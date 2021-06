Prefiks 47 w numerze telefonu? To może dzwonić policja! RED

Prefiks 47 w numerze telefonu? To może dzwonić policja! To efekt zmian wynikających z wprowadzenia jednolitego planu numeracyjnego. Dotychczasowe numery policji pozostają aktywne do końca czerwca 2021. Teraz 47 to nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej. Posługiwać się nim będą wszystkie służby podległe MSWiA, w tym policja czy straż pożarna