDJĘCIA Duża inwestycja mieszkaniowa blisko centrum Katowic jest już coraz bliżej oddania do użytku. Gotowy jest już pierwszy etap osiedla ATAL Sky+ składający się z trzech budynków. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się tu w drugim kwartale 2024 roku. Trwają prace budowlane związane z drugim etapem, w ramach którego powstaną kolejne trzy budynki. Łącznie ta terenie kompleksu Sky+ powstanie prawie 1100 nowych lokali mieszkalnych i usługowych.

📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Armagedon pogodowy w Bielsku-Białej może się powtórzyć! Ekspert przestrzega, że efekty mogą być tragiczne Najgorsze już się skończyło. Strażacy walczyli z żywiołem przede wszystkim w Bielsku-Białej i sąsiednich powiatach. Na szczęście w ciągu dnia sytuację udało się opanować. Martwić mogą natomiast prognozy pogody na kolejne dni, które przewidują deszcz. Jak uważa Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, podtopienia, zalania i wylania rzek mogą się jeszcze w czerwcu powtórzyć. 📢 Najstarsza Polka jest mieszkanką Czerwionki-Leszczyn. Anna Gawłowska skończyła 111 lat! Do Czerwionki sprowadziła się tuż po wojnie Może się poszczycić długowiecznością, jaką obecnie nie dorównuje jej nikt w kraju. Anna Gawłowska, mieszkanka Czerwionki-Leszczyn skończyła 111 lat. Na świat przyszła 6 czerwca 1913 roku. Pochodzi z Cieszyna, ale od blisko 80 lat mieszka w Czerwionce. W dniu urodzin życzenia spłynęły do niej nawet ze Stanów Zjednoczonych.

📢 Niesamowita impreza w klubie Energy 2000 Katowice. Za nami Hip-Hop Night! ZDJĘCIA Co za impreza! 31 maja na energicznej scenie pojawił się SŁOŃ – twórca i współtwórca hitów: Król jest nagi, Sicario, Wojna Totalna, Clint Eastwood, Yeah Bwoy i wielu innych. Działo się! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najlepsze MEMY o kultowym "maluchu"! Tak internauci śmieją się z Fiata 126p. Uśmiejesz się! Fiat 126p, znany i kochany maluch, powraca na ulice i znowu staje się tematem licznych internetowych memów! Kultowy samochód, który przez lata zdobywał serca Polaków, teraz jest obiektem żartów i nostalgicznych wspomnień w sieci. Zobacz, jak internauci w humorystyczny sposób przypominają o tej ikonie polskiej motoryzacji! 📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu.

📢 Zagłębie Sosnowiec. Michał Kołakowski nie wycofuje się z oferty na zakup klubowych akcji. „Rozmowy trwają” Po tym jak poinformowaliśmy, że toczą się rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie zakupu akcji Zagłębia Sosnowiec, w sieci pojawiły się komentarze, że Michał Kołakowski wycofał się z pomysłu przejęcia udziałów w sosnowieckim klubie. Jaka jest prawda? 📢 Koszmarny wypadek w Raciborzu. Seat wypadł z drogi i uderzył mężczyznę, który montował sygnalizację świetlną. Trafił do szpitala ZDJĘCIA Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 5 czerwca w Raciborzu na ulicy Reymonta. Wstępne ustalenie mundurowych wskazują, że 32-letni kierujący seatem stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z pasa ruchu, którym się poruszał. Mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, uderzając w latarnie, a następnie potrącił 41-letniego mężczyznę, który zajmował się montażem sygnalizacji świetlnej.

📢 Przedwojenny Śląsk zachwycał! Mamy kolorowe zdjęcia. Poznajecie Katowice, Chorzów, Gliwice? Zobaczcie niezwykłe archiwalne fotografie Tak wyglądał przedwojenny Śląsk! Międzywojenny Śląsk był kolorowy. Dzięki nowoczesnej technologii, a także archiwom zdjęć Narodowego Archiwum Cyfrowego i miejskim możemy zobaczyć, jak wyglądał Śląsk sto lat temu - w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobaczcie pokolorowane zdjęcia archiwalne sprzed 100 lat. 📢 Wiktoria Gąsiewska topless. Na Instagramie zawrzało. Zobaczcie jej gorące i pikantne ZDJĘCIA Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Niedawno piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie! 📢 Fiat 126p narodził się 51 lat temu... ARCHIWALNE ZDJĘCIA. Kultowy „maluszek” świętuje swoje urodziny Dokładnie 6 czerwca 1973 roku w bielskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych został zmontowany z włoskich części pierwszy fiat 126p, który miał uratować władzę ludową, o którym marzyły miliony Polaków i który stał się legendą.

📢 Gminy powiatu bielskiego szacują straty po powodzi – w teren ruszyły komisje. We wszystkich pogotowie przeciwpowodziowe zostało odwołane Pogotowie przeciwpowodziowe we wszystkich 10 gminach powiatu bielskiego, które we wtorek, 4 czerwca, nawiedziła powódź błyskawiczna po nawalnych deszczach, zostało odwołane. Obecnie trwa szacowanie szkód. Gminy powołały w tym celu specjalne komisje, które pracują w terenie. 📢 Były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie zatrzymany przez CBA. W tle handel dyplomami przez Collegium Humanum Andrzej K. były rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także dwóch obecnych rektorów niepublicznych uczelni wyższych ze Szczecina i Konina zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymania mają związek ze śledztwem w sprawie nielegalnego handlu dyplomami przez uczelnię niepubliczną Collegium Humanum. 📢 Dramat w tyskim szpitalu wojewódzkim. Martwa pacjentka kilka godzin leżała obok budynku. Prokuratura wszczęła śledztwo To już drugie takie zdarzenie związane z Megrez Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. 26 grudnia z okna wypadł 88-latek, który zmarł kilka godzin później. Tym razem, w trawie znaleziono martwą 58-latkę. Pacjentka zaginęła kilka godzin wcześniej. Postępowanie w sprawie prowadzi tyska prokuratura.

📢 Szlak niedźwiadka, czyli największe atrakcje turystyczne Wisły. Skocznia narciarska, pałacyk myśliwski, muzeum beskidzkie i więcej Wycieczka do Wisły to wyjątkowa okazja do odkrywania niezwykłych atrakcji, a Szlak Niedźwiadka stanowi doskonałe zaproszenie do tej przygody. Wyruszając na tę malowniczą trasę, nie tylko spędzicie aktywnie czas, ale również odkryjecie bogactwo turystyczne tego urokliwego miasta. Inspiracją do stworzenia tego szlaku był uwielbiany przez turystów niedźwiadek na kuli, który zdobi Park im. St. Kopczyńskiego i stał się oficjalną maskotką miasta.

📢 Międzynarodowy Dzień Seksu 2024 już 7 czerwca. Zobaczcie najzabawniejsze memy z tej okazji Dzień Seksu to święto rozkoszy, miłości i dobrej zabawy. Żeby rozluźnić atmosferę, czasem warto pożartować. Zobaczcie, jak robią to internauci za pomocą memów. 📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem!

📢 Najgorsze zdjęcia ślubne. Aż trudno uwierzyć, że ktoś wymyślił takie sesje parom młodym! Wiele z tych ujęć miało być oryginalnych i zabawnych. Ale zabawnych, a nie żenujących! Aż ciężko uwierzyć, że to prawdziwe zdjęcia ślubne, ale serio. Fotoedytor płakał, kiedy to oglądał. 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 06.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Gorąca Miss Mundialu będzie na Euro 2024. Ivana Knoll jedzie do Niemiec i namawia do tego kibiców. Zobaczcie jej gorące zdjęcia! Ivana Knoll, gorąca Miss Mundialu w Katarze jedzie na Euro 2024 do Niemiec. Piękna Chorwatka, urodzona w Niemczech, zapowiedziała, że wybiera się na najbliższe mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Czy i tym razem Ivana będzie szokować na trybunach niemieckich stadionów swoimi odważnymi strojami? Zobaczcie gorące zdjęcia pięknej Chorwatki!

