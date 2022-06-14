Право на працевлаштування в Польщі. Prawo do zatrudnienia w Polsce

Ви маєте право працювати в Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу або заяви про намір працевлаштувати іноземця, навіть якщо у вас немає чинного паспорта – достатньо документа, що засвідчує особу. Переконайтеся, що запропонована вам робота є законною. Ваш роботодавець зобов'язаний підписати з вами договір зрозумілою вам мовою та повідомити про ваше працевлаштування у районне управлінння зайнятості протягом 14 днів після прийому на роботу. Ознайомтесь з договором і підпишіть його тільки в тому випадку, якщо ви погоджуєтеся з його умовами, і залиште собі один екземпляр. Якщо роботодавець порушує ваші права, зверніться до Державної інспекції праці: (+48) 22 111 35 88, з понеділка по п’ятницю 9.00 - 15.00 (+48) 89 333 17 41, з понеділка по п’ятницю з 9.00 - 15.00 (+48) 22 111 35 29, з понеділка по середу з 16.00 - 20.00

Одноразова грошова допомога

Громадяни України, які прибули до Польщі в зв’язку з воєнними діями в країні можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття необхідних витрат.

Дані необхідні для заповнення зави:

Ім’я та прізвище

Дата народження

Громадянство

Стать

Вид, серія та номер документа, за яким був перетнутий кордон

Інформація стосовно дати в’їзду

Адреса перебування

Контактні дані (номер телефону)

Номер PESEL

Таку заяву можливо скласти у відповідному організаційному підрозділі ґміни за місцем Вашого перебування. Такими підрозділами можуть бути: осередок соціальної допомоги, центр соціальних послуг та інші Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно заява буде оброблена.

Заява від імені дитини має подаватися одним із батьків або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Найважливіші контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected] 539 696 888

-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )