Prasówka 9.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

996 nowych zakażeń koronawirusem w woj. śląskim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 8.01.2022. W Katowicach przybyło 99 nowych osób zakażonych, w Częstochowie 26, w Sosnowcu 64. Ile mamy nowych zachorowań w poszczególnych powiatach? Od początku pandemii w woj. śląskim wystąpiły 507 472 przypadki zakażenia koronawirusem, natomiast zgonów z powodu COVID-19 do tej pory mieliśmy 12 012.

Wychowanie dziecka to ogromny wydatek. Rodzice chcą zapewnić swoim pociechą wszystko, a to niestety kosztuje. Od pieluch, jedzenia po ubrania czy zabawki. Z pomocą przychodzi państwo, które wypłaca kilka świadczeń na dzieci, aby nieco odciążyć domowe budżety. Sprawdźcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko w 2022 roku, zarówno to nowonarodzone jak i te starsze.