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 6.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Stacja Biblioteka znowu zamieniła się w centrum śląskiej kultury. Znani goście czytali po śląsku, a uczniowie uczcili postać Joanny Gryzik "Niy ino gŏdōmy, ale tyż czytōmy" - pod takim hasłem odbyła się II edycja imprezy zorganizowanej przez stowarzyszenie Festelno Czelodka i Stację Bibioteka. W samym sercu Rudy Śląskiej zgromadzili się politycy, ludzie nauki i kultury by wspólnie czytać napisaną po śląsku książkę Rafała Szymały "Leanderka". Na gości czekała również niespodzianka w postaci przedstawienia przygotowanego przez uczniów rudzkiej Szkoły Podstawowej nr 14. 📢 Wehikuł czasu: Zabrze w PRL-u. Zapraszamy na spacer po mieście sprzed lat. Rozpoznajecie te miejsca? Zobaczcie ZDJĘCIA Zabrze świętowało w 2022 roku setną rocznicę nadania praw miejskich. Na przestrzeni lat miasto zmieniło się w ogromnym stopniu. Zapraszamy na podróż wehikułem czasu i wirtualny spacer ulicami Zabrza w PRL-u. Niektóre miejsca i budynki nadal można bez trudu rozpoznać, inne być może nawet już nie istnieją. A może na starych fotografiach wypatrzycie siebie?

📢 Nieoficjalnie. Nowy trener w PlusLidze? Wiele wskazuje na brazylijskiego szkoleniowca Exactu Hemarpol Norwida Częstochowa Na początku tygodnia Exact Systems Hemarpol Częstochowa poinformował, że trener Igor Kolaković, który miał poprowadzić ekipę spod Jasnej Góry zdecydował się na zerwanie umowy i przenosiny do Turcji. W klubie zrobiło się "gorąco" i trwały szybkie poszukiwania nowego szkoleniowca. Według nieoficjalnych informacji władze klubu znalazły trenera w Ameryce Południowej.

📢 Matka Ewa z Miechowic. Arystokratka, która wybrała życie w drewnianej chatce i służbę potrzebującym. Tak żyła i mieszkała Matka Ewa. Zdjęcia Mogła przechadzać się w pięknych sukniach po wspaniałych ogrodach, brylować na balach, prowadzić błyskotliwe dyskusje o sztuce, podróżować, jeść wykwintne potrawy, bywać na królewskim i cesarskim dworze, słowem: korzystać z uroków życia XIX-wiecznej, obrzydliwie bogatej arystokracji. Zamiast tego wybrała skromne życie diakonisy, służbę potrzebującym, modlitwę i drewniany domek. Matka Ewa z Miechowic. Kim była ta niezwykła kobieta?

📢 500 plus dla emerytów. Seniorzy będą zadowoleni! Po zmianach ZUS więcej osób otrzyma świadczenie 6.06.2024 500 plus dla seniora może stanowić znaczącą pomoc finansową wypłacaną co miesiąc. Od stycznia 2024 roku zmieniły się kryteria decydujące o jego przyznaniu. Komu przysługuje i jak otrzymać dodatek? Wyjaśniamy w tekście. 📢 Paraliż Spółdzielni Michał w Siemianowicach. Rada Nadzorcza nie działa od 1,5 roku. Protest mieszkańców Grupa mieszkańców oburzona działaniami zarządu SM Michał w Siemianowicach. Nie podoba im się zarządzanie spółdzielnią, w której od 1,5 roku nie działa Rada Nadzorcza. Wydaje się, że sprawa jest patowa – przynajmniej do czasu ostatecznych rozstrzygnięć przez sąd. Temu ostatniemu jednak wyraźnie się nie śpieszy. Pół roku od ogłoszenia wyroku nie napisano uzasadnienia. 📢 Ivi Lopez, gwiazda Rakowa Częstochowa i jego piękna żona zostali rodzicami. Na świat przyszedł Thiago Ivi Lopez, lider Rakowa Częstochowa i jego piękna żona, Shayla Felguera, zostali rodzicami. W poniedziałek 3 czerwca 2024 roku na świat przyszedł Thiago Lopez. Zobaczcie zdjęcia szczęśliwej pary!

