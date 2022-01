Prawie 500 maluchów urodziło się na dąbrowskiej porodówce w 2021 roku. Były aż cztery ciąże bliźniacze! Jakie imiona najpopularniejsze? OPRAC.: Piotr Sobierajski

Zuzanna, Lena i Maja wśród dziewczynek, a Jakub i Wojciech wśród chłopców - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Dąbrowie Górniczej w 2021 r. W ubiegłym na oddziale dąbrowskiej porodówki w Zagłębiowskim Centrum Onkologii na świat przyszło 491 dzieci. Jest to zdecydowany wzrost w stosunku do 2020 r., kiedy urodziło się o 110 dzieci mniej.