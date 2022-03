Prasówka 7.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pijesz często sok pomidorowy? Zobacz, jakie skutki powoduje. Picie pomidorowego soku wydłuża młodość, pomaga się pozbyć cellulitu wodnego, wzmaga odporność, ochronę przed rakiem i pamięć – a to dopiero początek listy plusów soku z pomidorów. Wiele osób to lekceważy. Sprawdź, jakie dobrodziejstwa może przynieść regularne picie pomidorowego soku.

Praca dla kobiet z Ukrainy czeka w Katowicach i całym województwie śląskim. Oferty pracy są sprawdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wojna na Ukrainie poruszyła całą Polską. Od jej wybuchu niemal wszystkie instytucje zaangażowały się w organizowanie pomocy dla naszych sąsiadów, a także przygotowanie się na przyjęcie uchodźców. Wsparcie oferują także osoby prywatne oraz firmy. W ostatnim czasie pojawia się też coraz więcej informacji na temat pracy dla uchodźców, wśród których są głównie kobiety i dzieci. Postanowiliśmy więc sprawdzić gdzie znajdą zatrudnienie Ukrainki. Wybrane oferty zobaczycie w naszej galerii.

Sobotnie gesty solidarności z Ukrainą podczas Kosmicznego Koncertu w katowickim Spodku. Widownię wypełniły niebiesko-żółte barwy, co nawiązywało do flagi ukraińskiej. Był to wyjątkowy akcent, który połączył fanów Sokoła, Pezeta oraz PRO8L3M we wspólnym zademonstrowaniu wsparcia dla pogrążonego w wojnie kraju.