📢 Katowice na liście największych miast na świecie. Eksperci z Oxford Economics ocenili jak się tu żyje. Jak wypadła stolica Śląskiego? Katowice to jedno z 11 polskich miast w opublikowanym właśnie raporcie Global Cities Index 2024. Raport przedstawia 1000 miast na świecie i kategoryzuje je pod względem jakości życia oferowanej mieszkańcom. W rankingu stolica województwa śląskiego znalazła się na 375 miejscu. Jak Katowice wypadły w pięciu ocenianych kategoriach i jak prezentują się na tle innych polskich miast? Zobacz.

📢 Kosmiczny pociąg nad Śląskiem. Dziś w nocy można gołym okiem oglądać przelot satelitów Starlink. Sprawdź, o której przelecą nad Śląskiem Dzisiejszej nocy (ze środy na czwartek) satelity Starlink pojawią nad Polską. Wyjdą z cienia Ziemi wysoko na wschodnim niebie w okolicach gwiazdozbioru Orła i przelecą w kierunku wschodniego horyzontu. Przelot ten, tuż po północy potrwa około 4 minuty. Dzisiejszej nocy oglądać je można będzie jeszcze dwukrotnie. Doskonale widoczne będą także na Śląsku.

📢 Oto śliczna ukochana Piotra Polka ZDJĘCIA. Joanna Gajewska to bardzo elegancka kobieta 5.06.2024 Piotr Polk jest kojarzony przede wszystkim z roli Oresta Możejko w serialu "Ojciec Mateusz". W życiu prywatnym przystojny amant idzie przez życie u boku ukochanej partnerki Joanny Gajewskiej. Zobacz jej zdjęcia... 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 To jedna z pierwszych inwestycji w Parku Śląskim. „Przystań” przetrwała do dziś! [ZDJĘCIA] Restauracja "Przystań" to jedno z najstarszych miejsc w Parku Śląskim, które do dziś cieszy się popularnością. Jej historia sięga 1953 roku, kiedy to została zaprojektowana przez Zbigniewa Rzepeckiego, znanego również z projektów takich jak Dom Powstańca Śląskiego czy Pałac Kultury Zagłębia. Kawiarnia "Przystań" przez dekady gościła najmodniejsze bale sylwestrowe, liczne studniówki i wystawne urodziny, stając się ważnym punktem na mapie towarzyskiej regionu.

📢 Wesołe Miasteczko w Chorzowie na koloryzowanych zdjęciach z PRL-u. Znacie historię tego miejsca? Przenieście się z nami w czasie Śląskie Wesołe Miasteczko, obecnie znane jako Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, jest najstarszym polskim lunaparkiem, zlokalizowanym na terenie Parku Śląskiego na granicy Chorzowa i Katowic. Jego historia sięga lat 50. XX wieku i jest bogata w wydarzenia, które przyciągały gości z całej Polski. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z okresu PRL-u i poznajcie historie tego miejsca... 📢 Bielsko-Biała znalazło się pod wodą! W mieście w ciągu kilku godzin spadły ogromne ilości deszczu. Zalane są drogi, podtopione posesje Większość dróg w mieście jest nieprzejezdnych, a woda zalała nie tylko je, ale także prywatne posesje mieszkańców. W Bielsku-Białej w ciągu kilku godzin ekstremalne opady deszczu sprawiły, że miasto znalazło się pod wodą. Z usuwaniem skutków nawałnicy starają się walczyć strażacy. Mają pełne ręce roboty.

