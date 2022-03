Prasówka 8.03.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

8 marca 2022 r. to 13. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińskie wojsko zlikwidowało rosyjskiego generała dywizji Witalija Gierasimowa. Z kolei rosyjskie samoloty dokonały w nocy nalotów na miasto Sumy położone na północnym wschodzie Ukrainy - jak poinformowały lokalne władze, są zabici i ranni, w tym dzieci. W związku z rosyjską inwazją Ukraina złożyła pozew przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w Hadze. We wtorek Sejm zajmie się ustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Prezent, o którym dawno marzyła, dzień pełen specjalnie zorganizowanych atrakcji, drobny upominek, a może wyjątkowe życzenia płynące prosto z serca? Cokolwiek - Drodzy Panowie - wybierzecie, by uczcić przypadający na 8 marca Dzień Kobiet, pamiętajcie też o kwiatach, które zawsze wywołują uśmiech na twarzy. I nie bójcie się goździków, one znów wróciły do łask.