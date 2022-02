Prasówka 8.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

O zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa mogą starać się kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej i publicznej. Miesięcznie można odzyskać do 300 złotych, a nawet więcej. W artykule wyjaśniamy, jak uzyskać pieniądze i kto i na jakich zasadach może starać się o zwrot poniesionych kosztów na zakup paliwa oraz podajemy instrukcję, jak to zrobić.

Potężny wstrząs odczuli mieszkańcy regionu w poniedziałkowy wieczór, 7 lutego. Jak poinformowała międzynarodowa organizacja monitorująca wstrząsy ziemi miał on siłę 3,2 st. Richtera. Doszło do niego w Kopalni Mysłowice-Wesoła. Trzy osoby zostały uwięzione pod ziemią. Trwa akcja ratownicza.

Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!