📢 Marta Barczok - co nowego u seksownej Miss Euro 2016? Marta nadal zagrzewa piłkarzy do gry! Zobaczcie zdjęcia! Marta Barczok siedem lat temu została okrzyknięta polską Miss Euro 2016. Co się dzieje dzisiaj z piękną Martą? Nadal zagrzewa piłkarzy do dobrej gry, a wydarzeniami ze swojego życia chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi blisko 700 tysięcy użytkowników. Zobaczcie zdjęcia polskiej Miss Euro 2016! 📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice - GDDKiA podała szczegóły. To m.in. 65 km S11 do Piekar Śląskich i nowa S1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje aktualnie nad inwestycjami, z których kierowcy skorzystają za kilka lat. Na etapie przygotowania w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajdują się zadania o łącznej długości blisko 3300 kilometrów. Wiele z nich powstanie w województwie śląskim. Oto, jakie drogi są w trakcie budowy, a na które będziemy musieli jeszcze poczekać kilka lat. 📢 Powódź błyskawiczna w Bielsku-Białej i pow. bielskim przyniosła wiele strat. Szkody pójdą w miliony złotych? Jest pomoc dla mieszkańców Bielsko-Biała stoi przed dużym wyzwaniem usunięcia szkód po gwałtownym deszczu, jaki przelał się przez miasto w nocy i w trakcie dnia we wtorek, 4 czerwca. Według bielskiego magistratu, sprzątanie i szacowanie strat potrwa dłużej niż parę dni. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w gminach powiatu bielskiego. Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani mieszkańcy miasta i pobliskich gmin?

📢 Borsigwerk - kolonia robotnicza Borsiga w Zabrzu. To unikatowe założenie patronackie na Górnym Śląsku. Zobacz ZDJĘCIA Kolonia robotnicza Borsigwerk to osiedle patronackie wybudowane przez niemieckiego fabrykanta Augusta Borsiga. Powstało w latach 1863–1871, a przeznaczone było dla pracowników należącego do Borsiga kombinatu górniczo-hutniczego. Osiedle jest, co prawda, nieco zaniedbane, ale nadal pozostaje jednym z najbardziej unikatowych założeń patronackich na Górnym Śląsku. 📢 Najzabawniejsze śląskie słowa zdaniem internautów. Podobno bawią do łez... Wśród nich: humcwot, glacaty, szczyrkać i więcej. Sprawdźcie! Śląsk to region o bogatej kulturze i unikalnym języku, który dla wielu spoza regionu może brzmieć zabawnie. Internauci podzielili się swoimi ulubionymi śląskimi słowami, które bawią ich do łez. Humcwot, glacaty, szczyrkać – to tylko niektóre z wyrazów. Sprawdźcie najzabawniejsze śląskie wyrazy, które warto poznać, aby lepiej zrozumieć lokalną mowę i przy okazji świetnie się bawić. Poznajcie słowa, które podbiły serca internautów!

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michalina Sosna - czyli Kama z "M jak miłość". Aktorka jest oddana macierzyństwu! Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia.

📢 Najlepsze wakacyjne MEMY o plażowaniu! Wprawcie się w letni nastrój Lato to czas relaksu, słońca i beztroskiego plażowania. Wraz z nadejściem gorących dni, internet zalewają zabawne memy, które doskonale oddają wakacyjny klimat i przywołują uśmiech na twarze wszystkich, którzy marzą o letnim wypoczynku. Od śmiesznych sytuacji na plaży, przez problemy z opalaniem, aż po zabawne przygody z plażowymi akcesoriami – te memy wprawią Was w letni nastrój i pozwolą cieszyć się wakacyjną atmosferą, nawet jeśli jeszcze nie dotarliście na plażę. 📢 Ruch Chorzów. Zmiany w Radzie Nadzorczej Niebieskich. Trafił do niej prezes stowarzyszenia Wielki Ruch. Kto jeszcze? We wtorek 4 czerwca 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów. Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej. Kto się w niej znalazł?

