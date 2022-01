Prawie cała śląska część gierkówki przejdzie kapitalny remont. DK 91 ma być przecież bezpłatną alternatywą dla płatnej A1

Kolejny odcinek gierkówki (DK 91) będzie remontowany

Dwupasmowa DK 91 zaczyna się od skrzyżowania w Podwarpiu. Kiedyś była to część DK1, czyli słynnej gierkówki. Gdy wybudowano niemal równoległą do tej części drogi autostradę A1 i rozbudowano drogę ekspresową S1 (między Podwarpiem i Pyrzowicami) stara „jedynka” musiała zmienić nazwę na DK91. By kierowcom nie myliły się wszystkie wspomniane trasy z numerem jeden w nazwie. Dwupasmówka między Brudzowicami i Markowicami biegnie głównie w terenie niezabudowanym. To wciąż bardzo popularna trasa do Częstochowy. Jednak po latach użytkowania widać że jezdnie wymagają remontu. Zwłaszcza spore koleiny na prawym pasie świadczą o popularności trasy wśród kierowców ciężkich samochodów.