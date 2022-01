Prawdziwe zimowe morsowanie w Parku Lisiniec w Częstochowie. Zmorsowani kwestowali dla Agatki Kuberskiej Bartłomiej Romanek

Morsy skupione wokół grupy Zmorsowani Częstochowa w niedzielę 23 stycznia nie mogły narzekać na pogodę. Piękna, zimowa sceneria zachęcała do wejścia do wody. Temperatura powietrza wynosiła - 3 stopnie Celsjusza, a wody 2 kreski na plusie. Morsom humor jak zawsze dopisywał, co widać na zdjęciach Igi Papińskiej.