📢 Dni Dąbrowy Górniczej 2024. Hip-hopowo, rockowo i musicalowo w Parku Hallera. Dobra zabawa w deszczu i słońcu Zobaczcie zdjęcia Dni Dąbrowy Górniczej 2024 to były dwa dni dobrej, muzycznej zabawy w Parku Hallera. Pogoda płatała wszystkim figle. Raz padał deszcz, innym razem świeciło słońce, ale nie miało to wpływu na publiczność. Ta licznie stawiła się na koncertach, bawiąc się wspólnie na rockową nutę i w hip-hopowych rytmach. Nie zabrakło też chętnych do posłuchania największych przebojów musicalowych w ramach festiwalu "Dotyk dźwięku". 📢 Skałka w Świętochłowicach – oaza zieleni i spokoju w sercu aglomeracji. Dobre lody i rowerek wodny – czego chcieć więcej w upale? ZDJĘCIA Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach powstał w latach 60-tych XX wieku. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej. Dzięki temu można do niego dotrzeć w kilkanaście minut z niemal dowolnej części naszej aglomeracji. Miejsce jest wręcz wymarzone na niedzielny spacer.

📢 Budowa DTŚ Wschód priorytetowym zadaniem w województwie śląskim. Powraca temat ogromnej inwestycji 4 czerwca o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojciecha Saługę, marszałka województwa śląskiego. Na miejscu pojawili się również prezydenci Sosnowca, Katowic, Jaworzna oraz Mysłowic. Spotkanie było związane z realizacją inwestycji DTŚ Wschód. 📢 Spacer po parku Fazaniec w Bytomiu. Zieleń, śpiew ptaków i spokój. Potrzebujesz oddechu? Odwiedź go koniecznie! W dawnych czasach słynął ze znajdującej się tam bażanciarni - stąd jego nazwa ("Fasan" to w języku niemieckim "bażant"). Wielu bażantów już w nim nie zobaczycie, ale jeśli potrzebujecie spokoju, zieleni, świeżego powietrza i śpiewu ptaków, nie wahajcie się - wybierzecie się do Bytomia, do parku Fazaniec i powędrujcie powoli jego wąwozami.

📢 49 lat temu powołano województwo bielskie. Bielsko-Biała, Oświęcim, Cieszyn, Żywiec i inne na kolorowych zdjęciach z tamtych lat Niemal dokładnie 49 lat temu, 1 czerwca 1975 roku, powstało województwo bielskie. Region został powołany dzięki reformie administracyjnej, którą w 1975 roku na plenum KC PZPR bez debaty publicznej. Region obejmujący część dzisiejszego województwa śląskiego i małopolskiego, funkcjonował na mapie administracyjnej kraju do 1998 roku i kolejnej reformy administracyjnej. 📢 Wyjątkowe kawiarnie w woj. śląskim. Koty i alpaki... Kawa w takim towarzystwie smakuje najlepiej! W województwie śląskim można znaleźć niezwykłe kawiarnie, które łączą przyjemność picia aromatycznej kawy z towarzystwem uroczych zwierząt. Od kocich kawiarni, gdzie koty przechadzają się między stolikami, po miejsca, gdzie można spotkać alpaki – te unikalne lokale oferują niezapomniane doświadczenia. Odkryj najciekawsze kawiarnie w regionie, gdzie kawa smakuje najlepiej w towarzystwie futrzastych przyjaciół!

📢 Wakacyjny rozkład jazdy PKP Intercity dla województwa śląskiego. Ze stacji w Czechowicach czy w Rybniku dojedziemy do Grazu w Austrii Specjalne połączenia na okres letni do Świnoujścia, wydłużone trasy pociągów do Ustki czy Zakopanego oraz 12 par pociągów, które obsłużą Bielsko Białą. PKP Intercity przedstawia swoją ofertę w letniej korekcie rozkładu jazdy dla województwa śląskiego. Gdzie dojedziemy w okresie wakacyjnym? 📢 Wisła przed II wojną światową na koloryzowanych zdjęciach. Wypoczywało tu wtedy wielu turystów i kuracjuszy. Poznajecie te miejsca? Wisła, miasto położone w sercu Beskidu Śląskiego, przed II wojną światową była jednym z najważniejszych ośrodków wypoczynkowych i turystycznych w Polsce. Dzięki swojemu malowniczemu otoczeniu, przyciągała zarówno polskich, jak i zagranicznych kuracjuszy oraz turystów. Zabierzcie się z nami na wyjątkową podróż w czasie do czasów przed II wojną światową, poznajcie pokrótce historię tego miejsca i zobaczcie archiwalne zdjęcia, które pokolorowaliśmy.

📢 Księżniczka Julia Wieniawa - kreacje pięknej aktorki w ostatnich tygodniach oszałamiają. Zobaczcie ZDJĘCIA! Julia Wieniawa wygląda, jak księżniczka! Aktorka ma już ponad 2,2 miliony followersów na Instagramie. Trudno się dziwić, bo piękna aktorka staje się polską ikoną stylu. Jej kreacje w ostatnich tygodniach oszałamiają. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Julii Wieniawy! 📢 Niezwykłe miejsce z niepowtarzalnym klimatem w sercu Górnego Śląska. W winnicy Giesche w Katowicach pasja spotyka się z tradycją [ZDJĘCIA] Wielokrotnie na łamach Dziennika Zachodniego udowadnialiśmy, że czasy, gdy Górny Śląsk kojarzył się wyłącznie z przemysłem ciężkim, bezpowrotnie minęły. Nasz region może pochwalić się mnogością lasów, parków, terenów zielonych. I aby uciszyć maruderów, mamy ostatni i ostateczny dowód na to, że w województwie śląskim nie ma rzeczy niemożliwych. Zapraszamy do udziału w wycieczce odbywającej się pomiędzy winoroślami Winnicy Giesche, która od lat z powodzeniem działa na terenie Katowic.

📢 Dziś w Tarnowskich Górach obiadu gotować nie trzeba! Śląskie Smaki czekają na rynku Dziś w Tarnowskich Górach nie trzeba gotować obiadu! Na rynku czekają na Was wyjątkowe smaki Śląska. XVIII Festiwal Śląskie Smaki 2024 to prawdziwa uczta dla podniebienia, która rozpoczyna się o godzinie 13:00. Mimo deszczowej pogody, warto wybrać się na to kulinarne święto i spróbować regionalnych specjałów, przygotowanych przez najlepszych kucharzy. Do zobaczenia na rynku! 📢 Nową drogą ekspresową w woj. śląskim pojedziemy już w czerwcu - szybciej dojedziemy na lotnisko w Pyrzowicach, do Częstochowy i Bielska W czerwcu pojedziemy nową drogą ekspresową w województwie śląskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oficjalnie zapowiedziała otwarcie prawie 7-kilometrowego bezkolizyjnego odcinka S1, która powstaje na odcinku Dąbrowa Górnicza – Podwarpie. Zakończona została już większość prac drogowych i mostowych. Dla części obiektów inżynierskich wykonawca prac uzyskał już decyzje pozwolenia na użytkowanie, umożliwiające dopuszczenie do ruchu.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 MISTRZOWIE AGRO Głosowanie w etapie wojewódzkim rozpoczęte! Sprawdź, kto ma szansę na awans do wielkiego finału Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć